La vicepresidenta de la Cámara de Industrias habló en la ronda que busca fortalecer las relaciones comerciales entre emprendimientos y mipymes sostenibles con empresas referentes dentro del mercado.

En el marco del Mes del Emprendimiento y de la Semana Emprendedora Global en Uruguay, el 17 de noviembre se llevó adelante una nueva Ronda de Negocios de Impacto, instancia que desde 2023 se hace dos veces al año y que en este 2026 alcanzó su octava edición.

El encuentro estuvo conjuntamente organizado por la Red Uruguay Emprendedor, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Ministerio de Ambiente (MA), la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) e Incubacoop, la incubadora de cooperativas.

Este tipo de encuentros tiene como objetivo brindarles una oportunidad a mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y emprendimientos sostenibles para que puedan vincularse y generar contactos y negocios con empresas tractoras [aquellas grandes empresas del país, líderes o referentes en su mercado] que buscan diversificar su cartera de proveedores y continuar incorporando aquellos que tengan enfoques más sostenibles en sus procesos.

Para esta edición fueron 60 los emprendimientos sostenibles seleccionados, 16 del interior del país, y participaron cerca de 30 grandes empresas.

Anabela Aldaz, vicepresidenta de la CCSU, dijo estar “segura” de que, más allá de los negocios que se puedan realizar y los contactos que se puedan hacer, todos los asistentes se van a llevar “red, comunidad, aliados, que van a ser algo que va a trascender la jornada de hoy”.

“Las oportunidades no aparecen solas, creo que todos los que estamos acá lo sabemos, se construyen, y esto pasa cuando conectamos ideas, empresas, instituciones y personas que comparten la voluntad de transformar la realidad. Todos los que son emprendedores y emprendedoras saben que el camino a veces es muy solitario, que tiene sus dolores, pero también sus recompensas”, remarcó y agregó que lo que los emprendedores necesitan es “poder vender, y más allá de estar enamorados de su idea y de su producto, lo que se necesita es comercializar”.

Según Aldaz, en las ediciones anteriores hubo más de 1.000 reuniones comerciales y 141 oportunidades de negocio concretadas. Además, afirmó que todas las instituciones que organizaron este encuentro están “convencidas de que la sostenibilidad no es un tema que esté separado de los negocios”.

“El verdadero éxito de esta jornada no se va a medir solamente por las reuniones que realicen hoy o por los negocios que concreten hoy, el éxito se va a medir por lo que suceda a partir de hoy, por lo que suceda mañana, que seguramente es todo esto que ustedes se van a llevar, principalmente sus contactos, conocer historias de otros emprendedores y emprendedoras, y seguir fortaleciendo esto que es que el impacto positivo y el éxito empresarial no son objetivos contrapuestos, sino que pueden y deben potenciarse mutuamente”, subrayó.

Dorrego: Es “necesario” emprender, pero también “crecer, escalar y, por qué no, internacionalizarse”

Luego habló Juan Ignacio Dorrego, presidente de la ANDE, quien destacó que la institución que preside puso el foco en emprender en todo el país, lo cual representa “un objetivo en sí mismo”. “Creemos firmemente que algunos caminos para el bienestar y para que las personas puedan llevar una vida digna donde sea que elijan vivirla tiene que ver también con poder llevar adelante su proyecto empresarial”, agregó.

Asimismo, Dorrego mencionó que es “necesario” emprender, pero también “crecer, escalar y, por qué no, internacionalizarse”. “El desarrollo empresarial y de los emprendimientos necesita de buenos negocios para poder seguir avanzando, creciendo y hacer un proyecto sostenible económicamente también”, afirmó.

Añadió que la sustentabilidad o sostenibilidad ambiental y social no solamente son una “vara ética”, sino también “una oportunidad económica”. “Uruguay tiene una canasta de bienes y servicios propicia para atender las demandas cada vez más exigentes de mercados, de consumidores, y también en el marco de nuevos acuerdos. Es necesario fomentar este tipo de iniciativas y de economías para aquellos que creen que puede haber otra alternativa. Hay algunos, entre los cuales me encuentro, que creemos que esta es una única posibilidad y no tenemos planeta B”, sentenció.

Dorrego también habló de cómo crear un sentido de “inteligencia colectiva”, para lo cual es “necesario” no solamente pensar en nuevas empresas o empresas jóvenes, sino también en empresas tractoras, las cuales hoy van a demandar bienes y servicios, y también son “presas de algunas fallas del desarrollo”.

“Cuando hablamos de problemas del desarrollo decimos que hay empresas que seguramente necesitan comprar o consumir bienes y servicios de forma local, y, sin embargo, muchas veces tienen dificultades para invertir en esas empresas nuevas o emergentes, y eso genera problemas que acumulan algunas ineficiencias en la cadena de suministro. Por otro lado, las empresas jóvenes o nuevos emprendimientos tienen soluciones para esos problemas de las empresas tractoras y difícilmente, por temas de escala, de información o por un tema de contactos, lleguen a poder abastecer esas necesidades. Para eso las rondas de negocios son un buen instrumento de política pública, un buen instrumento de política de desarrollo productivo”, destacó

En diálogo con la diaria, el presidente de ANDE expresó que la Ronda de Negocios de Impacto se ha convertido en “una de las actividades o iniciativas principales” de la Semana Emprendedora, y que “este tipo de instancias busca abordar algunos problemas del desarrollo, sobre todo del desarrollo productivo, que hacen a las asimetrías de información, a la falta de contactos, a la pérdida de eficiencia al momento de construir una cadena de suministros entre empresas tractoras y emprendimientos y mipymes que producen un conjunto de bienes y servicios que carecen de capital de inversión o, incluso, de información que les permita tomar decisiones sobre cuál inversión es la correcta porque desconocen un poco cuál es la demanda o en qué medida es la demanda de otras empresas grandes”, sostuvo.

A su vez, afirmó que dentro de las empresas tractoras hay “cierto nivel de falta de información” y desconocen qué es lo que producen este tipo de empresas más pequeñas y a qué servicios o bienes pueden acceder de forma local. “En caso de conocerlos, muchas veces no tienen un incentivo para poder invertir o concretar negocios por la falta de certezas sobre un eventual proveedor que pueda cumplir con los requisitos”, agregó.

“Ese tipo de problemas del desarrollo es lo que una ronda de negocios como esta, que nuclea a mipymes y emprendimientos con empresas tractoras, logra mejorar”, subrayó.

Marcela Codina: “Es una actividad que genera valor para la parte de la oferta como para la de la demanda”

Por su parte, Marcela Codina, coordinadora del Departamento de Impacto de la CCSU, dijo a la diaria que este tipo de encuentros representan “una herramienta de mucho valor” para generar mercado para todos los emprendimientos que tienen dentro de sus productos y servicios el objetivo de generar un impacto positivo.

“Entendemos que poder acercar la oferta y la demanda y tener estas instancias presenciales con emprendimientos y empresas de distintas partes del país realmente es una actividad que genera valor tanto para la parte de la oferta como para la de la demanda, tanto para los emprendimientos como para las empresas tractoras. Esto lo hemos podido demostrar gracias a la consecución de las ocho ediciones que hemos podido llevar adelante a lo largo de estos cuatro años haciendo dos rondas al año, manteniendo y aumentando el nivel de participación”, afirmó.

Codina explicó que el proceso de selección de los emprendimientos que pueden participar en estas instancias consiste, primeramente, en un llamado a emprendimientos uruguayos y la invitación a que se postulen, luego se realiza una evaluación con un equipo de evaluadores en la que se aseguran de que sean empresas realmente de impacto positivo, desde lo social y lo ambiental.

“Un comité de evaluación se encarga de evaluar a cada uno de los perfiles postulados y luego seleccionamos a los mejores que cumplen con los requerimientos que entendemos que son importantes para que puedan estar sentados en la ronda. Para esta edición tuvimos más de 140 postulados y fueron 60 los aprobados para participar”, añadió.

Además, Codina habló de “dos grandes desafíos” que tiene por delante esta iniciativa. “Uno de los desafíos es el financiamiento, que en esta oportunidad fue ANDE quien se encargó, en otra oportunidad ha sido el MA, en otra oportunidad la CCSU, pero esto es un desafío nuestro, edición tras edición, y lo hemos venido sorteando. El otro gran desafío que tenemos es poder llevar estas rondas al interior del país. Este es un desvelo que tenemos como equipo de trabajo de la mesa de Impacto. Ir al interior implica todo un montón de cosas, pero estamos con este objetivo firme y con la idea de que para 2027 podamos llevar una de estas rondas a otras partes del país porque entendemos que es muy necesario”, concluyó.