Sergio Sommaruga sostuvo que la central sindical debe reflejar de forma más contundente su “independencia de clase”, mientras que para Joselo López “hay un mundo del trabajo al que no le estamos pudiendo llegar”.

El domingo 22 fueron las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS): la victoria de Lorena Roqueta –titular de la lista 15, perteneciente al movimiento Hay Otro Camino que articula el director representante de las empresas, José Pereyra, quien originalmente llegó al cargo con el apoyo de Un Solo Uruguay– llevó a que el PIT-CNT perdiera la representación de los trabajadores en el directorio del organismo luego de 34 años.

Este martes, el Secretariado Ejecutivo de la central sindical se reunió para analizar la derrota y, al terminar, emitió un comunicado con tres puntos. Resolvió “abrir un proceso de autocrítica profunda, reflexión y estudio de la realidad y de los distintos factores que intervienen en el resultado” de la votación, un procedimiento que involucra al órgano de dirección, todas las filiales y “el conjunto del movimiento sindical”.

Explicó que esto se hará “bajo el pilar de la unidad” y estará pensado para “llegar más eficientemente” a los trabajadores que actualmente no están sindicalizados. Además, servirá para “ajustar y corregir lo que corresponda” con relación a las prácticas, organización y formas de comunicación del PIT-CNT, buscando “defender con más eficacia los derechos e intereses de los trabajadores”. Los resultados serán elevados a la Mesa Representativa Nacional Ampliada, que tendrá lugar el 10 de diciembre, y se tomarán las conclusiones en el plan de acción del PIT-CNT de cara a 2027.

El PIT-CNT debe ser más contundente en reflejar su “independencia de clase”, dijo Sommaruga

El titular de la Secretaría de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, dijo a la diaria que “no hay mal que por bien no venga”, ya que la derrota “permite generar condiciones de consenso para abordar determinadas discusiones”. En su diagnóstico, el resultado fue “multicausal”: “No se trata de buscar culpables y encontrar varitas mágicas, sino de hacer una lectura comprensiva de la complejidad de los factores y poder ponderarlos”.

Para el dirigente, “hace mucho tiempo que se ha debilitado el sindicalismo de base” –lo que particularmente se refleja en sectores de actividad con “débil, baja o nula” representatividad y que, a su vez, concentran a los trabajadores más vulnerables–, lo que, considera, “no se arregla con superestructuras, declaraciones o asesoramientos publicitarios”, sino que “hay que volver a hacer sindicalismo de base”.

Por otro lado, enfatizó la “independencia de clase” y dijo que, en función de que la central sindical “representa históricamente a todos los trabajadores independientemente del partido que voten”, es necesario reflejar esa vocación “de forma más contundente” porque “entre el ser y el parecer a veces hay distancias” y, de lo contrario, parece que solo representa a los “que votan a la izquierda”. “El PIT-CNT tiene que demostrar, no solo en los hechos, sino en las palabras y en las acciones, su independencia, porque este mote del ‘FA-PIT’ –que es un mote que ha tenido mucha eficiencia comunicacional– ha ingresado en el entendimiento de muchos trabajadores que no son de izquierda como una verdad fáctica. Nosotros tenemos que desmontar ese pensamiento mágico, pero no solo con acciones, sino también con una narrativa”, afirmó el dirigente.

Sommaruga consideró que el movimiento sindical “se comió por baranda un voto castigo al gobierno” debido a sus bajos niveles de aprobación, precisamente porque “está asociado con las fuerzas de gobierno, cuando no es así”. Consultado respecto a cómo generar esa distancia, dijo que “la independencia de clase se define con valoración de los contenidos de las políticas, con declaraciones y con acciones”, al tiempo que también cuestionó un uso “muy oportunista y poco ético del Partido Nacional (PN) con respecto a la impugnación al PIT-CNT de que sea independiente del Frente Amplio” –ya que hizo “campaña a favor” de Roqueta y la “reivindicó” como integrante del partido–, por lo que concluyó que “si la relación fuese con ellos, no tendrían problema”.

Por último, identificó que hay “una fuerte ofensiva contra el movimiento sindical” y señaló que hubo declaraciones de dirigentes del PN “con una impronta antisindical potente”, ya que hablaron de la central como una “casta”, un “atraso” o un “palo en la rueda”, pero eso implica “desconocer el papel de los trabajadores en la construcción de derechos laborales y, por lo tanto, de desarrollo social en un sentido amplio”. Con todo, señaló que el objetivo de estos discursos es “debilitar la capacidad colectiva de los trabajadores de defenderse contra las injusticias laborales” y remarcó que el sindicalismo “no ha tenido eficiencia para combatir ese discurso de odio y estigmatización”.

Una derrota que “cala hondo”, pero “no toca el estado de ánimo”

El secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López, dijo a la diaria que “claramente lo que pasó el domingo es una derrota que cala hondo” –aunque “no toca el estado de ánimo” porque “los votos que consiguió la lista 11 superan la cantidad de afiliados”– y supone un “golpe duro”, por lo que existen cosas a “revisar en clave de unidad” para alcanzar a “esas personas que hoy están lejos del movimiento sindical”.

“Si bien el movimiento sindical en su estructura nuclea a trabajadores asalariados del sistema formal, también hay un mundo del trabajo al que no le estamos pudiendo llegar. Trabajadores que algunos son del propio sistema formal, pero muchos están en la informalidad, que se sienten lejos del movimiento sindical, y nosotros debemos repensarnos como organización para poder llegar a todos”, señaló.

Sobre los centros de referencia que mencionó en su discurso por el Día de los Trabajadores, dijo que esos planteos tuvieron “cierta discusión hacia la propia interna del PIT-CNT” y eso “enlenteció un poco el camino”, a pesar de que la central sindical sigue trabajando en identificar la mejor manera de procesar las sedes territoriales y su financiamiento. “Más pronto que tarde vamos a tener algunas cosas para comunicar a la población que van en línea con eso que planteamos en el acto del 1º de Mayo; de alguna manera, creo que el resultado de la elección que se dio el domingo demuestra que todavía estamos lejos de poder representar a todos los trabajadores”, dijo.

Con relación a la presencia del PIT-CNT en el interior del país, analizó que, si bien existen sindicatos de carácter nacional, el PIT-CNT también tiene presencia departamental y esa interacción genera “algunas disyuntivas que son difíciles de procesar, porque hay una demanda importante a nivel del territorio, que la deberían cubrir los propios sindicatos nacionales, pero como los sindicatos nacionales a veces no tienen la participación que realmente se necesita en el territorio, la tiene que cubrir el PIT-CNT”. Otro desafío, mencionó, está en “cómo captar la atención” de los trabajadores migrantes.