Senador colorado pidió “no demoler” el exparador de Playa Hermosa y evaluar una licitación para su explotación privada

Tabaré Viera propuso que el gobierno departamental y el Ministerio de Turismo inviertan en reparar el edificio, aunque el intendente de Maldonado sostiene que “no hay recursos” para eso.

Ante la posibilidad de que se elimine el servicio de aerosillas de Piriápolis y se demuela el exparador Nevada de Playa Hermosa, el senador colorado Tabaré Viera expuso ambos casos y algunas alternativas durante la media hora previa de la sesión del martes 18.

Sobre el exparador, ubicado en la ruta 10 y la rambla Proa al Mar, para el cual la asociación vecinal presentó un proyecto en julio pasado, afirmó: “No solo es un edificio con valor arquitectónico o histórico, sino un símbolo identitario de ese balneario, un punto de encuentro que le dio vida social y proyección turística a la zona”.

Recordó que este espacio, construido en la década de 1960 con el aporte de la asociación vecinal, “tuvo representación a nivel social, deportivo y turístico en Playa Hermosa durante décadas”. Como han indicado los vecinos promotores de la conservación del inmueble, contó que allí “se desarrollaron bailes, encuentros deportivos, actividades náuticas y una infinidad de momentos e historias que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, tanto de familias uruguayas como de visitantes extranjeros que eligieron ese rincón de la costa para veranear”.

Por esto pidió “que no se demuela” y como alternativa propuso “evaluar la posibilidad de un llamado a licitación [pública] para su explotación privada, con las exigencias de inversión necesarias para refaccionarlo y ponerlo en valor”. Viera entiende que la Intendencia de Maldonado (IDM), el Municipio de Piriápolis y el Ministerio de Turismo podrían invertir, en forma conjunta, “en una primera etapa de revitalización del edificio para luego proceder a su tercerización a través de un operador privado para la explotación del mismo”.

A su juicio, esta inversión pública inicial y gestión privada posterior “permitiría asegurar que el proceso de puesta en valor se concrete con las garantías necesarias, sin dejar librado el destino de ese patrimonio únicamente a decisión de un privado que deba asumir toda la inversión desde cero”.

Además, consideró que el potencial turístico a nivel departamental y nacional, social y deportivo de ese predio “es enorme” y que, “con las debidas inversiones, puede volver a ser un motor de desarrollo para Playa Hermosa y toda la zona de Piriápolis”.

Respecto de las aerosillas, se mostró a favor del “reciclaje y funcionamiento adecuado” de este histórico servicio turístico que definió como “un atractivo prácticamente único en el país”. Reactivarlo “es una necesidad concreta para el desarrollo de la zona, en tanto constituye un medio de transporte entre las distintas áreas del cerro que hoy quedan desconectadas entre sí”, opinó.

Abella escuchará “la opinión final” del municipio

A todo esto, el intendente Miguel Abella se reunirá este jueves con las autoridades del Municipio de Piriápolis para “escuchar su opinión final” sobre ambas iniciativas. En una rueda de prensa, el lunes 17, reiteró que “la IDM no tiene recursos para restaurar el parador”.

Recordó que la IDM “lo tuvo por más de 20 años en concesión a los propios vecinos y se los tuvo que retirar por distintos problemas”. Esto ocurrió en otro gobierno, cuando se recuperó el parador, agregó.

No obstante, afirmó que “si los vecinos tienen condiciones y quieren hacerse cargo”, él no tiene problema “en darles un comodato a ellos y ayudarlos”. Insistió en que “el Estado no tiene con qué invertir ni mantener ese lugar”.

“Hay que buscar una solución, y la idea era recuperar la playa y el estado de la playa, recuperar espacios”, añadió, para señalar que “a pocas cuadras de ahí los vecinos tienen un Comunal que fue construido también” para sus actividades.

Sobre las aerosillas, Abella señaló que si se quiere llamar a licitación nuevamente se hará, aunque recordó que “ya se hicieron tres” y no prosperó. El intendente cerró diciendo que más allá de esta opinión, si estas iniciativas que explicó salen del Concejo, no tendrá problemas en apoyarlas.