La firma ganó una licitación para la “la explotación, puesta en valor y mantenimiento”; el director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado informó sobre las prioridades de la gestión.

La empresa Construcciones e Instalaciones Electromecánicas SA.(Ciemsa) tomó posesión, este lunes 16, de las cuatro terminales de ómnibus más importantes del departamento: Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y San Carlos. Con esto, comenzará a desarrollar un plan de obras de acuerdo con el contrato de la licitación abreviada 1002/26, que ganó en setiembre pasado.

Autoridades departamentales y los representantes de la firma realizaron una recorrida oficial por las instalaciones. En declaraciones recogidas por Comunicaciones de la Intendencia de Maldonado (IDM), el director general del Departamento de Movilidad, Juan Pígola, aseguró que “las terminales vienen funcionando bien, pero que existen algunos vicios de construcción” debido a su antigüedad.

En esa línea, detalló que “la prioridad es dedicarle un tiempo importante a las [terminales] de Piriápolis y San Carlos, que se encuentran con mayor necesidad de puesta a punto”. En cuanto a las terminales de Punta del Este y Maldonado, dijo que “lo que más les falta es estructura de comunicación para los servicios” y afirmó que la IDM “tendrá que asumir un papel más protagónico desde el punto de vista del control”.

Por su parte, el ingeniero Julián Castro, representante de Ciemsa, celebró la concreción de la concesión y adelantó que ya se encuentra en marcha la elaboración de un plan integral de mantenimiento y obras. Castro prometió que se ejecutarán “a la brevedad” mejoras significativas tanto en la infraestructura edilicia como en los sistemas de información a los usuarios mediante el uso de tecnología aplicada.

El contrato para “la explotación, puesta en valor y mantenimiento” de las terminales apunta a jerarquizar sus puertas de entrada y salida para residentes y turistas. El proceso licitatorio había generado expectativas y ciertos reparos a nivel político y sindical, en cuanto a la posible pérdida de puestos laborales, pero Ciemsa aseguró que absorberá a los 35 trabajadores que se desempeñan en las cuatro terminales.

Para esto intercedieron ediles, integrantes del Ejecutivo departamental y el concesionario saliente. “Apelamos a que las terminales mejoren, porque había una desidia muy grande”, a excepción de la de Pan de Azúcar, dijo el coordinador de la bancada frenteamplista, Javier Ramírez, al comunicar la noticia el 10 de noviembre, en una rueda de prensa. Seguridad, limpieza, servicios sanitarios y servicios de información al usuario son los ejes que se espera abordar en esta nueva etapa, agregó.

Aunque la empresa COT impugnó la licitación ante la IDM , el Ejecutivo levantó el efecto suspensivo automático de estas acciones. Según informaron varios medios locales, el intendente Miguel Abella entiende que la inminencia de la temporada obliga a iniciar las obras mientras continúa el trámite de la impugnación.