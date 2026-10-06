COT presentó recursos administrativos ante Intendencia de Maldonado contra la concesión y explotación de terminales a Ciemsa

COT S.A. presentó recursos administrativos –amparados en el artículo 317 de la Constitución de la República– ante la Intendencia de Maldonado (IDM) contra la concesión y explotación de las terminales de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y San Carlos, adjudicada a la Compañía de Ingeniería Electromecánica S.A. (Ciemsa), mediante la licitación abreviada 1002/2026 de setiembre pasado. La empresa informó sobre la medida en un comunicado divulgado este lunes, que fue consignado inicialmente por El País y al que accedió la diaria.

La empresa indica que “impugna la licitación de las terminales de ómnibus” y afirma que ofreció “un canon 4,5 veces mayor que el de la adjudicataria” y una propuesta integral para las cuatro terminales. En la propuesta, COT ofreció un canon anual de 1.800.000 pesos y “se comprometió a realizar obras que requerirán una inversión estimada superior a 35,6 millones de pesos”, en tanto, la oferta de Ciemsa fue de un canon anual de 400.000 pesos y una inversión estimada de obras de 39,3 millones de pesos.

A su juicio, pese a ser el “único” oferente que reunía dos diferenciales “claves” como la propuesta económica y la experiencia en transporte de pasajeros y gestión de terminales, “la Comisión Evaluadora de Ofertas asignó cero puntos en 'experiencia en la explotación y administración de terminales'”. Considera que la evaluación “no reflejó los méritos de su propuesta” y cuestiona las puntuaciones recibidas en los diversos aspectos evaluados.

“Sorprende sobremanera que la intendencia haya asignado cero puntos cuando se trata indudablemente de la empresa con mayor experiencia y trayectoria –casi 80 años– en la administración de terminales y el transporte de pasajeros”, señala. Además, cree “aún más llamativo” que la licitación se haya adjudicado a una empresa constructora “sin antecedentes en el rubro”. No obstante, cabe informar que Ciemsa es una empresa con más de 40 años de trayectoria, dedicada al desarrollo de soluciones integrales en ingeniería, construcción, montaje, y operación y mantenimiento de infraestructura.

Por último, la presidenta de COT, Alexandra Sánchez, sostiene en el comunicado que, dado que la empresa respeta a la IDM y comparte sus objetivos de mejorar la imagen, el confort y la calidad del servicio de las terminales del departamento, “la evaluación merece ser revisada en profundidad”.

Modelo único de gestión para las cuatro terminales

La propuesta de COT, según el comunicado, llamada “Sistema uno”, plantea integrar las cuatro terminales bajo un único modelo de gestión, con el propósito de que “cada pasajero, desde cualquiera de ellas, encuentre el mismo nivel de servicio, la misma calidad edilicia y claridad de información”. Por lo tanto, incluye la reparación y adecuación de la infraestructura edilicia, un sistema de videovigilancia IP con cámaras full HD y visión nocturna en salas de espera, andenes, accesos, boleterías y zonas de equipaje, y la modernización de los sistemas de protección contra incendios.

En cuestión ambiental, la empresa prevé el reemplazo de todas las luminarias por tecnología LED, “con una reducción estimada del 20% en el consumo de iluminación”, puntos de clasificación de residuos, con retiro y reciclaje a cargo de una empresa habilitada, pinturas y revestimientos con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles y aireadores, sistemas de doble descarga y sensores de presencia en los baños renovados.

Dentro de las acciones dirigidas a los pasajeros, están incorporar wifi gratuito, pantallas LED con software de gestión, estaciones de carga para dispositivos móviles y computadoras, audio IP, lockers para guardar equipaje y un sistema de geolocalización para observar la ubicación de los ómnibus vía Whatsapp. A su vez, contempla el programa “La terminal y los chicos”, con visitas guiadas para centros educativos sobre el funcionamiento del transporte, exposiciones de obras de artistas locales y programa de pasantías de cuatro meses destinado a ofrecer a jóvenes locales su primera experiencia laboral.