Emergencia del hospital de Maldonado: sindicato levantó parcialmente medidas tras dotación de personal de enfermería por ASSE

En un comunicado, la Comisión Interna informó que se dispusieron cinco enfermeras para tres turnos y se otorgó un plazo de diez días para sumar otra persona a la noche.

La Comisión Interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) en el hospital Elbio Rivero levantó parcialmente las medidas sindicales, luego de que la dirección del hospital, encabezada por la doctora Yaquelín Olmedo, informara al sindicato que la Administración de Servicio de Salud del Estado (ASSE) “completó la dotación acordada de cinco enfermeras en tres de los cuatro turnos en el servicio de emergencia”, en un comunicado divulgado el viernes 2.

No obstante, el sindicato resolvió el jueves en una asamblea, entre el equipo de enfermería y médicos de puerta, otorgar un plazo de diez días para articular con la unidad negociadora de ASSE “una solución a la brevedad”. Esto refiere a la necesidad de una persona para el turno nocturno para llegar a cinco; mientras tanto, seguirá bloqueada una cama del área como medida sindical, informó a la diaria el secretario de Interior de la FFSP, Javier Acosta.

Culminado este plazo, los funcionarios de la emergencia resolverán mediante asamblea si continuarán con otras medidas sindicales. A su vez, Acosta indicó que “preocupa que se resuelva con suplentes y no con personal titular”, lo que calificó como “un manotazo de ahogado”, porque “no se sabe hasta cuándo ejercerán la función”. En este sentido, afirmó que “la falta de recursos humanos es uno de los [principales] problemas a nivel país”.

Por otra parte, a fines de setiembre, también en un comunicado, el sindicato advirtió que la emergencia atiende “más de 50 consultas por turno” y que la cantidad de camas es “insuficiente” para la demanda de un hospital con 80.000 usuarios. Sobre esto, aún “no hubo una resolución” por parte de ASSE, señaló Acosta.