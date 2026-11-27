El sindicato de funcionarios municipales, que paró desde las 10.00 hasta las 14.00, cuestionó el pasaje que promueve la comuna a contenedores intradomiciliarios e intraprediales.

Desde las 10.00 de este jueves, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Montevideo realizó un paro con el propósito de reunirse en asamblea para analizar tanto los conflictos como las negociaciones que mantiene con la Intendencia de Montevideo (IM). Entre ellos sobresale la denuncia que presentó el sindicato ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por persecución sindical, a la cual el intendente, Mario Bergara, tildó como “totalmente inadmisible”.

En el orden del día de la asamblea de Adeom figuraban la reestructura general del área de limpieza, el ingreso de personal, la discusión sobre la infraestructura y el régimen único de trabajo. Según supo la diaria, la instancia terminó a las 13.00 y el sindicato retornó a las actividades a las 14.00. La medida de paro interrumpió algunos servicios; el miércoles, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, había recomendado a la población evitar llevar los residuos a los contenedores instalados en la vía pública.

Herou dijo que esta semana tuvo una “muy buena” reunión con los dirigentes de Adeom y manifestó su expectativa de poder lograr acuerdos: “Espero que en las próximas horas todos encontremos los caminos para trabajar juntos, para que Montevideo recupere la normalidad que tuvimos hasta octubre y que podamos encarar este mes tan particular y tan importante para todos y para todas, como es diciembre, con una ciudad que esté en las mejores condiciones posibles”, señaló el jerarca en una rueda de prensa, consignada por Subrayado.

En la resolución de la asamblea de Adeom, a la que accedió la diaria, se señala que los problemas asociados a la limpieza de la capital existían incluso desde antes de 1990 y, aunque las sucesivas administraciones abordaron el problema, ninguna cumplió y se ha intentado responsabilizar a los trabajadores municipales ante una falta de proyección a largo plazo.

Sobre el cambio que propuso Bergara, que consiste en sustituir gradualmente los contenedores en la vía pública por contenedores intradomiciliarios e intraprediales, el gremio consideró que este es comparable con propuestas previas y se preguntó si se trata de “una nueva iniciativa de un director” o de “la forma de limpiar Montevideo de aquí a otros 30 años”.

En ese sentido, Adeom expresó una visión crítica al respecto; el sindicato propone fortalecer con camiones y personal el retiro de los residuos que estarán en las puertas de los domicilios donde se encuentren los contenedores intradomiciliarios, producto del aumento de la basura por las fechas festivas.

El gremio también consideró necesario conocer en profundidad las tareas que se comenzarán a desarrollar con relación al servicio de reciclables y llamaron a reflotar un proyecto de los trabajadores respecto al lavado de contenedores, entre otros puntos.

En ese marco, los trabajadores que participaron en la asamblea resolvieron encomendar a la directiva del sindicato y a la mesa de Limpieza a presentar ante la IM una propuesta para “acordar caminos de soluciones a la limpieza de la ciudad” y, en el mismo sentido, que ambas partes “agoten” las etapas de negociación. Además, se plantea que la IM brinde fechas concretas para el ingreso de personal operativo a la división, la adquisición de maquinaria y las mejoras en infraestructura.

Por otro lado, Adeom resolvió participar en las comisiones que fueron planteadas por la comuna en la reunión a la que hizo referencia Herou. También se decidió establecer ámbitos para analizar la tarea de pala y levante, los servicios de feria y de lavado de camiones; entablar un diálogo con la comunidad a través de instancias con una variedad de organizaciones sociales; e impulsar una serie de pedidos vinculados a las condiciones del sector, como garantizar la extensión horaria por escrito para todo el sector de la limpieza.

Finalmente, Adeom rechazó las afirmaciones de actores que intentaron responsabilizar al sindicato por la “falta de gestión” de las administraciones, así como también la privatización de tareas que se ha propuesto por parte de algunos actores.