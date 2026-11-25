Orlando Dovat dijo que las empresas tributarán por el régimen general, pero podrán acceder a “una exoneración del impuesto a la renta un 15% mayor que la del mismo proyecto fuera del parque” si tienen la promoción de su inversión.

Este miércoles, empresarios y jerarcas del Poder Ejecutivo enterraron la piedra fundamental del parque industrial que Zonamérica construirá en un predio ubicado en la intersección de las rutas 8 y 102, contiguo a la zona franca. Será un campus empresarial de tecnologías limpias que comprende un desarrollo de suelo e infraestructura de 25 hectáreas y 100.000 metros cuadrados construidos con una inversión de 165 millones de dólares. Las obras comienzan en febrero de 2027 y, una vez finalizadas, el parque generará 800 puestos de trabajo directos, aseguró la empresa.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en el evento. También asistieron la vicepresidenta Carolina Cosse; el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Daniel Olesker; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Se organizó un panel con representantes de las tres primeras empresas que reservaron su terreno en el sitio: Juan Andrés Menchaca, gerente general de Gador Uruguay; Álvaro Bellini, gerente general de Gramón Bagó Uruguay, y Ernesto Musitelli, socio y director ejecutivo de Musitelli Film & Digital. Según comentaron, mientras Gador instalará su próxima planta industrial para exportar con foco en la región, Musitelli prevé un complejo que incluye cuatro estudios de filmación –dos de 2.000 metros cuadrados y dos de 1.000 metros cuadrado–, al tiempo que Gramón Bagó edificará una planta tecnificada con “más de 9.000 metros cuadrados de superficie construida” y una inversión que “supera los 30 millones de dólares”.

“Vamos a poner la piedra y después tenemos que seguir trabajando. Para que nosotros podamos cortar la cinta falta”, remarcó el presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, y reparó en el trabajo detrás del proyecto, que inició con la entrega de “una idea escrita en un papel” a la Intendencia de Montevideo a principios de 2023.

Dado que el hito se produce casi cuatro años después, se preguntó “cuánta inversión que Uruguay está buscando ya está en trámite” y señaló que en los expedientes “a veces le toca al empresario corregir lo que presentó y otras veces falta una decisión de la intendencia o un acuerdo entre organismos nacionales”. En ese sentido, propuso a los presentes elegir proyectos en trámite y reunir a “quienes pueden hacerlos avanzar” con base en tres interrogantes: “¿Qué falta?, ¿a quién le toca? y ¿cuándo podemos tener una respuesta? Esas tres preguntas nos van a permitir saber si estamos avanzando o no estamos avanzando con las ideas, con los proyectos y con los sueños que tenemos”, remarcó.

Indicó que Zonamérica invertirá en “caminería, agua, energía, telecomunicaciones y seguridad” para el predio, al tiempo que operará para mantener esos servicios. Además, en relación con las exoneraciones, dijo que las empresas “tributarán por el régimen general”, pero “si una industria obtiene la promoción de su inversión, podrá acceder a una exoneración del impuesto a la renta un 15% mayor que la del mismo proyecto fuera del parque y tendrá un 15% más de plazo para aprovecharla”.

“Señor presidente, nosotros le ponemos la piedra. Para llegar hasta aquí pasaron casi cuatro años y todavía queda camino hasta el corte de la cinta. Ese tiempo tiene un costo: lo paga quien ya puso capital y todavía está esperando para producir. Lo siente el proveedor que espera su primer pedido y también la persona que podría estar empezando a trabajar. Cada organismo conoce la etapa que le corresponde”, le dijo a Orsi, y agregó que si autoridades, técnicos y empresarios observan el recorrido en su conjunto, será posible identificar “dónde se pierde el tiempo y qué podemos resolver antes”.

El proyecto “encaja” con el Plan Industrial del MIEM, dijo Olesker

Olesker, por su parte, mencionó el Plan Industrial Uruguay que el MIEM presentó en julio de este año y afirmó que sus contenidos se vinculan con el discurso de Dovat. En esa línea, señaló que el documento “muestra un diagnóstico de cierto proceso de reprimarización” de la economía en los últimos años y por eso es necesario “agregar valor, tener industria más calificada y empleo de calidad, sobre todo empleo de calidad en el sector privado. Necesitamos que se expanda el sector privado”, mencionó.

“Es por el empleo privado que va a crecer el trabajo en el país y, de alguna manera, este plan así lo prevé. Tenemos que consolidar los datos que salieron anteayer, que nos muestran que se está creando empleo en el país y se está reduciendo el empleo informal: 24.000 puestos de trabajo nuevos, de los cuales 15.000 son transformación de trabajo informal en formal en los últimos meses”, señaló en relación con las cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadística el lunes.

Se detuvo en la noción de parque industrial, que configura una “herramienta central” en la estrategia de política industrial del MIEM y por eso prevén desarrollarlos con mejoras en sus marcos legales, estímulos e interacción con el resto de la economía. A su juicio, el concepto es “relevante e inteligente”, además de que “genera muchas sinergias” y “capacidades de complementación” en infraestructura, logística y conocimiento, entre otros. Finalmente, en referencia al laboratorio Gramón Bagó, remarcó que la industria farmacéutica estaba entre las prioridades de la iniciativa ministerial porque “exporta a países que no exportan otras”, genera “seis o siete mil puestos de trabajo” y emplea “igual número de varones que mujeres”.

“La política industrial que hemos impulsado desde marzo del 2025 hasta hoy encaja perfectamente por la concepción de parques, por los sectores que están aquí y por los efectos de encadenamiento que tienen”, resumió. Más tarde, en una rueda de prensa, dijo que evaluarán las empresas que eventualmente se presenten pero, asimismo, asumen que “van a estar muy en línea con los sectores prioritarios” del plan que presentó la cartera.