Las postulaciones finalizarán el miércoles 25, y las personas seleccionadas podrán acceder a puestos de hasta 30 horas de trabajo por una retribución máxima de 4 BPC.

A partir de este miércoles, y por una semana, están abiertas las inscripciones a personas interesadas en acceder a la 15ª edición del programa de becas Yo Estudio y Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que otorga cupos laborales y acompañamiento a jóvenes que estén estudiando.

Según consta en las bases y condiciones del programa, disponibles en el portal web del MTSS, la iniciativa, creada en 2012, tiene por objetivo fomentar el ingreso de la población joven al mercado laboral formal y garantizar la continuidad de sus estudios.

Quienes deseen inscribirse deberán contar con entre 15 y 24 años cumplidos al momento de inscribirse, y probar que cursan estudios en instituciones formales o no formales, siempre y cuando estén habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública o el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, “con una carga horaria mínima de 240 horas”. Desde el MTSS recordaron que “es condición obligatoria permanecer estudiando durante todo el transcurso del período laboral”, por lo que el programa también dispone de medidas de reinserción. De no prosperar, los beneficiarios serán desvinculados.

Asimismo, quienes se postulen no podrán superar los 89 días de trabajo continuo en un mismo puesto, límite que también aplica para quienes hayan mantenido varios trabajos en los últimos dos años. Tampoco está permitida la reinscripción de quienes ya se hayan amparado en el plan, aunque las personas que no fueron sorteadas en el pasado sí podrán hacerlo.

De cumplir con los requisitos, podrán inscribirse únicamente vía web, con su número de cédula de identidad, a través del portal del programa. El MTSS hará un sorteo con la nómina de inscriptos el martes 1º de diciembre, que será retransmitido por Youtube.

El programa dispone de una cuota del 50% para mujeres, 13,5% para quienes integren hogares vulnerables socioeconómicamente, 8% para personas afrodescendientes, 4% para jóvenes con discapacidades, 2% para personas trans y 1% para mujeres víctimas de violencia de género. En los últimos cinco casos, podrán acceder a un “bono joven” de 4.000 pesos uruguayos en el primer mes.

Las personas seleccionadas deberán presentar su documento de identidad –incluidas las personas migrantes– y una constancia de estudios durante la semana que va del lunes 7 al viernes 11 de diciembre. Además, las personas trans que deseen ampararse en el cupo que dispone el programa tendrán que “presentar constancia de haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre y sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans” que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Igualmente, quienes “se encuentren en situación de discapacidad deberán estar inscriptos o haber iniciado el trámite en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Mides al momento del ingreso a la beca”, añaden las bases.

Los beneficiarios harán “tareas de apoyo” en el lugar en el que sean asignados, que pueden ser dependencias del Estado y organismos públicos, así como personas públicas no estatales y empresas en las que el Estado tiene algún nivel de participación. Percibirán una retribución mensual de 4 BPC –a la fecha, 27.456 pesos uruguayos, aunque su valor se actualizará en enero–, correspondiente a una jornada máxima de 30 horas de lunes a viernes, cifra que disminuye a 20 horas de trabajo, aunque sin cambios en el salario, en el caso de personas que sean menores de edad, tengan hijos de no más de 4 años a cargo o estén embarazadas. Por último, quienes trabajen 20 horas y no cumplan con dichas condiciones cobrarán un salario equivalente a 2,67 BPC –18.532 pesos–.

Las personas interesadas pueden acceder al portal del MTSS para despejar otras dudas. También comunicarse con la división de Políticas de Empleo de la cartera, a través del correo electrónico [email protected] o vía texto por Whatsapp, al número 099 844 503, de 10.00 a 15.00.