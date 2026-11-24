Donde alguna vez funcionó el Frigorífico Artigas, se encuentra el Parque Tecnológico Industrial y Científico del Cerro (PTIC), que abarca años de historia, crecimiento y desafíos hacia el futuro. Las instalaciones fueron adquiridas por la Intendencia de Montevideo (IM) en 1997 y el complejo se puso en marcha el 8 de diciembre de 1998. El principal objetivo del PTIC es “incentivar el desarrollo de cooperativas” y “emprendimientos autogestionados”, según su web, y el año pasado fue declarado como parque científico tecnológico por la IM.

En el marco de la Semana Emprendedora Global 2026, la diaria recorrió el PTIC para conocer de primera mano a los emprendedores, la labor que realizan y el papel que desempeñan en la industria nacional.

Como si el pasado no quisiera irse, aún se conservan elementos que supieron formar parte del patrimonio del frigorífico. El principal, según la integrante de la Comisión Administradora del PTIC en representación de los trabajadores, Nara Infantozzi, es la chimenea de ladrillo que se encuentra bien en el centro del polo.

Conviven a la par una cocina y una huerta comunitaria, en la que participan estudiantes de UTU en la producción de alimentos que luego se consumen en las propias instalaciones.

Con miras al futuro, tienen previsto sumar un montacargas para el ascenso de materiales pesados y para eliminar barreras en el acceso a pisos superiores para personas con movilidad reducida o usuarias de sillas de ruedas.

Con relación al funcionamiento del complejo, Infantozzi informó que, a pesar de los desafíos en el mantenimiento de la infraestructura, principalmente en la línea eléctrica y, aparte de haber atravesado tres incendios (en 2007, 2008 y 2024) que tuvieron como resultado la pérdida de materiales, maquinaria y daños en la estructura del techo, el parque funciona en el territorio con la propia comunidad del Cerro, brindando oportunidades de empleo.

“Es un espacio que, con todas las carencias que tiene, en realidad funciona de forma espectacular, porque tiene un núcleo de empresas que desarrollan una diversidad de productos increíbles. Está la parte educativa, y tiene un vínculo con el territorio recontra potente”, afirmó Infantozzi y agregó que “es un lugar que geográficamente está en un punto estratégico, porque estamos muy cerquita del puerto”.

Infantozzi Materiales

En la recorrida también se pudo recabar el testimonio de emprendedores. Luis Romero, de Urumáquinas, dijo a la diaria que se instalaron hace 12 años en el PTIC con el objetivo de desarrollar maquinaria para dos importantes rubros: laboratorios químicos y la industria alimentaria. Vinculando el campo laboral y la formación académica, Romero contó que, junto con estudiantes de robótica de la UTU, se encuentran diseñando un robot de limpieza de playas, con una cámara inteligente y celdas solares. “Es la base para muchísimos proyectos que puedan venir más adelante”, aseguró. Consultado acerca de qué se necesita para emprender, Romero afirmó que se necesita “actitud” y “plantearse objetivos”, así como “aprovechar las oportunidades” que se presentan.

Infantozzi, por su parte, trabaja en la dirección del emprendimiento familiar que fundó su padre en la década del 80, dedicado a la producción de artículos plásticos y artísticos para las infancias, incorporando recientemente también maquillaje para murgas. Infantozzi Materiales hace unos diez años tiene su sede productiva en el PTIC del Cerro, donde elaboran tizas, témperas, plasticina, acuarelas y un sinfín de artículos para usar dentro de las aulas o fuera de ellas y despertar la creatividad de los niños.

Según Infantozzi, el trabajo mano a mano con las maestras y maestros es clave, ya que proponen ideas sobre nuevos productos. La emprendedora reconoció los desafíos existentes en el mercado uruguayo por el descenso de la natalidad o durante los meses de invierno debido a la poca demanda, lo que los obliga a abrirse a nuevos mercados y ampliar horizontes.

Márgenes del Río

Por su parte, Lionel y Federico Lorenzo (padre e hijo) trabajan en el PTIC desde hace 18 años. El emprendimiento que llevan adelante, Márgenes del Río, se encarga del tratamiento y gestión de residuos de empresas. “Trabajamos siempre en la idea de darle una circularidad a los residuos. Si hay algún sector de la industria que genera un residuo [...] lo puedo volver a utilizar. Hacemos un lavado de trapos que vienen contaminados con hidrocarburos, con pinturas, con tintas, y en donde parte de esos trapos se los devolvemos al cliente o también se comercializan por otro lado”, afirmó Federico.

También se dedican al tratamiento de vinos en mal estado a partir de un proceso de destilación con el objetivo de extraer el alcohol vínico. Con dicho proceso, el alcohol extraído se emplea en la elaboración de diferentes licores, como por ejemplo el coñac. “Somos la única planta de Uruguay autorizada para [la] investigación de vinos”, reconoció por su parte Lionel.

En ese marco, subrayó que tienen en funcionamiento un laboratorio de análisis ambiental, que, si bien es de pequeñas proporciones, se encuentra completo en su equipamiento: “Podemos hacer análisis; hay una empresa que genera un residuo que no sabe bien qué es lo que contiene, y nosotros podemos analizar ese residuo y determinar cuál es el tratamiento, la disposición final, la recuperación o la conversión en otra materia prima”.

Consultados acerca de qué se necesita para emprender, Federico resaltó la importancia de “tener constancia” y generar “una red de contactos” para promover el desarrollo del emprendimiento. Lionel, en cambio, hizo foco en “tener muchísimas fuerzas de voluntad” y en “no bajar los brazos nunca”.

Formación permanente

El PTIC tiene una amplia gama de ofertas educativas, como el curso de ingeniero tecnológico prevencionista, las tecnicaturas en Gestión Humana o en Logística e Informática. Por su parte, la Escuela Comunitaria de Cine del Oeste brinda una enseñanza técnica profesional en cine y medios audiovisuales.

En adición, también forma parte del predio el Centro Educativo de Capacitación, Artes, Producción y Fortalecimiento Educativo, este último con foco en la educación primaria.

Actualmente, en el PTIC conviven más de 50 emprendimientos de “iniciativa privada” con énfasis en “objetivos económicos de lucro”, coexistiendo con 14 emprendimientos con objetivos de “promoción socioeconómica y territorial en simultáneo” (usuarios y egresados recientes de las incubadoras, instituciones de capacitación y de promoción en la inclusión social), según consta en el Plan Estratégico Quinquenal 2025-2030. En esa línea, del mismo documento se desprende que el 81% de los emprendimientos son micro y pequeñas empresas que van desde cooperativas, unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones simplificadas. Cabe destacar que en las mismas instalaciones del PTIC hay varias empresas recuperadas y gestionadas por los propios trabajadores.

En ese sentido, la dirección y gestión del PTIC es promovida por la Comisión Administradora con representantes de diversos actores e instituciones del Estado, como la IM, la Universidad de la República, el PIT-CNT, UTU y representantes de los trabajadores y trabajadoras del complejo. Las autoridades se renuevan cada cinco años y los emprendimientos que forman parte del parque abonan por cada metro cuadrado que utilizan en el predio. El parque engloba una superficie de 170.200 metros cuadrados, donde unos 131.600 están destinados a la instalación de emprendimientos.

No obstante, a pesar de que el PTIC esté destinado a micro, pequeñas empresas y cooperativas de trabajo, puertas adentro del parque están instaladas dos multinacionales, Veolia Environnement, con sede en Francia, y Resiter, con sede en Chile, ambas orientadas a la gestión de residuos. “Se supone que esto es un parque para que se desarrollen pequeños emprendimientos y no puede ser que estas multinacionales paguen lo mismo por metro cuadrado que dos veteranas que están remándola para hacer [un] uniforme con dos maquinitas”, cuestionó Federico Lorenzo.