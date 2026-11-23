La tasa de desempleo bajó seis décimas con respecto al mes anterior y fue de 6,5% en octubre. Así lo consigna el último informe de actividad, empleo y desempleo del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge que, durante ese mes, tanto las tasas de actividad y empleo no observaron cambios relevantes, y fueron de 64% y 59,8%.

El reporte del INE detalla que, en términos interanuales, la cifra de desempleo cayó ocho décimas. De acuerdo con el organismo, el cambio “se asocia a una disminución de la tasa de actividad” en términos similares –fue de siete décimas–, “mientras que la tasa de empleo se mantuvo en términos similares”.

Además, según el informe, a partir de dichas cifras se recoge que el 97,7% de las personas en actividad durante setiembre permanecieron empleadas, 0,9% perdió su trabajo y 1,4% abandonó la actividad. Simultáneamente, y entre aquellas desocupadas, 17,3% encontró un trabajo, 60,4% continuó desempleada y 22,2% pasó a la inactividad. Por su parte, 95,2% de las personas inactivas durante ese mes continuó bajo dicha condición, y 2,4% pasó tanto a la ocupación como a la desocupación –la cifra es idéntica en ambos casos–.

Asimismo, para el trimestre móvil que va de agosto a octubre, la tasa de desempleo fue de 6,9%, lo que implica una variación negativa de dos décimas con respecto al mismo período del año anterior. También hubo descensos si se comparan las tasas de actividad y empleo de ambos períodos, con magnitudes de cuatro y tres décimas, respectivamente.

En lo que respecta a la tasa de subempleo –es decir, quienes trabajan menos horas de las que desearían–, el informe del INE recoge que se situó en 8,9%, “similar a lo registrado en setiembre”. Además, la informalidad –el no registro a la seguridad social– descendió por cuatro décimas y fue de 20,6%. Los números observados implican bajas de seis y nueve décimas en términos interanuales, respectivamente, así como de ocho y nueve al comparar los trimestres móviles.

El informe del INE desagrega la información relevada según la región del país, en cuyo caso las cifras de actividad –65,3%– y empleo –61,2%– de la capital superaron a las del interior –fueron de 63,1% y 59%, respectivamente–. En el caso del desempleo, sucedió lo inverso: mientras que la cantidad de personas en actividad sin trabajo fue de 6,3% en Montevideo, fue de 6,6% en el interior.

Con respecto al subempleo, este fue de 8,2% en Montevideo y 9,4% en el interior, una disparidad de 1,2 puntos porcentuales. Mientras tanto, la informalidad fue de 14,7% en la capital y 24,6% en el resto del país –en ese caso, la diferencia fue de 9,9 puntos–.

También proporciona información sobre las tasas en función del sexo, en cuyo caso se observa que la tasa de actividad entre los hombres fue de 70,8% y excedió por más de diez puntos a la de las mujeres, que alcanzó el 57,7%. Similar diferencia se observa respecto a la tasa de ocupación, que alcanzó el 67% entre los hombres contra 53,2% entre las mujeres. Asimismo, estas últimas se vieron mayormente afectadas en términos de acceso al trabajo, ya que, entre las personas de sexo masculino, el desempleo fue de 5,3%, más de dos puntos por encima de aquella que corresponde a las mujeres, y que alcanzó el 7,9%.

De igual forma, también se observan diferencias en el acceso al mercado de trabajo según el grupo de edad. Es así que, mientras que la tasa de actividad fue de 41,9% en el rango etario de 14 a 24 años, esta asciende a 88,4% para el grupo siguiente y se mantiene relativamente incambiada hasta el grupo que contempla entre los 55 a 64 años, donde alcanza el 67%, y finalmente baja a 13,8% entre las personas mayores a 65.

La tendencia es similar en el caso de las tasas de empleo correspondiente a cada grupo y se revierte a la hora de evaluar los niveles de desempleo: entre los más jóvenes, dicha tasa fue de 21,1%, 13 puntos por encima del segundo registro más alto –8,1%, correspondiente a quienes tienen entre 25 y 29 años–.