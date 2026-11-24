Ambientada en el Uruguay de 2002 y filmada en el oeste capitalino, la primera película de José Dell’Acqua nació como serie en 2018 y se hizo durante años con un equipo de amigos y técnicos.

De Reducto a Locarno

Maltrato animal llegó a First Look, la instancia del Festival de Cine de Locarno donde se presentan proyectos en posproducción ante profesionales de la industria. Fundado en 1946, este festival se celebra cada agosto en la ciudad homónima, en el cantón del Tesino, al sur de Suiza, y es uno de los encuentros cinematográficos más antiguos y prestigiosos de Europa, reconocido especialmente por su apuesta por el cine de autor y el cine independiente.

En la edición de 2026, Uruguay fue el país invitado. Para Dell’Acqua fue importante mostrar Maltrato animal, su primera película, y también conocer gente que pudiera ayudarla a circular.

Después de la presentación, la compañía neerlandesa Latin Quarter Distribution adquirió los derechos de venta internacionales. Su trabajo ahora es buscarle lugar en mercados, festivales, plataformas, canales de televisión y distribuidoras de distintos países. Para el director tiene un valor especial, porque en Locarno conoció a gente que sabía poco de Uruguay y tenía una imagen muy distinta de la región.

Eso le interesa porque la película habla de algo que lo preocupa: la identidad uruguaya y sus transformaciones. “Mi punto de vista sobre la idiosincrasia uruguaya, y sobre lo que era y lo que somos ahora”, dice. Todavía no hay fecha de estreno en Uruguay. Dependerá en buena medida de cómo le vaya primero afuera.

La trama y la crisis

Maltrato animal sigue a Javier (Hugo Piccinini), un veterinario que vive y trabaja en un barrio del oeste de Montevideo en 2002, en plena crisis: el feriado bancario, la incertidumbre económica, un país en uno de sus peores momentos.

Javier está cada vez más solo y le cuesta sostener su vida. En determinado momento empieza a vender perros y se involucra en otros negocios. A su alrededor, otros personajes, como su vecino Tony (Bruno Pereira), atraviesan sus propias dificultades.

La película no busca explicar el país a través de Javier. Para Dell’Acqua, lo colectivo y lo que le pasa a cada personaje se cruzan, pero no se explican entre sí. “La crisis es política e internacional, del país, externa a los personajes”, dice. La situación general suma presión a dificultades más personales, que ya estaban ahí.

Un título con doble sentido

El título funciona en dos planos. Por un lado, remite a Javier, cuya conducta pone en juego la relación entre humanos y animales. Por otro, Dell’Acqua propone un desplazamiento: “El animal mostrado como el humano”. La frase queda abierta: no se trata solo del maltrato en sentido literal, sino de una película que juega con la frontera entre lo animal y lo humano, con las conductas, las contradicciones y la violencia de sus personajes.

Ocho años de proyecto

Dell’Acqua empezó a escribir hacia 2018 una historia con algo de autoficción y de catarsis. La pensó primero como serie, con una dupla de personajes en el centro, y en 2020 filmó un teaser con Piccinini y Pereira. Pasó por varias instancias de financiación, pero los cambios institucionales y la caída de algunos fondos dejaron a la serie sin salida, y el proyecto se convirtió en película. Entre dos años de escritura y cinco o seis de rodaje, el desarrollo llevó alrededor de ocho años.

Lo que sostuvo todo ese proceso fue, en buena medida, un grupo de personas con vínculos previos y ganas de trabajar juntas; para parte del equipo era la primera vez como responsables de área. El tiempo terminó siendo un factor central: a veces se podía rodar una semana por año, y entre una etapa y otra había que conseguir locaciones, buscar objetos, resolver cuestiones de producción y esperar el momento de volver a filmar. “Había mucho entusiasmo y muchas ganas, pero fue un proceso de demasiados años para mantener eso”, dice el director.

Mientras tanto, la vida de todos seguía. Hubo separaciones, mudanzas, nacimientos y duelos, y la hija de Dell’Acqua, Rita, nació y fue creciendo al mismo tiempo que la película. “La película nos generó a nosotros mismos un montón de crisis”, cuenta. Hacerla dejó de ser solo un trabajo y pasó a ser parte de la vida de quienes la hacían.

Una película desde el oeste

Una decisión clave para Dell’Acqua es la geografía. La película transcurre en el oeste y noroeste de Montevideo, en barrios como Reducto, Paso Molino, Melilla, Aguada, Colón y Piedras Blancas.

“Quería descentralizar un poco”, sostiene. Él es de Reducto y allí están gran parte de sus amistades y experiencias, así que quiso contar una historia desde ese entorno, con sus referencias y su manera de relacionarse con la ciudad. “Es una zona que no vemos mucho filmada y en la que no vemos que pasen muchas cosas”, señala. Las imágenes que tenemos de la vida social y política de Montevideo suelen concentrarse en otros barrios; llevar la historia al oeste es correr un poco ese foco.

Quiso además que algunos personajes existieran en pantalla sin que su identidad fuera el conflicto central. Es el caso de una mujer gorda, lesbiana y punk, a la que imaginó con una vida cotidiana: una novia, un trabajo, amigos, un jefe, problemas de todo tipo. “No quería hacer el drama sobre su condición, sino sobre su vida y su personaje”, dice.

Reconstruir una época

“Preferíamos filmar en un cuadradito chico, pero que fuera el 2002, antes que en un lugar enorme, pero que fuera 2026. Eso no lo íbamos a transar”, cuenta Dell’Acqua. Ubicar la historia en 2002 no alcanzaba: había que cuidar objetos y espacios para que la imagen no se escapara hacia el presente.

Recuerda el CD colgado del espejo retrovisor que supuestamente servía para evitar los radares, los celulares en los que se escribía con abreviaturas, el MSN, los mouses de bolita, los escritorios con pirámides doradas y almanaques. Parecen detalles menores, pero dicen mucho de cómo se vivía y de cómo se usaba la tecnología. “Hay algo de la locura de una sociedad que está empezando a tecnificarse un poco en el tercer mundo”, dice.

Para su generación, esos objetos traen recuerdos inmediatos; para alguien más joven pueden ser casi incomprensibles, y eso también le interesa.

El trabajo estuvo muy ligado a Victoria Zabaleta, que se encargó del arte y el vestuario y luego sumó a otras compañeras. Para conseguir una farmacia, Dell’Acqua calcula que consultó unas 15. Algunas locaciones llegaron por contactos del equipo; otras requirieron mostrar el material ya filmado y explicar qué querían hacer. Había que trasladar objetos, montar los espacios y devolverlos al terminar cada jornada.

Otras formas de producir

Dell’Acqua relaciona el modo en que se hizo la película con un cambio que, a su entender, también llega al cine. Para explicarlo, recurre a la música. Cuando grabar en una casa empezó a desplazar el lugar de los sellos discográficos, artistas sin dinero, contactos ni acceso a los circuitos tradicionales pudieron producir sus propios discos y encontrar un público. Cree que algo de eso empieza a pasar también con el cine; aunque reconoce que es más difícil, no se trata de que las condiciones hayan dejado de importar, ni de que producir es sencillo; su propia experiencia muestra cuánto puede extenderse un proyecto cuando hay que encontrar alternativas para sostenerlo, pero cree que se va democratizando. “El cine está entrando en eso”, dice. Para él, el cine tiene la responsabilidad de preservar: “El cine es un poco político, es denuncia, y es dejar registrada una época”.