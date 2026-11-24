En el primer Mercado Libre Experience, en 2024, que se hizo en el Antel Arena, todos los stands eran de cartón. Desde los paneles, mostradores y estructuras hasta los espacios de los patrocinadores. Todo salió del taller de Eventoc. “Ves que no parece, ¿no?”, preguntó Anahí Giménez –project manager y encargada de todos los proyectos de Eventoc– mientras mostraba las fotos en la pantalla de su computadora.

El montaje llevó dos días y el desarme, alrededor de cuatro horas. “Fue todo un desafío diseñar las estructuras para que no se cayeran. Y desarrollar la instalación para, en el tiempo que teníamos, poder instalar todo”, recordó Macarena Harispe –diseñadora industrial y directora de TOC–. Se organizaron formando grupos dentro del equipo, que se turnaban a distintas horas; trabajaron de manera “muy pensada y preproducida”.

Detrás de los stands con los que hoy trabajan, hubo años de pruebas con un material que, al principio, ni siquiera se conseguía en el mercado. En diálogo con la diaria, Harispe y Giménez contaron cómo llegaron hasta ahí.

Los inicios y desde dónde se paran hoy

TOC comenzó cuando el país salía de la crisis de 2002, bajo la iniciativa de brindar servicios de diseño. “Una de las pocas cosas que teníamos claras es que queríamos hacer productos”, dijo la directora. El camino los llevó a la presencia de marca y los materiales POP, un rubro que exigía estar en permanente cambio y adaptarse a cada cliente. En esos años probaron de todo: gráficas, productos, sitios web.

Con los años, Harispe entendió que trabajar el diseño solo como servicio los dejaba “en un lugar imposible de salir, en una rosca de trabajar las 24 horas”. Además, comenzaron a notar que a la gente le gustaba involucrarse en el proceso de diseño. “La verdad es que ahora a mí me gustaría estar haciendo lo que ustedes están haciendo”, les han dicho sus clientes.

A partir de eso, se propuso acercar el diseño profesional a más personas. “En Uruguay, cuando se habla de diseño, la forma de destacar tiene más que ver con el diseño de autor”, explicó Harispe. En TOC buscaron lo contrario, querían que fuera lo más cercano posible, con la tecnología como apoyo fundamental.

Así surgieron las unidades de negocio que hoy cuelgan de TOC: Etiquetoc, que hace etiquetas; Fotoc, que hace cuadros; Eventoc, dedicada a los stands y la presencia de marca en eventos. Las tres comparten un único taller y el mismo equipo. Es decir, casi nadie está asignado a una sola unidad, con excepción de algunas personas. Tanto en el taller como en la parte de desarrollo se produce todo junto, independientemente de dónde vengan los clientes. TOC tiene un equipo estable de unas diez personas, con contrataciones puntuales durante las épocas de zafra o para eventos grandes, que lo hacen llegar a unas 15. Cada unidad tiene su momento más intenso en etapas distintas durante el año. Etiquetoc trabaja más cerca del comienzo de clases, Fotoc hacia fin de año y Eventoc entre mayo y junio y, sobre todo, entre setiembre y noviembre. Afortunadamente, esto les permite estar siempre entre zafras y que no se superpongan entre sí.

Innovar a su favor

Durante un período, todo el equipo de Eventoc estaba integrado por mujeres. A veces se sumaban varones de otras áreas de TOC para ayudarlas con propuestas grandes, en las que necesitaban algunas manos extra. “Enfrentarnos a una instalación de un stand nos generaba determinados obstáculos, porque había algunos pesos que nos complicaban trasladar”, explicó Harispe. Entonces, se comenzaron a plantear: “¿Qué pasa si cambiamos los soportes y en lugar de ser pesados pasan a ser algo que podamos manipular?”.

“Qué loco que no exista esto ya”, fue lo que pensaron en su momento, mientras diseñaban. Luego, la directora agregó, riendo: “Está bien que capaz los varones tienen más fuerza, pero igual es más fácil trabajar con material liviano”.

Harispe y Giménez son diseñadoras industriales. Su formación fue un elemento sustancial que les dio “la confianza de decir: bueno, no existe, pero podría existir”. Una vez establecida la idea, vinieron años de prototipos, pruebas y errores. El primer obstáculo fue que el material que necesitaban no se vendía en el mercado. Tuvieron que hablar con la fábrica de cartón y comprar el mínimo de producción, varios cientos de planchas, sin saber si iba a funcionar en realidad.

“Puede andar, puede no andar. Si no anda, no sé qué hacemos. Haremos cajas. Pero vamos a probarlo, porque si no tenemos la plancha de cartón de 2,50 por 1,20, nunca vamos a saber si podemos hacer un panel o no podemos hacer un panel”, recordó Harispe.

Después de varios testeos, dieron con el resultado final. Un sistema modular de cartón, al que compararon con las figuras de Lego. Para Giménez, la decisión de cambiar el material de los paneles transformó “una debilidad” en “un diferencial”.

Lo fascinante del cartón

El cartón que utilizan tiene dos capas onduladas entre láminas de papel. “Si lo diseñás y lo plegás bien, el papel es extremadamente resistente”, explicó Giménez. Gracias a los dobleces en lugares estratégicos y la orientación de la onda –a favor o cruzada– se pueden armar estructuras livianas. “Es un material diseñado para estructurar. Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados, pero el cartón es maravilloso”, agregó Harispe.

Si bien había otras alternativas disponibles, muchas eran importadas. Y, para Harispe, “el material es sustentable, pero al traerlo de afuera ya pierde sustentabilidad”. El proveedor de Eventoc es uruguayo y fabrica las planchas con pulpa de papel 100% reciclada, a partir de residuos generados en el país.

Hace poco incorporaron una máquina para imprimir directamente sobre el cartón. “La industria de los eventos genera un montón de desperdicios. Por un día se imprimen lonas, vinilos, de todo, en cantidades”, comentó Giménez. Eventoc busca ofrecer una solución ecológica que, además, pueda “competir a la par” con las tradicionales del rubro.

Sin embargo, no todos llegan a la empresa por la propuesta de sostenibilidad con la que trabajan. Los clientes se dividen en tres grupos principales. Por un lado, se encuentran los que buscan una solución liviana y reutilizable, sin darle mucha importancia al material. Por otro, están los que quieren que sea sostenible, pero no que se note que es cartón, y piden todo impreso. Finalmente, están quienes buscan comunicarlo, mostrar que apoyan este tipo de iniciativas; apelan a que se note el cartón, jugando con sus texturas y sus formas.

Foto: Alessandro Maradei

La relación con los clientes también es variable. Hay empresas que, por ejemplo, participan en varias exposiciones al año y reutilizan el mismo material en dos, tres o cinco de los eventos. A su vez, hay marcas que los contratan para una sola feria, muchas de otros países; agencias y productoras de eventos que funcionan como aliados estratégicos. Han trabajado, entre otros, para Mercado Libre, UTEC, BROU, Prex, Nexzur y para Pyxis en el Antel Summit, con un stand que la empresa quería que fuera todo de cartón.

Diseñando sus propias reglas del juego

Lo último de Eventoc es una línea de productos más chicos, accesibles y personalizados. Consta de cubos apilables, tótems, banners plegables y más. Están pensados para proyectos de menor escala, democratizando el acceso a este tipo de propuestas.

“Hay gente que necesita stands, pero no tiene presupuesto o no tiene la logística como para contratar la instalación y la desinstalación. Entonces precisa meterlos en el auto”, explicó Harispe. Las piezas que se utilizan para una feria suelen ser grandes, y no todos pueden pagar un flete cada vez que lo necesitan. “La persona lo compra, lo arma y lo desarma otra vez si quiere”. Incluso, hay algunos clientes que los llevan en la valija a eventos en el exterior. “Lo arma cualquiera”, agregó Giménez. Esto les trajo una gama de clientes nuevos que antes no tenían posibilidad de acceder o acercarse a Eventoc.

La empresa también ofrece stands prediseñados de distintos tamaños, que se cotizan en la web. Hay muchos que suelen pedir cambios sobre estos modelos, desde modificaciones en los estantes a agregar un arco. “Entonces la gente se va apropiando del sistema”.

Casi las únicas mujeres

Hoy el equipo de TOC está integrado, más o menos, por igual cantidad de hombres y mujeres. Sin embargo, los cargos de dirección los ocupan –en su mayoría– mujeres.

En el mundo del diseño industrial, la igualdad de género está “bastante más naturalizada”, dijo Harispe. En los montajes es totalmente distinto. “Infinidad de veces nos hemos encontrado siendo casi las únicas mujeres”. Han tenido experiencias muy variadas. A veces llegaban con un colaborador varón y los demás le hablaban a él, aunque ellas estaban a cargo. Otras se acercaban para explicarles cómo instalar algo que habían diseñado ellas mismas. “Mansplaining”, acotó Giménez. Aunque también han tenido intercambios sumamente constructivos y gratificantes, siendo que el trato y relacionamiento entre colegas del rubro es ameno y sano.

El balance, para ambas, es positivo. El mundo de los stands en Uruguay es chico, las empresas se conocen y con el tiempo las fueron integrando. El trabajo de por sí es estresante y demandante, lo que hace que colaboren en armonía y con códigos de compañerismo para con el otro. Se trata de “ir rompiendo los paradigmas o los prejuicios viviéndolos”.

“Nos cambia el negocio”

Macarena dijo que durante años les costó explicar qué los hacía distintos, cuál era su propuesta de valor. “Hay una cuestión de la innovación que ahora es capaz de verse, pero nos era muy difícil de contar. No lográbamos transmitir nuestro entusiasmo y porque nosotros veíamos que era diferente”.

Eventoc obtuvo apoyos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM): el Fondo Industrial y el Fondo Naranja, además de un premio 8M. Asimismo, TOC trabajó con Pro Diseño, un programa del MIEM y la Cámara de Diseño, para desarrollar productos de sus otras áreas.

Los fondos que la empresa recibió fueron clave a la hora de poder proyectarse, crecer e invertir. “Nos cambia el negocio. Absolutamente. Son máquinas carísimas que, sin el apoyo, nos sería muy difícil de hacer o nos llevaría capaz que el doble o triple de tiempo”.

Optimismo cauteloso

Sostener una pyme (pequeña y mediana empresa) de producción en Uruguay es difícil. Además, los eventos de por sí traen consigo sus propias complejidades. Todo tiene que estar pronto en tiempo y forma; hay pautas de organización estrictas con las que tienen que cumplir. “Siempre que sos el último eslabón de la cadena, cualquier cosa que haya pasado en la cadena, terminás pagando el precio vos”, explicó la directora.

No obstante, ambas dijeron tener un optimismo cauteloso. Producen en el país, con materiales locales y a medida, lo que les permite competir con las plataformas de compra en el exterior. “Un stand es más difícil traer de afuera que una cosita para el celular”, continuó Harispe.

A su vez, incorporaron la inteligencia artificial en sus trabajos, que les está ayudando a profesionalizar los procesos internos. Sin embargo, va muchísimo más allá de ahorrar horas de trabajo: “En el germen de la empresa hay una determinada fascinación con la tecnología. Lo que la tecnología tenga para ofrecer, estamos ahí para tomarlo”.