Después de Montevideo, es el departamento con mayor cantidad de extranjeros que votan con cédula de identidad, destacó el jefe de la Oficina Electoral, Pablo Bragança.

Este domingo 22 se celebran las elecciones obligatorias del Banco de Previsión Social (BPS), en las que los afiliados elegirán a los tres representantes sociales del directorio por los órdenes de trabajadores activos, empresas contribuyentes y jubilados y pensionistas para los próximos cinco años.

Mientras que a nivel nacional están habilitadas a votar cerca de 2,2 millones de personas, en el departamento de Maldonado son 117.403 distribuidos en 72.732 activos, 31.873 pasivos y 12.798 por empresas, informó a la diaria el jefe de la Oficina Electoral del departamento, Pablo Bragança.

De 8.00 a 19.30 estarán abiertos 345 circuitos, frente a los 270 habilitados en las últimas elecciones de 2021. Según el jerarca, este “incremento importante” responde al crecimiento demográfico de Maldonado: “Entre los más de 72.000 activos y 31.000 pasivos hay una migración interna hacia el departamento, particularmente de Montevideo y de quienes se han jubilado”, detalló.

Entre las zonas de mayor crecimiento figuran Piriápolis y sus alrededores, a donde “muchos compatriotas trasladaron su credencial”, Punta del Este y La Capuera, donde “antes no había circuitos y hoy hay cinco”.

De las 117.403 personas habilitadas para votar, 652 son extranjeras y están autorizadas a sufragar con cédula de identidad. Esta cifra ubica al departamento en segundo lugar, después de Montevideo -que registra 75.620 habilitadas bajo esta modalidad-, y seguido por Canelones con 597, destacó Bragança. A excepción de los extranjeros autorizados a votar con cédula, el resto deberá presentar su credencial cívica.

Exoneraciones, justificaciones y multas por no votar

Podrán eximirse de la obligación de votar aquellas personas que tengan 75 años de edad al día de las elecciones y quienes sean beneficiarias de alguna de las prestaciones por incapacidad que otorga el BPS. Para el resto, el sufragio es obligatorio. El padrón electoral está disponible para consultas en el sitio web de la Corte Electoral.

Bragança advirtió que puede haber casos de afiliados habilitados a votar en más de uno de los órdenes electorales. “Un ciudadano puede integrar el padrón de trabajadores activos por ser dependiente de una empresa o funcionario público y, al mismo tiempo, figurar en el de pasivos por ser beneficiario de una pensión. Si además es propietario de una empresa, deberá votar en los tres órdenes, en tres circuitos diferentes”, comentó, a modo de ejemplo.

Por otra parte, recordó que entre este lunes 23 de noviembre y el jueves 21 de enero, estará habilitado un formulario en la página web de la Corte Electoral para quienes necesiten justificar la no emisión del voto: aplica por cuestiones de salud, por razones de fuerza mayor, estar ausente del país o encontrarse domiciliado en un departamento diferente al cual le corresponde votar.

En caso de no haber concurrido a votar ni haber justificado la no emisión del voto, se deberá pagar una multa de 1 Unidad Reajustable (UR) (1.948,97 pesos), y en el caso de profesionales universitarios o funcionarios públicos, será de 2 UR (3.897,94 pesos).

Transporte para votantes en silla de ruedas

A pedido de la Corte Electoral, la Intendencia de Maldonado tendrá una camioneta accesible a disposición de quienes voten en silla de ruedas en el área de la capital departamental.

Los interesados deben comunicarse con la Corte Electoral a través del teléfono 1924, interno 3502. Al momento de la solicitud, les pedirán la dirección de su domicilio, la dirección del local donde les toca votar y un teléfono habilitado para recibir llamadas.

El traslado estará disponible entre las 8.30 y las 19.30, y deberán asistir con un acompañante.