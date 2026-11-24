Cómo ser cooperativista y no morir en el intento se lee de forma rápida y memorable. El fanzine creado por la cooperativa local de comunicación Subte tiene un diseño que favorece su visita frecuente y una narración precisa, hecha a medida de las interrogantes de cualquier futuro o actual cooperativista. Además, se apoya en un texto para nada acartonado y recurre al humor como lenguaje oportuno en estos tiempos violentos. Por ejemplo, con la imagen de un Bob Esponja y un arcoíris de fondo, el Subte sintetiza –según su experiencia– la importancia del registro de las horas de trabajo: “Este permite conocer cuánto lleva cada tarea y ajustar estimaciones. Traquear el tiempo ayuda a reconocer el trabajo visible y el que sostiene a la cooperativa por detrás”, señala un bloque de palabras destacadas cuyo mensaje es respaldado con una foto del meme del hincha Peñarol Intelingencia.

Un martes al mediodía, dos de los integrantes de este colectivo dialogan con la diaria sobre su utilitaria revista y la vida de su cooperativa. Luciana Peinado es diseñadora gráfica y artista visual e impulsa esta charla matutina con su mate amargo. Francisco Cobas es programador web y suma involuntariamente al encuentro al gato que circula por el living de su casa.

En su sitio de internet, Subte se define como “una cooperativa de comunicación con una perspectiva popular, comunitaria y colaborativa, que se mueve conectando ideas, personas y proyectos, pero antes aclara: “No somos agencia”.

¿Cómo nace Subte?

Cobas: Éramos cinco personas con distintas especialidades, algunas vinculadas al diseño y otras al desarrollo web, que buscábamos una fuente laboral en un formato cooperativo. Veníamos de experiencias en empresas convencionales, con estructuras muy jerárquicas, y no nos convencía ni esa forma de trabajar –que muchas veces era bastante explotadora– ni la alternativa de trabajar como freelance, de una manera más individualista y aislada. Veíamos en la cooperativa una forma de trabajo más alineada con nuestros valores éticos, políticos y morales, que además nos permitiera crecer, complementarnos entre distintas especialidades y encarar proyectos de mayor porte.

El nacimiento de Subte también tuvo algo de casualidad. Dos de los integrantes originales tenían vínculo con el Sintep [Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada] y trabajaban como freelance. En 2019 nos encargaron una campaña que habían hecho para captar afiliados. Nos tomamos tan a pecho ese proyecto que terminamos uniéndonos nosotros también. Con lo que ganamos financiamos la formalización de la cooperativa. Fue justo antes de la pandemia que, después, paradójicamente, terminó potenciando nuestro trabajo, porque los sindicatos y las organizaciones tuvieron que dar un salto hacia lo digital y empezaron a demandar más diseño y desarrollo web.

Del fanzine se desprende que la cooperativa registra prácticamente todo lo que hace.

Peinado: Esa fue una de las cosas que aprendimos en el camino y que nos permitió ser más eficientes en todo lo que tiene que ver con la gestión de los presupuestos, la administración de las finanzas, la gestión de proyectos, cómo nos pagamos los sueldos o cómo contabilizamos las horas.

Y después de un tiempo, eso se convirtió en un conocimiento que podíamos compartir con otras cooperativas, porque ya lo habíamos llevado a la práctica. También nos servía para comunicar de forma escrita lo mismo que comentábamos oralmente cuando nos encontrábamos con gente que estaba en la misma que nosotros o con intenciones de sumarse.

Lo que proponen en el fanzine para el registro de horas resulta especialmente atractivo y necesario.

Peinado: Siempre fue una cooperativa muy focalizada en ser ordenada y hacer las cosas prolijas. Y buscamos apoyo entre nosotros para poder sostener eso. A veces, cuando uno trabaja solo, se le hace más difícil.

Primero que nada, trabajamos contabilizando las horas de trabajo, porque fue la herramienta que encontramos para poder pagarnos por el tiempo trabajado, según la demanda. Tenemos una aplicación en la que iniciamos el registro cuando empezamos a trabajar y lo detenemos cuando terminamos.

A la vez, adjudicamos ese tiempo a un proyecto y a una tarea. Eso nos sirve mucho para ir mejorando la forma de presupuestar. Por ejemplo, podemos tener los datos de cuánto tiempo de trabajo nos llevó cada cosa.

También registramos las horas que dedicamos a la gestión de la cooperativa y de la gestión de la empresa. Ahí ponemos las asambleas, las reuniones, los posteos para nuestro Instagram o las reuniones con posibles clientes. Todo ese tipo de tareas también nos las pagamos como horas trabajadas.

¿Cómo surgió el fanzine y cómo fue el proceso de creación?

Peinado: Surgió bastante espontáneamente. Nos habían invitado a un encuentro de cooperativas para que, de alguna forma, presentáramos lo que hacíamos.

Nos juntamos para preparar algo, y después de la primera reunión nos fuimos un poco devastados, porque fue como una tormenta de ideas que no tenían conexión entre sí. Pensábamos: “Acá no puede salir nada”. Lo bueno que hicimos fue poner a grabar todos los bolazos que salían.

Cobas: Yo me fui con la sensación de que eso no llegaba a ningún lado. Pero después desgrabamos todo con ayuda de la inteligencia artificial y empezamos a sistematizar y ordenar: “Esto para acá, esto para allá”.

Lo agarró una compañera que anda muy bien para eso. Además, tiene una forma de hablar y de comunicarse muy espontánea. Y es la reina de los memes, hay que decirlo. Esa fue la base del fanzine.

En las presentaciones siempre nos reímos mucho porque recurrimos mucho a los memes. Cuando estamos preparando algo, es como: “Ahora vamos con un meme”.

Peinado: Esta compañera, Valentina, junto con otra compañera, Camila, una vez armaron una presentación para una reunión interna que se llamaba “¿Por qué no nos pudimos subir los sueldos?”. En ese momento teníamos muchas ganas de aumentarnos los sueldos y queríamos hacer un análisis de la gestión para entender por qué no podíamos hacerlo. Y esa presentación, para un tema especialmente complejo, tenía mucho humor, o mejor dicho, ellas le habían puesto muchísimos memes.

Cobas: A partir de ahí quedó esa costumbre de incorporar memes a las presentaciones. Esos recursos también los hemos usado en diferentes talleres con clientes. Se da esa combinación entre el humor de los memes y los datos: algo que, de otra manera, podría resultar más pesado, se vuelve un poco más divertido.

¿Qué comentarios han recibido de quienes leyeron el fanzine?

Peinado: Ni bien salió, cuando empezamos a ir a eventos de cooperativismo, siempre había alguien con el fanzine. Nos decían: “Me encantó y me sentí identificada”, por tal o cual cosa.

Nos pasó el otro día, cuando fuimos a la ronda de negocios de Inacoop [Instituto Nacional del Cooperativismo]. Había unas gurisas de una cooperativa nueva que tenían el fanzine todo marcadito con etiquetas de colores. Me dio una ternura bárbara. Nunca nos habíamos imaginado que podía pasar algo así.

Cobas: Después nos invitó la FCPU [Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay] a presentarlo también en su sede, y ahí también compartimos bastante con otros cooperativistas a quienes les parecía súper útil. Nos decían: “Esto hay que repartirlo a todo el mundo”.

Cooperativa Subte. Foto: Inés Guimaraens

Entonces, ¿el humor es el lenguaje de Subte?

Es como somos nosotros.

¿El trabajo en cooperativa baja los niveles de estrés o es igualmente estresante?

Peinado: Es difícil de comparar. Cuando uno está viviendo una situación particular, ve las características que tiene esa situación y le cuesta acordarse de cómo era antes. Pero yo siento que, sobre todo cuando hay situaciones complicadas o personales, cuando estás atravesando situaciones complejas, es cuando sentís más alivio de pertenecer a una cooperativa que pone a las personas en el centro.

Sabés que vas a plantear un tema, que te van a escuchar, que te van a entender y que vamos a buscar entre todos la mejor manera de encararlo para apoyarnos.

A mí me pasó el verano pasado, cuando operaron a mi hijo en Buenos Aires. Yo pensaba: “Si estuviera en una empresa privada y dijera que me voy a ir un mes entero a Buenos Aires, me matan”.

En este caso, yo tomé mi día de licencia, descansé y después volví a trabajar. Obviamente, hubo un montón de vericuetos y de cosas que sostener. Una ausencia también tiene sus consecuencias, pero está esa sensación de que hay un respaldo, un soporte humano y que la persona de verdad está en el centro. Creo que en esas situaciones es cuando más se ve la diferencia. Lo veía también en el padre de mi hijo, que tiene su propia empresa y estaba en el hospital atendiendo llamadas y todo eso.

Después, también están la resolución de problemas y la presión que tiene que ver con responder a un jefe directo. Los vínculos que se generan en ese formato pueden ser muy negativos, te hacen daño, siento. Pero es difícil comparar.

Cobas: A mí me gusta pensar que, en una empresa, cuando sos trabajador, simplemente sos contratado y no tenés una pertenencia en el mismo sentido. Podés sentirte muy identificado con la empresa, pero igualmente no es tuya: dependés de alguien que te puede echar, ascender o sacar parte del trabajo. Eso no está en tus manos.

A la vez, a mí me gusta llamar a la cooperativa “empresa cooperativa”. Porque lo que nosotros tenemos es una empresa de gestión cooperativa. En ese sentido, también te aumenta un poco el estrés, porque estás llevando adelante una empresa y tenés responsabilidades relacionadas con los gastos, los costos y los compromisos con los clientes. Es una responsabilidad bastante mayor que la de un empleado que termina su jornada y se va a casa tranquilo.

Acá quizás no pasa eso, porque sos responsable de todo el vínculo con el cliente, desde el inicio hasta el final. Además, sos responsable del trabajo que están haciendo tus compañeros y compañeras. Lo que vos hacés repercute mucho en el trabajo del otro.

Es algo que tratamos de trabajar bastante. Hemos conversado varias veces sobre el respeto por el trabajo de los demás y sobre cómo ese respeto significa cumplir con tu parte, ser claro con lo que vas a hacerte cargo, medir tus responsabilidades y poder cumplirlas.

El estrés, en algún punto, es necesario para algunas cosas. Por ejemplo, para decirles a tus compañeros que no estás cumpliendo con un plazo, que estás viendo que no vas a poder llegar y que tenés que compartirlo con ellos, porque es una situación complicada para la cooperativa. Estás trabajando con el nombre de la cooperativa y no podés hacer como si no pasara nada.

Tratamos de tomarnos en serio las responsabilidades. Eso genera un poco de estrés que a veces es necesario. Hay que encontrar el límite: que sea el necesario para cumplir, pero que lo podamos manejar con salud.

Peinado: También trabajamos mucho el vínculo entre los compañeros y la posibilidad de decir las cosas de entrada, sin que se forme una bola de nieve. Tratamos de cuidar las formas, pero apuntamos a que la comunicación sea fluida y a que podamos hablar de temas incómodos sin que el problema se vuelva mayor. Es algo que fuimos aprendiendo.

El fanzine incluye la recomendación explícita: “Hay que hablar las cosas”.

Cobas: Ser dueño de una empresa también significa estar al tanto de que funcione bien en todos sus ámbitos: el administrativo, los recursos humanos, el comercial. Es una responsabilidad compartida. Tenemos diferentes roles, pero estamos todos atentos a que la empresa funcione bien. Si aparece algún punto de alerta en alguno de los ámbitos, se trabaja colectivamente.

Hay un lugar común que dice que una reunión se podría resolver con un correo electrónico y que, por tanto, a veces no es necesaria. ¿Cuál es la experiencia de ustedes?

Peinado: Puede ser que se pueda resolver con un correo, pero también puede ser que no. Muchas veces nos pasa, sobre todo en la comunicación con los clientes, que las cosas se enredan, que dan vueltas. También hay una compañera a la que no le gusta nada llamar por teléfono.

Tratamos de aprender en cada paso a ser ordenados con la comunicación y a darle a cada cosa su espacio. Cuando es un correo, es un correo; cuando es un mensaje corto y claro, también. Para la otra persona es más sencillo recibir algo limpio, de tres o cuatro líneas.

Pero hay veces en que es necesario el intercambio, cuando las partes tienen que reflexionar sobre un tema. Ahí es necesaria una reunión.

Cobas: Por ejemplo, el otro día nos pasó con una clienta que sabe mucho de un tema en particular y para quien estábamos haciendo un video. Ella no conocía el lenguaje audiovisual y llevaba mucho tiempo trabajando con el tema desde su especialidad. Entonces, necesariamente, necesitábamos una conversación. Ella tenía que poder explicar los errores que habíamos cometido desde el punto de vista técnico de su especialidad, y nosotros teníamos que explicarle que no podíamos hacer todo el video otra vez, pero que había cosas que sí eran más fáciles de modificar.

Peinado: Otra cosa que caracteriza mucho a la cooperativa es que siempre intentamos que el trabajo sea colaborativo también con el cliente. Sobre todo en la parte de identidad visual, que es muy importante y muy rica desde la perspectiva del cliente, porque es la esencia que vamos a tener que mostrar en su logo y en los distintos recursos de identidad visual. Ahí hacemos no solamente reuniones, sino también talleres con dinámicas que facilitan el intercambio.

Trabajamos para facilitar que la otra persona reflexione sobre su comunicación y sobre las necesidades de comunicación que puede tener. Vamos mucho por la línea de la reunión y el trabajo colaborativo, pero también nos gusta ser ordenados con la comunicación. Y cuando el tema se puede resolver con un correo, que sea un correo y no la complicamos.