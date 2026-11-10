Elecciones del BPS: conocé los nombres y propuestas de los candidatos de los trabajadores activos

En el orden de los activos compiten dos listas, la 11, que encabeza Carlos Clavijo, actual director del BPS por el ERT que busca la reelección, y Lorena Roqueta, de la lista 15, que se presenta bajo el lema “Hay otro camino”.

El 22 de noviembre serán las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS): sus afiliados deberán escoger a los representantes de los trabajadores activos, las empresas contribuyentes y los jubilados y pensionistas por un período de cinco años, quienes trabajarán juntamente con los cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo.

Tras profundizar en cuándo, quiénes y cómo votar, la diaria también charló con todos los candidatos que encabezan las listas publicadas por la institución hasta este jueves 29 de octubre. Competirán nueve listas: cuatro por las empresas contribuyentes; tres en los pasivos y dos en los activos.

Entre la gran diversidad de perfiles se incluye un candidato respaldado por el PIT-CNT, otro por Onajpu y uno por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), además de varias listas pertenecientes al movimiento “Hay otro camino”, del actual director en representación de las empresas, José Pereyra, quien llegó al cargo respaldado por el movimiento Un solo Uruguay.

Carlos Clavijo, lista 11: “La seguridad social no puede nacer de una visión economicista, tiene que nacer de corazón”

Carlos Clavijo –trabajador metalúrgico, mecánico y electricista montevideano– es dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) desde hace más de 24 años y se desempeña como director del BPS al frente del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) desde 2024, tras la renuncia al cargo de Ramón Ruiz. Ahora, Clavijo busca la reelección y está a la cabeza de la lista 11, que se presenta en el orden de afiliados activos.

Lo acompañan Lorena Luján, representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del Consejo de la Federación de Funcionarios del Estado; Gabriel Nánchez, del Sindicato Único de la Construcción y Anexos; Micaela Caraballo, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social; Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada.

La lista cuenta con el respaldo del PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, entre otras organizaciones. Para Clavijo, un rol de representación social debe contar con organizaciones que lo respalden porque “es lo que le da la consistencia” e indica “dónde se va a rendir cuentas en el momento en que tomás una acción o tomás una visión para cambiar una realidad y gestionar el BPS”.

“El día que ingresaron los cuatro directores políticos, le entregamos a cada uno de ellos una carpeta diciéndole cuál era la problemática que tenía el BPS y, al lado de cada problemática, la solución que debería haber”, aseguró. Entre los documentos se presentaron reclamos vinculados a la “poca cercanía” de la administración, una comunicación escasa, trámites complejos y repetitivos, expedientes trancados y la falta de funcionarios. Además, reclaman prestaciones en seguridad social vinculadas a la edad de retiro, el aumento de las jubilaciones mínimas y la eliminación de las AFAP, pero fundamentalmente buscar alternativas para el financiamiento del sistema ya que, si no se buscan nuevas fuentes, “está complejo para dar la protección social que debería dar”.

“No somos paracaidistas de la seguridad social que llegamos tres meses antes de una elección, sino que somos representantes de los trabajadores; estamos en organismos donde la seguridad social es uno de los principales temas, trabajamos en estos temas desde hace mucho tiempo en colectivo, no individualmente”, reafirmó a este medio.

En el eje de sus propuestas e iniciativas, una de ellas es “seguir empujando” los resultados del Diálogo Social –más allá de que algunos ya tuvieron respuesta– porque los entienden “muy favorables para la gente” y resta que lleguen al Parlamento para que se voten. Por otro lado, indicó que la seguridad social no acompaña las transformaciones del mercado laboral, ya que en algunos sectores se están reduciendo las zafras y los trabajadores no llegan al subsidio por desempleo, por lo que plantean que “la flexibilización de los seguros de paro, que estén vinculados a la realidad de los empleos de cada sector de actividad”. Finalmente, reivindicó el trabajo de campo y señaló que en el marco de sus recorridas por el país dan charlas en instituciones educativas sobre “derechos y obligaciones de seguridad social” para generar “cultura” en el tema y que las personas conozcan sus derechos.

Lorena Roqueta, lista 15: “En cada expediente hay una persona que está esperando una respuesta y que es la problemática de su vida”

Lorena Roqueta nació en la localidad de Tarariras y vive en Colonia del Sacramento. Es abogada y escribana, trabaja en la Intendencia de Colonia hace 20 años y encabeza la lista 15 para representar a los afiliados activos bajo el lema “Hay otro camino”, que presentó candidaturas en todos los órdenes con el apoyo del actual director representante de las empresas, José Pereyra, en su momento impulsado por el movimiento Un solo Uruguay. La acompañan María Sofía Bages Bistolfi; Diego Fernando Pazos Rosado –quien formó parte de un pase en comisión para asistir al diputado blanco Gabriel Gianoli, según informó Caras y Caretas y confirmó la diaria–; Dina Fernández Chaves Ferraro, exalcaldesa de Maldonado por el Partido Nacional entre 2015 y 2020; Juan José Fernández Lacuesta, y Gustavo Ariel Bermúdez Moreira, excandidato a la intendencia de Tacuarembó por el FA en 2025.

Roqueta está afiliada a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Colonia y la organización que la nombró ante la Corte Electoral fue Adeom Soriano, aunque se trata de un requisito que considera perjudicial: “Para poder ser elegida, cualquier trabajador a nivel país necesita contar con una organización de trabajadores con personería jurídica que además esté con los aportes correctos al BPS, o tenés que buscar firmas por el 1% del padrón, que en mi caso son 1.300.000 los trabajadores, o sea que tendría que andar buscando 13.000 firmas. En los hechos, esto es imposible para cualquier trabajador que no tenga una estructura atrás, y eso limita mucho lo que es la posibilidad de ser elegido y postularse contra las estructuras, como por ejemplo el PIT-CNT”, indicó.

Según Roqueta, si bien tiene afinidad al Partido Nacional y “distintos referentes blancos” la apoyaron, también tuvo colaboraciones desde el Frente Amplio. “Hace mucho tiempo que están las mismas estructuras en el BPS y que no hay una proyección positiva para el trabajador. Yo lo que busco es trabajar en lo que estamos teniendo hoy de BPS y buscar un cambio en la representación, que no solamente represente a la gente que esté sindicalizada o que la información se les dé a las cabezas de sindicatos, sino que realmente se empiece a dar la información y se esté presente con todos”, indicó.

Señaló que “la primera preocupación que tiene la gente y el primer descontento que tiene es con lo que es la atención”, lo que lleva a buscar “distintos mecanismos” para no ir al BPS. Además, señaló cuestionamientos vinculados a citas que se agendan distantes en el tiempo, solicitudes de documentación excesiva, la falta de proyección en las jubilaciones, un vacío de información o que “la última palabra” siempre la tiene la institución y “es siempre un no primero”: “Hoy el BPS no da respuestas, tenemos un BPS que le falta una humanización, que nos deje de ver como números y como aportantes, y que pase a ver que hay personas detrás de cada expediente”.

En ese sentido, sus propuestas apuntan a “empezar a ver los números” y revisar las licitaciones; solicitar auditorías con respecto a “por qué cada vez hay más recaudación y el BPS no mejora las jubilaciones a los trabajadores”; revisar las deudas intraestatales, ya que el Ministerio de Desarrollo Social “es uno de los ministerios que más debe”, y exigir una “reestructura de gestión” para que cada cartera, que cuenta con su presupuesto, “realmente cubra específicamente esos temas y no tenga que salir la plata por el BPS”. Además, busca que al trabajador “no se lo castigue por emprender”, ya que si una persona pierde el trabajo y abre una empresa unipersonal no recibe el seguro de desempleo, ante lo que prevé mecanismos para que “confíe en que regularizarse no va a ser un castigo”.