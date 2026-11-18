Primer centro del programa Botija de mi País del Instituto Nacional de Niño y Adolescente del Uruguay, el 13 de noviembre.

Instalado en Balneario Buenos Aires, el dispositivo atenderá a 60 menores de edad y acompañará a 30 familias; “se respeta la laicidad”, aseguró la directora de INAU Maldonado, Verónica González.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) instaló el primer centro del programa nacional Botija de mi País en Balneario Buenos Aires, en la zona este de Maldonado, que será gestionado por la Asociación Civil Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) - Diócesis Maldonado-Punta del Este-Minas durante un año, a modo de plan piloto.

La presidenta del INAU, Claudia Romero, informó que este Centro para la Infancia y Fortalecimiento Familiar Ampliado, denominado Pedro Poveda, atenderá a 60 niños, niñas y adolescentes, al tiempo que un equipo técnico trabajará con 30 familias con “vulnerabilidad socioeconómica” para vincularlas con prestaciones de salud, educación, documentación y protección social.

Durante la inauguración, realizada el viernes 13, Romero definió el programa Botija de mi País como “una estrategia que busca darles oportunidades a niños, niñas y adolescentes de todos los territorios para que el lugar donde nazcan, vivan y crezcan no condicione su desarrollo”.

En una rueda de prensa, sostuvo que el Estado “debe asegurar estas herramientas en convenio con la sociedad civil”, y explicó que las zonas priorizadas a nivel país son seleccionadas “mediante un índice de vulnerabilidad socioeconómica y ausencia de proyectos estatales”.

Claudia Romero. Foto: Virginia Martínez Díaz

Crecimiento “sostenido” de infantes y adolescentes

La instalación del centro responde a demandas planteadas por los habitantes del balneario que, en buena parte, debe trasladarse largas distancias para trabajar en otras localidades, dijo la presidenta. “Hasta ahora, no existía un proyecto de atención integral diaria a las infancias” en esa zona, destacó.

La jerarca señaló que, a diferencia de la tendencia nacional, el balneario “registra un crecimiento sostenido de la población infantil y adolescente impulsado por la migración interna y externa de Venezuela, Cuba, Paraguay y Bolivia”. Consideró que se trata de un “entramado cultural” que “enriquece la propuesta con diversas prácticas de crianza”.

La propuesta educativa y social funcionará a contraturno escolar y en modalidad de tiempo parcial. Ofrecerá servicio de alimentación, apoyo pedagógico con maestros, psicomotricistas, espacios de juego y convivencia, y talleres artísticos, recreativos, deportivos y de educación ambiental.

El ingreso de niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 14 años “se definirá por franja etaria y detección de situaciones de vulnerabilidad, ya sea por presentación directa o mediante derivación institucional”, informó Romero. Además, acompañará a 30 familias, algunas de otros países, con hijos de 0 a 17 años y 11 meses.

La Iglesia “respeta la laicidad”, aseguró directora departamental

La apertura del dispositivo se enmarca en un convenio entre el INAU y la Diócesis Maldonado-Punta del Este-Minas firmado el 28 de agosto y vigente desde el 1° de setiembre.

En ese marco, la institución religiosa amplió las instalaciones dentro del predio de la capilla San Pedro Poveda y San Francisco de Asís, ubicada en la esquina de las calles 48 (El Gaucho) y 25 (Los Estribos), informó a la diaria la directora departamental del INAU, Verónica González.

Explicó que la diócesis trabaja desde hace tres años en el balneario y “presentó un diagnóstico sobre necesidades de la población”. Aseguró que, “al igual que en otros proyectos, se respeta la laicidad”, y que el INAU “establece los lineamientos programáticos y supervisa la propuesta”.

También dijo que el INAU otorgó una partida económica a la ICAR “para que se encargue de la gestión cotidiana del centro y la contratación del personal”, aunque no precisó el monto.

Foto: Virginia Martínez Díaz

Designación directa para “dar respuesta urgente”

El convenio surgió de una propuesta de la organización religiosa, evaluada por un grupo de trabajo del INAU que analiza las designaciones de organizaciones de la sociedad civil (OSC), amplió a la diaria la encargada de Comunicación de INAU, Claudia Varela.

El proyecto recibió “valoración favorable” de la Dirección Departamental del INAU y de los programas de Primera Infancia, Infancia y Cercanías, Familia y Cuidados Parentales, que “la recomendaron como experiencia piloto por un año”, agregó.

El 23 de junio, el grupo consideró que la iniciativa “se alinea con los principios orientadores de adecuación de los modelos de atención territorial [del INAU]”. Entonces, las subdirecciones generales de Programática y de Gestión Territorial del INAU “sugirieron la designación directa” de la diócesis, al amparo del artículo 28 del Reglamento General de Convenios de INAU, “a fin de dar respuesta urgente a la demanda local”.

El acuerdo rige por un año y es “renovable automáticamente por períodos iguales, hasta un máximo de dos años de prórroga o hasta la adjudicación del llamado [para la gestión del proyecto]”.

Según Varela, el INAU “tiene más de 900 convenios con OSC que atienden niños, niñas y adolescentes en todo el país; de estos, más de 170 son con organizaciones católicas”, por lo que “no es un caso extraordinario”.