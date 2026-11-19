“Un país que tiene una política de Estado que es abrir el Uruguay al mundo no se puede permitir que lo que pasó en el puerto vuelva a ocurrir”, dijo Leonardo García, en el 128° aniversario de la CIU.

El martes, en el Club de los Industriales, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) organizó una nueva edición del Día de la Industria en el 128° aniversario de la gremial. Su presidente, Leonardo García, recibió a líderes políticos, referentes sindicales y jerarcas, como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Ambiente e Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño y Fernanda Cardona, respectivamente.

“¿Nos hemos resignado a desindustrializarnos y a perder industrias?”, preguntó García, cuyo ciclo al frente de la gremial culmina este año. Planteó que ver como insostenibles industrias que antes eran viables se aceptó como un “destino inevitable” y en Uruguay “nos hemos acostumbrado a ver cerrar fábricas y a desperdiciar capacidades técnicas e industriales”, lo que se presentó como síntoma del “mundo moderno”, aunque lo “paradójico” es que a nivel internacional “ocurre exactamente lo contrario”, ya que “la política industrial volvió al centro de la agenda”. “No nos engañemos: perder capacidad industrial no es modernizarse, es achicar nuestra matriz productiva y poner en riesgo la ocupación de miles de personas en empleos de calidad”, dijo.

Según García, si toda la industria accediera a los costos de energía que se negocian para determinados proyectos, algunos sectores “podrían mejorar sustancialmente su competitividad”, lo que también se ve en las compras públicas cuando, en ocasiones, algunos organismos estatales “buscan la forma de favorecer a importadores, incluso cuando la industria nacional fabrica los productos demandados y puede competir”. Aunque descartó que los empresarios quieran un país cerrado, pidió “competir en igualdad de condiciones”.

“Las empresas industriales venimos advirtiendo sobre nuestros problemas de rentabilidad, los elevados costos de la energía y los conflictos sindicales que afectan nuestra competitividad, y eso sin entrar en lo que sucedió durante tantos meses en el puerto. Un país que tiene una política de Estado que es abrir el Uruguay al mundo no se puede permitir que lo que pasó en el puerto vuelva a ocurrir”, exigió, y dijo que, ante cierres o relocalizaciones, parece “que lo único importante es que haya un preaviso y se gestione un seguro de desempleo extendido”, pero es necesario preguntarse qué se hizo para evitarlo.

Los pedidos del empresariado: costos, relaciones laborales, inserción internacional y necesidades de las mypes

Aunque destacó el proyecto País Industrial y celebró el Plan Industrial Uruguay del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el representante empresarial elevó una serie de solicitudes al Estado. Indicó que es necesario “reducir los costos de producir en Uruguay” –para lo que la ley de competitividad fue un avance, pero es necesario abordar elementos “estructurales” como tarifas públicas, energía, combustibles y costos logísticos internos– y llamó a “revisar el marco de las relaciones laborales” hacia una forma de negociación salarial que contemple las “características” de la economía, reconozca las diferencias entre sectores y atienda la problemática del ausentismo y las certificaciones. “Por supuesto que necesitamos diálogo, pero también mecanismos que permitan resolver las diferencias a tiempo y evitar que los conflictos se conviertan en un problema permanente de competitividad”, señaló.

Al margen de lo anterior, también pidió mejorar la inserción internacional; “convertir la reforma del Estado en una política de Estado” para “utilizar mejor los recursos públicos”; atender las necesidades de las mypes [micro y pequeñas empresas] con normas que reconozcan su escala; dejar de “profundizar en la teoría” para “llevar los temas a la práctica”, y, finalmente, perder el “miedo” a hablar de rentabilidad, ya que si no es “acorde con los riesgos que asume un industrial”, no se puede atraer inversiones, lo que dificulta “aumentar la productividad, desarrollar nuevas capacidades y generar empleo de calidad”.

Por otro lado, dijo que al sector privado le compete apostar a la innovación y a la transformación digital; invertir en capital humano; profundizar la gestión de calidad y la eficiencia “optimizando los procesos productivos, incorporando prácticas más limpias, mejorando la eficiencia energética y gestionando mejor nuestros costos”, y apuntar a la internacionalización, junto con la búsqueda de nuevos nichos de mercado para lograr diferenciarse por “calidad, diseño, innovación y valor agregado”, más allá del precio.

“Uruguay atraviesa un proceso de estancamiento industrial, si miramos la participación de la industria en el PIB y en el empleo. Pero esa realidad no tiene por qué convertirse en una sentencia. Podemos transformarla en una oportunidad para desarrollar una industria más especializada, más productiva, más innovadora y con mayor valor agregado. Una industria a la que, como sociedad, tenemos que apostar”, señaló. Con todo, adelantó que el desafío de la CIU no pasa por “pedir subsidios”, sino por exigir “energías a costos razonables, un Estado eficiente con costos acordes a los servicios que presta y un marco regulatorio que reconozca y premie el esfuerzo, la inversión y la generación de empleo”.

Cardona llamó a “trabajar en parques científicos tecnológicos y parques industriales”

Cardona celebró la participación de distintos sectores y el hecho de que las organizaciones uruguayas “están acostumbradas a cumplir más de 100 años”, una “tónica” del país. Sobre el Plan Industrial Uruguay, comentó que “hace más de diez años que no había una política industrial escrita” y, aunque probablemente “quedaron cosas afuera”, responde a la “necesidad imperiosa” de un plan de trabajo conjunto y se originó tras un trabajo común al que “nadie faltó”. Así, afirmó que para responder a los pedidos de los industriales “lo primero que tiene que haber es una mesa de trabajo de estas características”.

Además, dijo que la administración de los precios de los combustibles es “uno de los ejemplos donde Uruguay marca una gestión independiente de lo que va a pasar en la vulnerabilidad geopolítica internacional”; reivindicó el rol de las misiones conjuntas al exterior para “generar nuevos mercados”; planteó que los pliegos licitatorios para construir plantas solares exigen “componente nacional”, y –en el eje de las compras públicas– indicó que la cartera prevé adquisiciones “innovadoras y creativas”, para lo que está dialogando con otros ministerios y volvió a la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

Finalmente, destacó un concepto que consideró “bastante nuevo” para hacer hincapié desde la política industrial: la necesidad de “trabajar en parques científicos tecnológicos y parques industriales”, porque “compartir un espacio entre empresarios y entre actividades diferentes es inteligente, baja costos y ayuda a que el ecosistema funcione mejor”. “Yo tengo una lista medio larga, dentro de mis papeles, de todo lo que se convirtió en decretos y en proyectos de ley a partir de los núcleos productivos. Seguiremos trabajando así, por ejemplo, en autopartes o en maquinaria agrícola”, cerró la jerarca.