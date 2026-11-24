En el Día Nacional de la Cultura Emprendedora, la vicepresidenta y otras autoridades destacaron el valor de los emprendedores y la relevancia de que existan redes, alianzas y políticas habilitantes que faciliten sus proyectos.

Según la Ley 19.820, de fomento de los emprendimientos y promoción del emprendedurismo, promulgada en 2019, el tercer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional de la Cultura Emprendedora, y es por esto que el jueves 19 se llevó adelante el acto correspondiente en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

La actividad contó con la moderación de Ana Laura Trías, coordinadora de la Red Uruguay Emprendedor, y la participación en el panel de la vicepresidenta Carolina Cosse; el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Rodrigo Goñi, y el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego.

Además, por su trayectoria y contribución al desarrollo del ecosistema emprendedor, se entregó a 12 instituciones el reconocimiento Héroes Contemporáneos del Bicentenario, distinción que otorga la Cámara de Representantes. También se entregó el premio Mueve, que otorga la Red Uruguay Emprendedor a la persona que hace una significativa contribución a movilizar y fortalecer la cultura emprendedora en Uruguay.

En diálogo con la diaria, Trías afirmó que este evento es “la materialización de un montón de trabajo, de un montón de años y de instituciones”. “La Red Uruguay Emprendedor está formada por más de 100 instituciones; tiene una gobernanza integrada por instituciones diversas que ponen foco en cómo podemos aportar desde la industria, la academia o el gobierno. Estas conversaciones, también con parlamentarios, tienen que ver con cómo fortalecemos el ecosistema emprendedor desde las políticas, las leyes, y cómo le damos una mirada a largo plazo. Sabemos que hay gobiernos que tienen un período de gestión, sin embargo, el apoyo al ecosistema emprendedor se viene dando desde hace 25 años. Hay un consenso sobre esto por parte de todos los partidos políticos, de que estas cosas son prósperas para el país”, sostuvo.

Por su parte, Goñi expresó a la diaria que “por suerte” los emprendedores se han ganado un lugar de importancia, que es “tan evidente el valor que agregan que ahora el sistema político lo está reconociendo” y, en sintonía con Trías, afirmó que el apoyo a los emprendimientos “ha sido una política de Estado”.

“El emprendimiento cada vez más tiene el valor de ser, primero, el gran creador de empleo, segundo, un creador de riquezas, y, sobre todo, tiene el valor de ayudar a la sociedad a adaptarse a los cambios. Sin los emprendedores, que son los que realmente están capacitados para adaptarse a los cambios, la sociedad no lo logra. Por eso, hoy más que nunca, el Parlamento tiene que reconocer ese valor y generar instrumentos para que los emprendedores puedan desarrollar todo su potencial. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitan de marcos habilitantes, y también el Estado tiene que apoyar y contribuir desde esos lugares”, agregó el legislador.

Dorrego: “Hay mucho de amor en quienes quieren emprender”

Por su parte, en su discurso, Goñi también destacó la primera presentación de la ley de fomento de los emprendimientos, que fue elaborada “a partir de las demandas de los directamente involucrados”.

“En ese momento habíamos planteado que el emprendimiento debería reconocerse como un valor social y la legislación no lo había establecido así, pero después, lo que fuimos incorporando fueron los instrumentos y las herramientas que los emprendedores nos reclamaban”, añadió.

“Las dos más famosas fueron, primero, la SAS [sociedad por acciones simplificada], que era un pedido insistente de los emprendedores y que al poquito tiempo demostró ser la herramienta más utilizada por lejos, quiere decir que era necesaria. La segunda fue también tener el tercer jueves de noviembre para celebrar el Día del Emprendimiento”, sostuvo el diputado, y finalizó afirmando que los emprendedores tienen “un rol vital en esta era tecnológica en la que estamos, que es liderar la adaptación de un país a los cambios profundos que se nos vienen”.

Luego tomó la palabra Dorrego, quien dijo que “amor y coraje [son] dos elementos que se conjugan cuando pensamos en quienes emprenden”. “Hay mucho de amor en quienes quieren emprender por razones de necesidad, y que, por distintas circunstancias, se encuentran con dificultades para que las condiciones de empleo se adecuen a sus necesidades o con lo que desean para llevar adelante una vida digna, y muchas veces el motor que hace que combatan esa realidad y le pongan empeño, esfuerzo y conocimiento es el amor, el amor por tener que respaldar una familia o una comunidad, y eso es muy importante”, remarcó.

El presidente de ANDE agregó que “aquellos que en algún momento hemos emprendido sabemos que de amor no vivimos únicamente y esto demanda mucho coraje”. “Hay personas que se lanzan a esta aventura de emprender y de crear su proyecto empresarial porque tienen pocas alternativas y saben que fallar no es una opción, y allí hay mucho de coraje. Están aquellos emprendimientos que tienen detrás una persona o un equipo que también, además de conocimiento, le ponen mucho coraje porque se juegan sus ahorros, se juegan vínculos, su capital social y también la oportunidad de tener otro tipo de desarrollo profesional”, destacó Dorrego.

Además, expresó que el emprendimiento no es solamente la creación de nuevas empresas, lo cual es “una buena parte” de por qué hacen lo que hacen, sino que también la institución fomenta el emprendimiento o la cultura emprendedora porque considera que esta iniciativa viene acompañada de mejores valores para la competitividad, la asociatividad y mejores valores para la transferencia tecnológica.

“Es necesario ver todo esto cuestionando esta idea, que está muy interiorizada en algunos espacios, de que uno es emprendedor o emprendedora estando solo o sola y que en un garaje creó su idea fantástica”, sostuvo Dorrego y culminó afirmando que “el éxito no viene de la soledad, casi nunca se dan situaciones en las que uno emprende y llega a los resultados que espera de forma solitaria”.

“Para eso se necesita un equipo, contactos, capital social o una comunidad, también una comunidad como la Red Uruguay Emprendedor, pero también se necesita un Estado que esté presente”, concluyó.

Cosse: “Es importante que Uruguay regule las condiciones habilitantes”

Al final, en la misma línea que Dorrego, Cosse dijo que “todos los que estamos acá estamos convencidos de la importancia de emprender y de que no se puede emprender en solitario, no es verdad que uno solo llega a algún lugar; para llegar lejos hay que llegar muy acompañado, por eso también es importante que haya políticas”.

Luego habló de las condiciones para emprender, que tienen que ver con aspectos de la competitividad, los costos, la eficiencia del Estado, los tiempos, la facilitación de trámites, e hizo especial hincapié en que “todos los rubros están atravesados por la inteligencia artificial” y es “muy importante que Uruguay regule estas condiciones habilitantes para los trabajadores que existen y para los trabajadores que vendrán”.

Para cerrar, Cosse mencionó el proyecto de ley que días atrás presentó ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado para la creación de un “inventario nacional de activos de datos”. Según la vicepresidenta, la iniciativa consiste en “cambiar el paradigma de un Estado que te da información cuando la pedís a la de un Estado que, por defecto, cuando genera información, la publica”.

“No se trata de la compilación de cientos de archivos, se trata de estándares de publicación de datos abiertos. Lo que vamos a generar es que todos los organismos del Estado estandaricen una forma de organizar sus datos para publicarlos. Lo segundo importante es que una de las condiciones del proyecto de ley es el acceso gratuito a esos datos”.

Según Cosse, el texto que presentó está “estrechamente ligado con el emprendimiento”, porque “va a permitir que cualquiera tome los datos crudos y haga con ellos lo que quiera, por ejemplo, que genere aplicaciones que muestren cosas, o que tengan consecuencias para la salud, para la comunidad, para la industria, la tecnología o el medioambiente. Y gracias a esas aplicaciones, también muchos emprendimientos o ideas de emprendimientos van a poder tener mejor información para prepararse sobre lo que están haciendo. Este es un proyecto de ley que viene a construir infraestructura de preparación y también es habilitante para los nuevos emprendimientos tecnológicos y para nuevos emprendimientos en general”, concluyó.