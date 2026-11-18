El programa Más Barrio, que busca atender problemáticas de seguridad y vivienda en distintos departamentos, desembarcó la semana pasada en Maldonado con tres jornadas censales desplegadas en el barrio San Antonio, de la capital departamental.

Basado en un formulario de vulnerabilidad social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el relevamiento “permitió llegar a 741 viviendas y a una población estimada de 1.850 personas; el objetivo de viviendas censadas se cumplió al 100%”, evaluó la coordinadora del programa, Silvana Nieves, en diálogo con la diaria.

Maldonado fue el quinto departamento al que llegó el programa en 2026, luego de Cerro Norte (Montevideo), Las Piedras (Canelones), La Colina (Rivera) y Las Higueras (Durazno). Según Nieves, para 2027 están previstas seis nuevas zonas, aún por definir.

La selección de las zonas responde a un “trabajo exhaustivo” de más de un año, durante el cual equipos técnicos de los ministerios del Interior (MI) y Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) “monitorearon en base a indicadores de necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidad sociohabitacional y situaciones de violencia y delitos contra personas”.

“Satisfacción plena”, pese a ausencias y rechazos

La coordinadora estimó que el formulario se aplicó a “entre 43% y 47%” de las 741 viviendas visitadas, por tres motivos principales. Por un lado, la mitad no tenía moradores presentes cuando llegaron los censistas, por “razones laborales, médicas u otras actividades cotidianas”. En esos casos, los equipos dejaron notas con vías de contacto para coordinar entrevistas telefónicas o una nueva visita. “Varios vecinos se comunicaron, por lo que el porcentaje se redujo y está dentro de los impactos esperados”, aclaró Nieves.

Por otra parte, los censistas detectaron que alrededor del 3% de las viviendas estaban deshabitadas, mientras que entre el 1% y el 3% de los casos “fueron considerados rechazos”, porque los moradores no les permitieron ingresar. En ocasiones, las personas manifestaron que “no podían atender en ese momento o preferían recibirlos otro día”, amplió la coordinadora.

De todas maneras, manifestó su “satisfacción plena” por el resultado de las jornadas censales. “Se logró una técnica muy bien desarrollada y una buena sintonía entre los equipos técnicos”, que previamente habían sido capacitados para aplicar los formularios.

Procesamiento de datos y próximas intervenciones

La información que permitirá establecer cuáles son las principales problemáticas habitacionales y sociales detectadas en el barrio San Antonio “está en proceso de depuración y análisis”.

Los datos serán procesados por el Mides y luego se derivarán a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, “donde se suministrará el análisis de los datos para el programa en la medida en que se requiera para las diferentes intervenciones sociales y territoriales a realizar”, dijo Nieves.

Así se podrá identificar, entre otros aspectos, “las condiciones habitacionales, la composición de los hogares y las características de la población, según la edad y el sexo”. También se recogió la percepción vecinal sobre seguridad y convivencia barrial, información que, al igual que los datos personales, “tendrá carácter confidencial y reservado”, explicó.

La etapa siguiente será la presentación formal del programa ante las autoridades departamentales y la convocatoria a instituciones públicas y privadas que ya trabajan en la zona para articular acciones en conjunto. La coordinadora adelantó que participarán las autoridades nacionales que lideran el programa y el intendente de Maldonado, Miguel Abella, y su equipo de gobierno.