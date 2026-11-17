En el orden de los pasivos compiten tres listas: la 1, que encabeza Estela Ovelar, de Onajpu; la 2, que lleva como candidata titular a María Ángela Pereira, y la 5, que encabeza Renaldo Borriero.

El 22 de noviembre serán las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS). Sus afiliados deberán escoger a los representantes de los trabajadores activos, las empresas contribuyentes y los jubilados y pensionistas por un período de cinco años, quienes trabajarán juntamente con los cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo.

Tras profundizar en cuándo, quiénes y cómo votar, la diaria también charló con todos los candidatos que encabezan las listas publicadas por la institución hasta este jueves 29 de octubre. Competirán nueve listas: cuatro por las empresas contribuyentes, tres en los pasivos y dos en los activos.

Entre la gran diversidad de perfiles se incluye un candidato respaldado por el PIT-CNT, otro por Onajpu y uno por la Confederación de Cámaras Empresariales, además de varias listas pertenecientes al movimiento “Hay otro camino”, del actual director en representación de las empresas, José Pereyra, quien llegó al cargo respaldado por el movimiento Un Solo Uruguay.

Estela Ovelar, lista 1: “No hago promesas grandilocuentes, pero sí seguir trabajando con lealtad, firmeza y hasta el último suspiro que me quede mientras haya alguien que lo necesite”

Estela Ovelar es la titular de la lista 1 para el orden de los pasivos por parte de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), organización que prevé mantener su representación en el directorio del BPS, ya que actualmente el cargo está ocupado por María Elena Lloveras, también dirigente. La acompañan Susana Rivero, Héctor Florit, Carlos Notargiovanni, Celia Vence y Analia Geugeon.

Ovelar está entre los miembros fundadores de Onajpu y su candidatura se eligió en el congreso anual de 2025, con un 90% de votos sobre un total de “98 asociaciones y más de 170 delegados” que asistieron, lo que conlleva el compromiso de rendir cuentas y realizar encuentros mensuales. Además, es facilitadora en seguridad social, trabajó durante 39 años en el BPS y, tras tener sus inicios en el área de asignaciones familiares, se desempeñó en la “secretaría de cada representante de los jubilados y pensionistas”.

Dijo que es necesario “colocar el énfasis en las viviendas para jubilados y ni que hablar del poder adquisitivo”, además de que también podría ser necesario “discutir la tasa de reemplazo” –aunque entiende que compete al Poder Ejecutivo–, insistir en la baja de interés a los préstamos sociales y retomar la preparación a los funcionarios “para la atención capacitada a los adultos mayores”. Además, vinculado a los complejos habitacionales, planteó la posibilidad de que se hagan “programas de integración” o “conformar algún centro de día”, ya que “hay mucha soledad” entre los jubilados, además de “hablar el mismo idioma” en cuanto a los trámites; mantener las pesquisas oftalmológicas, rever facilidades para el turismo social y, de cara a la sostenibilidad del sistema, “repasar las exoneraciones”.

En el eje de las propuestas, sostuvo que “se puede seguir insistiendo en hacer acuerdos con los organismos del Estado” o buscar que los actuales sean más efectivos, y también expresó preocupación en el acceso a la Justicia de las personas mayores. Además, dijo que “la seguridad social tiene que ser justa, equitativa, con más justicia social y sin lucro”, e indicó que el BPS “también tiene que pasar a ser ese órgano de contralor para mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

María Ángela Pereira, lista 2: “En una sociedad justa como a la que nosotros aspiramos, todos tenemos derecho a vivir con dignidad”

María Ángela Pereira, profesora de Historia oriunda de Treinta y Tres –jubilada desde 2018– e integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Cojupe), es la titular de la lista 2 para la elección de un representante de los afiliados pasivos. La acompañan Justo Montiel, Lucía Ituarte Perciballi, Daniel Pedro Pereira –dirigente del movimiento 26 de Marzo–, María Esther Corral y Javier Jacinto Alfaro, todos integrantes de la organización.

Pereira señaló a la diaria que provienen de “la lucha por el plebiscito de la seguridad social”, en 2024, que los “marcó muchísimo”, y por eso uno de los objetivos para presentarse en la campaña es precisamente “darle continuidad a esa lucha, más allá de los resultados de estas elecciones puntuales”.

Un primer “postulado básico” de la candidatura es “que ninguna jubilación ni pensión sea inferior al salario mínimo”. Por otro lado, de cara a la posibilidad de jubilarse a los 60 que habilitó el gobierno, tienen una “clara postura de rechazo” porque consideran esencial que sea “sin perjuicios económicos”, mientras que, por otro lado, entienden que los escasos recursos de esta población “se deben en parte a la existencia de las AFAP”, que le sacan “2.000 millones de dólares al año al BPS” y por eso promueven su eliminación. “Tienen que regresar al BPS los recursos que le fueron retirados”, señaló.

“En cuanto a la sostenibilidad, los recursos están, pero la política neoliberal del gobierno insiste en mantener las exoneraciones, ampliar los negocios de las AFAP y negarse a empezar por algo que sería el 1% a los más ricos, que ya dijo el ministro que no lo va a hacer. La sostenibilidad del sistema depende de la justa distribución de los recursos”, dijo.

Entre otras propuestas, mencionó la recuperación del aguinaldo, la eliminación del IASS por entenderlo inconstitucional y para que las pasividades “puedan rendir un poco mejor”, y la devolución del 10% para el colectivo de los cincuentones, que “fue quitado como castigo por salirnos de la AFAP cuando nos fuimos a jubilar”. Por otro lado, reivindicó detener lo que entiende como un “desmantelamiento” al BPS: “Hay un plan de parte del directorio del BPS de pasar el sanatorio Canzani al piso 16 del Hospital de Clínicas, algo que los técnicos, los pediatras y los funcionarios consideran que no es lo más apropiado”.

Por otro lado, la candidatura promueve “examinar las grandes exoneraciones al capital” y “eliminar las que sean necesarias”, ya que entienden que el bienestar de los jubilados se vincula a los recursos que se le destinan. “Nos molesta mucho que el señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Gabriel Oddone, diga tranquilamente que nos tenemos que sacrificar los viejos por los jóvenes”, remarcó, y dijo que tienen “derecho a vivir con dignidad”. En vínculo con lo anterior, apuntó hacia los préstamos y el nivel de endeudamiento, lo que se evitaría con jubilaciones y pensiones “dignas”.

Renaldo Borriero, lista 5: “No quiero quedarme sentado en una oficina, sino trabajando. Eso me convenció: vi a mucha gente que necesita un respaldo, un apoyo, que necesitan un plan B”

Renaldo Alberto Borriero Montesinos, jubilado de la industria y comercio en el rubro de la imprenta, lidera la lista 5 como aspirante a representar a los afiliados pasivos, opción enmarcada en el lema “Hay otro camino” promovido por el actual director representante de las empresas, José Pereyra, elegido con el respaldo de Un Solo Uruguay. También integran la lista José Antonio Tabárez Fernández, María Luisa Nogueira, Enrique Sánchez Urretavizcaya, Marta Cristina Frascheri –vinculada a Un Solo Uruguay– y Edgardo Rissotto Villarnobo, aunque Borriero aclaró que, de ser electo, permanecerá en el cargo todo el período.

“El director Pereira, al cual yo no conocía hasta hace cuatro meses, a través de un amigo en común me ofreció, dada mi condición de nuevo jubilado, la posibilidad de salir a trabajar. Él ha entendido que la manera de trabajar no era la que se estaba ejerciendo por parte de las representaciones, tanto de los trabajadores como de los jubilados. Me gustó la idea, entendí el punto por dónde iba, tuve la oportunidad de ir a algunas reuniones en las que él participaba en el interior y me di cuenta exactamente de a lo que había que apuntar, y coincide con mi forma de trabajar: hacer las cosas, no quedarme sentado en una oficina”, explicó.

Señaló que uno de sus principales pilares será la representatividad geográfica. En su diagnóstico tras las giras en campaña, una primera consideración es que “hay una ausencia de servicios del BPS muy importante, sobre todo en las localidades más lejanas de las ciudades departamentales que son capitales”, y en algunas zonas únicamente queda el municipio, lo que complejiza los trámites o impide el cobro directamente en los pueblos, entre otros perjuicios: “Ese plan B, en esos lugares que falta tanto, podría ser el representante social; que sientan que hay alguien que se preocupa, que los escucha, que va una vez cada dos meses o cada tres y que tienen el teléfono”, acotó.

Por otro lado, notó que la gente “se queja de que pierde sus beneficios”, ya que existen apoyaturas en el tiempo de actividad que se interrumpen tras la jubilación, una situación “de enorme injusticia” que se está notando sobre todo “en la gente más vulnerable” –como las “decenas de miles de jubilados que no pasan los 22.000 pesos”–, por lo que apoyará que se mantengan. Finalmente, indicó que las bajas jubilaciones es un reclamo “permanente” y advirtió que “los jubilados quieren recobrar el aguinaldo que legítimamente se ganó en la década del 60”, además de que se debate el IASS o discusiones asociadas a la vivienda.

Con relación a la sostenibilidad a futuro del sistema, evaluó que “problemas de plata el BPS no tiene”, ya que “mueve muchísimo dinero”, y resulta difícil pensar que, en una “enorme cantidad de licitaciones, contratos y gastos”, no se encuentren “espacios para darles a los jubilados una jubilación sustentable que les permita vivir dignamente”. En esa línea, llamó a “hacer los números” y repensar la institución “para los próximos años”, en función de que actualmente, como se crearon nuevas instituciones, se están “duplicando servicios” en una sobreextensión que implica aumentar costos en lugar de concentrarse en los necesarios.

Al margen de lo anterior, dijo que, de ser electo, lo conocerán “en todo el país como representante social de los jubilados”, y prometió que recorrerá “los 136 municipios”: “No puede haber un alcalde en el país, ni uno solo, que no tenga el número y que no conozca al representante social de los trabajadores, de los empresarios y de los jubilados”, dijo. Por otro lado, solicitará informes para conocer en qué gasta el dinero el BPS con el objetivo de “encontrar soluciones” a las magras pasividades, y que “si hay que hablar con el Poder Ejecutivo, se hablará”.

Finalmente, sobre la iniciativa del gobierno para jubilarse a los 60 años, se mostró a favor de que exista la posibilidad, pero preguntó “de qué sirve jubilarse a los 60 si lo que te van a dar de jubilación es una miseria”, además de cuestionar que no se permita trabajar. Dijo que le llama la atención que se diga “que se va a disponer un 0,16% de un presunto PIB –estamos hablando de miles de millones de dólares–, que no afectaría la sostenibilidad del sistema”: “Si no altera la sostenibilidad, ¿por qué no lo empezamos a usar ya?”, preguntó.

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