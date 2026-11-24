La iniciativa, impulsada por integrantes del colectivo Maldito Canario, proyecta trabajar en distribución, formación, facturación y comercialización de servicios. Un relevamiento identificó a cerca de 100 personas vinculadas al sector, y sus impulsores buscan abrir oportunidades laborales dentro y fuera del país.

Dedicarse profesionalmente a la historieta y la ilustración implica hacer frente a una serie de desafíos que van más allá del proceso creativo, desde las dificultades para facturar y distribuir las obras hasta el acceso a instancias de formación y la posibilidad de llegar a nuevos mercados. A partir de esas inquietudes, un grupo de dibujantes comenzó a organizarse para encontrar respuestas colectivas. De ese proceso surgió Tin-Tero, una cooperativa que está en etapa de conformación y busca generar herramientas para mejorar las condiciones de trabajo y abrir oportunidades para quienes se desempeñan en el sector.

La iniciativa surgió en Maldito Canario, una asociación sin fines de lucro creada hace cuatro años con el propósito de fomentar y difundir el cómic y el fanzine. Integrada por alrededor de 42 personas, nació como un espacio de encuentro entre aficionados a la historieta, pero con el tiempo sus miembros también comenzaron a identificar las dificultades que enfrentaban quienes buscaban desarrollar profesionalmente esta actividad. “Una de las problemáticas principales por la que habíamos arrancado esto era el problema de la facturación”, expresó a la diaria Demián Godoluz, dibujante, colorista y guionista, e integrante de Maldito Canario y la cooperativa Tin-Tero. Sin embargo, a medida que avanzaron en el intercambio, entendieron que las dificultades no se limitaban a ese aspecto. “Lo que buscábamos era solucionar el tema de la facturación, pero también otros temas”, agregó.

Entre las primeras acciones de Maldito Canario estuvo la elaboración de un documento con cinco puntos sobre las problemáticas del sector, que fue presentado al Estado y al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). También mantuvieron reuniones con representantes de esa cartera para plantear las dificultades que habían detectado.

A su vez, el colectivo impulsó un relevamiento para elaborar un tarifario de historieta, a partir de una encuesta entre dibujantes y autores. Ese trabajo les permitió conocer mejor las condiciones en las que se desarrollaba la actividad y advertir que había más uruguayos trabajando para el exterior de lo que imaginaban. “Hay muchos más historietistas de los que la gente piensa”, señaló Godoluz.

El grupo también comenzó a producir y comercializar sus propios fanzines. En un año vendieron alrededor de 1.400 ejemplares, principalmente a través de ferias y redes sociales. Esa experiencia les permitió acercarse a la circulación de publicaciones independientes y conocer de primera mano algunas de las dificultades que enfrentan quienes buscan llevar sus trabajos al público.

Con ese recorrido como punto de partida, algunos integrantes entendieron que necesitaban una estructura diferente para avanzar en soluciones más específicas. Así comenzó a tomar forma Tin-Tero, con una identidad propia y separada de Maldito Canario. “Quisimos poner un poco al hombro esas soluciones a las problemáticas que habíamos identificado”, señaló Godoluz.

De colectivo a cooperativa

El proyecto comenzó a tomar forma institucional en marzo de 2026, cuando sus impulsores se postularon a Incubacoop, una incubadora orientada a acompañar la creación y el desarrollo de cooperativas. En un primer momento eran siete las personas designadas para llevar adelante la propuesta, aunque luego el grupo quedó integrado por cinco.

Tras ser seleccionados, comenzaron un proceso de asesoramiento que incluyó aspectos vinculados con el plan de negocios, la organización interna, los aspectos legales, la distribución de tareas y el funcionamiento del trabajo cooperativo. En ese sentido, el dibujante destacó que el acompañamiento les permitió ordenar una idea que hasta entonces se había desarrollado principalmente a partir de las inquietudes compartidas entre historietistas. “Es una excelente guía y la verdad nosotros estamos muy contentos con el proceso, muy exigente, por cierto”, sostuvo. La formalización de la cooperativa estaba prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, aunque dependía de la aprobación dentro del proceso de incubación.

En tanto, sus integrantes comenzaron a presentar el proyecto y a establecer contactos. Participaron en una ronda de negocios en la que mantuvieron reuniones con distintos actores, aunque por el momento no cerraron acuerdos de inversión.

La propuesta se organiza en torno a distintas necesidades que identificaron en el sector: distribución, educación y formación, facturación y comercialización de servicios. El objetivo del proyecto es que Tin-Tero pueda acompañar a historietistas e ilustradores tanto en la búsqueda de oportunidades laborales como en aspectos prácticos del desarrollo de su actividad, por ejemplo, el asesoramiento en contratos, la prestación de servicios y la comercialización de proyectos editoriales.

En una primera etapa, los esfuerzos estarán concentrados principalmente en la distribución y la educación, dos áreas que se encuentran más avanzadas. La cooperativa también pretende trabajar con autores que se autopublican y no limitar su alcance a quienes producen historietas, sino incluir a ilustradores y otros creadores vinculados con el sector.

La distribución es uno de los puntos que sus impulsores consideran centrales, en particular para que las publicaciones puedan llegar a públicos de distintos departamentos. Con ese objetivo, proyectan generar alianzas con asociaciones y colectivos que ya tienen presencia en el interior del país. En el área de formación, la idea es impulsar talleres y actividades que permitan desarrollar nuevas capacidades y ampliar las posibilidades de trabajo.

Un sector difícil de dimensionar

Uno de los obstáculos que identificaron durante el análisis del rubro fue la falta de información precisa sobre la cantidad de personas que trabajan en historieta e ilustración en Uruguay. El dibujante señaló que no existe una categoría específica para facturar como ilustrador, por lo que los trabajadores suelen hacerlo bajo otras denominaciones, como artesano, fotógrafo o diseñador gráfico. “Vos facturás como artesano o fotógrafo, diseñador gráfico, pero ilustrador, olvidate”, afirmó. Esa situación dificulta conocer cuántas personas se dedican a la actividad y dimensionar el peso económico del sector.

Foto: Nadia Iula

A partir de las consultas realizadas para elaborar el tarifario, identificaron entre 40 y 50 uruguayos que trabajan en cómic para el exterior. A esa cifra, Godoluz estimó que podrían sumarse unas 60 personas vinculadas con la ilustración y otras actividades afines. De esta manera, calculó que alrededor de 100 personas trabajan en estas áreas.

Por otro lado, el colectivo elaboró un mapa con 90 historietistas distribuidos en distintos puntos del territorio nacional. Este dato fue compartido con el Instituto Nacional de Letras, del MEC, en el marco de una iniciativa educativa que buscaba trabajar con autores de diferentes lugares del país y que durante el año desarrolló talleres.

El registro también contribuye a poner en perspectiva una actividad que, en muchos casos, se desarrolla de forma independiente y sin demasiados espacios de intercambio entre sus trabajadores. “Es un trabajo tan solitario que a veces realmente no sabemos cuántos somos”, señaló Godoluz, quien destacó la importancia de generar instancias de encuentro y organización para reconocer las necesidades que comparten quienes se dedican a la historieta y la ilustración.

Las oportunidades laborales

El tamaño del mercado local es otro de los desafíos. “Vivir de dibujar es muy difícil. En eso no nos vamos a mentir”, reconoció el diseñador. La “mayoría” de la producción uruguaya se canaliza a través de proyectos independientes y publicaciones autogestionadas, mientras que otros profesionales trabajan para clientes del exterior.

No obstante, el dibujante consideró que existen oportunidades para ampliar el alcance de la producción nacional. En los últimos años, se observó un crecimiento de talleres, cursos, charlas y actividades vinculadas con la historieta. También mencionó el trabajo de editoriales y autores que participan en ferias internacionales y buscan comercializar sus publicaciones fuera de Uruguay.

Entre las experiencias que destacó está la del historietista uruguayo Diego Vázquez, creador de La Modernidad lo Exige, un proyecto editorial desde el que publica obras nacionales y participa en ferias del exterior. Asimismo, mencionó otras iniciativas editoriales que contribuyen a la circulación de historietas en el mercado local, aunque la distribución de estas producciones todavía enfrenta limitaciones.

Godoluz también participa en trabajos de ilustración para materiales educativos de Ceibal, que incluyen libros ilustrados y contenidos para el aprendizaje del inglés realizados por autores nacionales. Ese tipo de encargos muestra que las capacidades de los dibujantes pueden aplicarse a distintos ámbitos, más allá de la publicación de historietas.

A su entender, además, Uruguay cuenta con autores integrales, capaces de escribir, dibujar y colorear sus propias obras. Esa característica podría abrir posibilidades para desarrollar propiedad intelectual que luego encuentre otros espacios de circulación, como la animación, los videojuegos y el entretenimiento digital. “A nivel comercial, podemos llegar a ser generadores de nuevas IP [propiedades intelectuales] para entrar en otros mercados, más allá de la historieta, asociados al entretenimiento. “El tema siempre es poder visibilizar a esos autores”, planteó.

Otro nicho que mencionó es el de los originales dibujados a mano. Según explicó, en el mercado internacional creció el interés por este tipo de piezas y, en algunos casos, una página original puede alcanzar un valor equivalente al pago por una historieta completa. Se trata de una oportunidad que requiere conocer los canales de comercialización y las condiciones de acceso a esos mercados.

Nuevas herramientas

La formación es otro de los ejes que Tin-Tero quiere desarrollar. Desde Maldito Canario ya habían organizado talleres y actividades para acercar a más personas a la historieta, una tarea que consideran necesaria para ampliar las capacidades del sector. Godoluz señaló que hay más dibujantes que guionistas, por lo que también impulsaron instancias para estimular la escritura de historias y acompañar a quienes quieren comenzar a desarrollar sus propios proyectos.

En ese camino, la autopublicación y el fanzine pueden funcionar como una primera experiencia para quienes recién empiezan. Además de permitirles experimentar con sus ideas, estas publicaciones ayudan a construir un portafolio y constituyen una obra publicada que puede presentarse ante editoriales o potenciales clientes.

Por otro lado, el desarrollo de la inteligencia artificial plantea nuevas discusiones para quienes trabajan en disciplinas creativas. Godoluz señaló que desde Maldito Canario mantienen una postura crítica frente a estas herramientas y sostuvo que existe un respaldo del público hacia las producciones realizadas por personas. “Por suerte se siente el apoyo de la gente a lo hecho por seres humanos reales”, expresó.

Aunque reconoció que la tecnología ya tiene efectos en algunas áreas vinculadas con la producción visual, como el arte conceptual, considera que todavía hay espacio para el trabajo de autores e ilustradores. En ese escenario, Tin-Tero busca contribuir a que los profesionales puedan organizarse, conocer mejor sus posibilidades y acceder a herramientas para desarrollar su actividad.

La cooperativa no plantea que pueda garantizar trabajo a sus integrantes o a los autores que se acerquen, pero sí generar contactos, acompañamiento y canales de comercialización que hoy muchas veces deben resolver de forma individual. “Vamos a hacer todo lo posible para poder ayudar a los autores nacionales. Hay que moverse y trabajar, eso seguro, pero oportunidades hay”, afirmó el entrevistado.

Por último, destacó que en los próximos meses esperan avanzar en la formalización de la cooperativa, un proceso que prevén concretar en marzo de 2027. “Una vez constituida, Tin-Tero buscará poner en marcha sus primeras líneas de trabajo, centradas en la distribución de publicaciones y la formación, para luego avanzar en las áreas de facturación y comercialización de servicios”, concluyó.