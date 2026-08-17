Gremios de Maldonado en el Día de los Mártires Estudiantiles: “Organizarse para transformar las cosas es hacer política”

Tras marchar por la capital departamental, reclamaron el “6+1%” del producto interno bruto para la educación y la investigación y se manifestaron en contra de “los títulos de cartón” para docentes en ejercicio.

En una nueva marcha por el Día de los Mártires Estudiantiles, la intergremial de Maldonado se movilizó el viernes 14 por las calles de la capital departamental. En la columna participaron estudiantes liceales y terciarios, egresados, docentes y la Comisión de Sitio de Memoria del excuartel de Maldonado, quienes avanzaron desde el Liceo Departamental hacia el Centro Regional de Profesores (CERP) del Este, donde hubo espectáculos musicales y lectura de proclamas.

Entre carteles y pancartas con consignas comunes a todo el país, hubo fotos en blanco y negro de estudiantes asesinados entre 1971 y 1974, como Hugo de los Santos, Nibia Sabalsagaray, Julio Spósito, Manuel Ramos Filippini, Joaquín Klüver y Heber Nieto, entre otros.

La proclama de la Intergremial Estudiantil comenzó por hacer memoria sobre los hechos que generaron esta conmemoración, cada 14 de agosto. El asesinato de Líber Arce marcó para siempre la historia del movimiento estudiantil y convirtió esta fecha en memoria, lucha y compromiso. Pero no fue el único. “Hoy homenajeamos y recordamos [a los mártires estudiantiles] porque a pesar del miedo y la represión pusieron el cuerpo para conseguir una educación emancipadora, autónoma y libre de intereses ajenos al estudiantado”, se leyó.

Los estudiantes de Maldonado también adhirieron al reclamo a nivel nacional del “6+1%” del producto interno bruto para la educación y la investigación. “No hablamos solo de un número, sino de liceos y centros de estudios que necesitan mejores condiciones edilicias, de grupos que necesitan ser más chicos, de equipos multidisciplinarios, de becas, de salarios y de recursos que permitan que nadie tenga que abandonar sus estudios”, plantearon.

Además, exigieron “la defensa de una formación docente pública y de calidad, donde formarse para educar no pueda reducirse a un trámite ni a un título obtenido por fuera de una formación académica completa”, en referencia al plan de titulación para docentes en ejercicio que propuso la ANEP, que los estudiantes consideraron “títulos de cartón”.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la salud mental: “No queremos que se naturalice el cansancio, la ansiedad, la angustia o la soledad como parte inevitable de ser joven estudiante. Necesitamos llegar a los espacios de escucha, prevención y acompañamiento, entendiéndolo como un asunto social, donde cuidar de nosotros mismos sea una responsabilidad de todos”. El viernes anterior, cientos de estudiantes y familiares marcharon para visibilizar la problemática y la alta cifra de suicidios en el departamento.

“Pensar qué educación queremos, defender nuestros derechos, discutir cómo se distribuyen los recursos y organizarse para transformar las cosas es hacer política”, expresaron. En ese sentido, afirmaron que asumirán “el compromiso de continuar una historia que ellos [los mártires estudiantiles] construyeron; no para repetir sus luchas, sino para tener la capacidad de mirar alrededor, reconocer lo que está mal y organizarnos para cambiarlo”.

Cepes: “¿Qué educación queremos?”

Desde el Centro de Estudiantes de Profesorado y Educación Social (Cepes) del CERP del Este, plantearon distintas interrogantes: “Qué educación queremos, cómo queremos educar, para qué educamos, qué significa formar a un educador, qué lugar ocupa el conocimiento y la formación académica, qué sociedad estamos construyendo desde nuestras instituciones educativas”.

En respuesta y en la misma línea que la Intergremial, sostuvieron que “no alcanza con aumentar el número de titulados si para hacerlo se debilita la formación. No queremos que la formación docente sea reducida a un trámite administrativo y que años de formación pedagógica puedan sustituirse simplemente por años de ejercicio”.

Sobre los llamados “títulos de cartón”, cuestionaron “desde cuándo formar un docente dejó de ser una prioridad” y aseguraron que “un docente no se forma solamente acumulando años frente a un grupo, sino estudiando, investigando, entendiendo que cada estudiante es diferente y aprendiendo a mirar al otro”.

Por estos motivos, entienden necesario que haya una educación que “vuelva a colocar a la persona en el centro, que no reduzca al estudiante a un número, al docente a una estadística, una carrera a la cantidad de egresados y la formación a competencias para el mercado. La educación tiene que formar sujetos críticos, capaces de pensar, cuestionar, crear, organizarse y transformar la realidad”, manifestaron.

Tras tres semanas de ocupación del CERP del Este, dijeron que siguen “esperando respuestas concretas” y que su lucha “no es solo por un título, es por lo que significa, por el valor de una profesión, la dignidad de la formación docente, por los futuros estudiantes, por quienes hoy están estudiando para ser educadores y por quienes mañana van a entrar a un aula y van a encontrarse con personas que esperan mucho más que contenidos”.

“No queremos títulos vacíos, respuestas improvisadas, una educación pensada solo para el mercado; queremos formación, políticas educativas y una educación pública, crítica, democrática y humana”. Además, agradecieron “a quienes lucharon desde 1968 para conquistar derechos que hoy tenemos, resistieron y pusieron el cuerpo cuando hacerlo tenía un costo enorme”. El 14 de agosto “no es solo una fecha para recordar una muerte, sino una lucha”; se busca mantener “una memoria viva, que pregunte, incomode y obligue a mirar el presente y a preguntarnos qué estamos haciendo con las luchas que recibimos como herencia”.