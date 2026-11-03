Elecciones del BPS: conocé los nombres y propuestas de los candidatos de las empresas contribuyentes

El 22 de noviembre serán las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS): sus afiliados deberán escoger a los representantes de los trabajadores activos, las empresas contribuyentes y los jubilados y pensionistas por un período de cinco años, quienes trabajarán juntamente con los cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo.

Tras profundizar en cuándo, quiénes y cómo votar, la diaria también charló con todos los candidatos que encabezan las listas publicadas por la institución hasta el 29 de octubre. Competirán nueve listas: cuatro por las empresas contribuyentes, tres en los pasivos y dos en los activos.

Entre la gran diversidad de perfiles se incluye un candidato respaldado por el PIT-CNT, otro por Onajpu y uno por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), además de varias listas pertenecientes al movimiento “Hay otro camino” del actual director en representación de las empresas, José Pereyra, quien llegó al cargo respaldado por el movimiento Un Solo Uruguay (USU). En esta primera entrega, la diaria informa sobre los candidatos de las empresas contribuyentes.

Daniel Añón, lista 30: “Esta es la lista que tienen que votar los empresarios, porque son empresarios para los empresarios”

Daniel Añón, secretario de la Unión de Vendedores de Nafta, lidera la lista 30 que competirá con el lema “defendiendo los intereses del país y todos los empresarios”. Lo acompañan Daniel Fernández, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay; Leonardo Slinger, representante de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay; Aline Bisio, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto y directiva de la Confederación Empresarial del Uruguay; Gabriel Capurro, extitular de la Asociación Rural del Uruguay –aunque también representa los intereses de la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz–, y Enrique Padial, presidente del Centro de Farmacias del Uruguay.

La candidatura de Añón tiene el respaldo de la CCE, ante quienes asumió el compromiso de “tener informadas a las 28 cámaras lo mejor posible y de todas las cosas que se trate dentro del BPS”, para lo que se reunirán asiduamente. De ser electos, los integrantes de la lista se continuarán reuniendo en un régimen bimensual y mantendrán “las puertas abiertas” para recibir tanto problemas puntuales como ideas para implementar por parte de cualquier interesado.

Añón tiene una estación de servicio hace 49 años. Además, no es su primera experiencia vinculada al BPS, dado que en la primera gestión de Elvira Domínguez, exdirectora representante de las empresas durante la presidencia de Ernesto Murro, se postuló como suplente y estuvo en el directorio convocado por ella al menos en diez oportunidades.

Una de sus propuestas es “reducir el costo del Estado”, ya que cada director cuenta con 600.000 pesos mensuales para incorporar asesores, pero su lista prevé contratar profesionales únicamente cuando se dé “un problema puntual”, ya que, en los cinco años, “por cada director son 900.000 dólares y por siete directores se hacen 6,3 millones de dólares”. Por otro lado, promueve “la creación de un defensor del contribuyente” –figura que existe en Chile y Estados Unidos– y, si no funciona, crearán una “cartilla” que contenga “las obligaciones y los derechos que tienen tanto los empresarios como los inspectores que llegan al negocio”.

Por otro lado, indicó que el tercer punto es el “más ácido” y está vinculado a las certificaciones por enfermedad, un problema que identificó tanto en el período de Domínguez como durante su gira por el país. La idea busca evitar “el abuso que hay” e implica citar a cualquier empresa que tenga dificultades de este tipo con sus empleados recurrentemente: “Hablar con el BPS, para que hable con sus médicos y para que esos médicos del BPS, con esas certificaciones en la mano, hablen con el médico que le presta la atención en la mutualista que sea y que se vea si esa persona, con el tratamiento que está llevando, se va a mejorar o no se va a mejorar. El médico mirará la historia clínica y le dirá y, si no se va a mejorar, que se trate de buscar una jubilación”, indicó. Una cuarta propuesta apunta a “formalizar más gente para que no estén en negro” y, aunque reconoce que “es difícil”, apuntó que es preciso convencer a las personas que estén en esta situación de que acceder al monotributo permite “tener una jubilación y una sociedad mutual”.

Graciela Álvarez, lista 21: “Cada rubro tiene problemas distintos: nadie, desde un escritorio, te va a hacer un diagnóstico general si no compartís las vivencias de cada grupo de empresas”

Graciela Álvarez, de Las Piedras, está al frente de la lista 21 para representar a las empresas contribuyentes con el lema “Diálogo, experiencia y compromiso”. La acompañan Alejandro Gómez, secretario del Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles; Maria Fernández, extitular de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype); Marcelo Fripp, presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Conchillas, representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) e integrante de la directiva de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios; Andrés Rodríguez, secretario de la Unión de Comerciantes de Maldonado, y Diego Melito, presidente de la Sociedad de Fomento Rural Rincón de Velázquez.

Álvarez es licenciada en Relaciones Laborales, trabaja en el BPS desde 1981 y actualmente se desempeña como gerenta en la Asesoría Legal General, lo que considera una fortaleza por la dedicación que, de ser electa, podría brindarle a la tarea en el directorio. Además, tiene una pequeña empresa enfocada en la elaboración de licores artesanales desde hace más de 20 años. Según comentó a la diaria, su postulación “arrancó como una candidatura totalmente independiente”, pero obtuvo el respaldo institucional de la Anmype y la CNFR, que cuenta con unos 17.000 socios. Su propuesta se enfoca principalmente en “lo que son más del 90% de las empresas” del país, las Mipymes, en las que se incluyen 166.000 unipersonales que quedan “casi por fuera del régimen”.

Según su relevamiento, es necesario un cambio en la gestión que depende fundamentalmente del directorio, ya que a veces “se crean sistemas que parecen perfectos cuando se diseñan en un escritorio, pero no se busca después el retorno”, o se da una “despersonalización” de la atención al hacer trámites que requieren de “más cercanía hacia el usuario”. A su vez, comparte la preocupación por el control de la informalidad y las certificaciones, ya que “se ha visto un crecimiento tremendo en el tema de certificaciones médicas” y “el BPS está pagando un millón de dólares diarios en licencia por enfermedad”.

En lo que respecta a las propuestas, prevé “algún tipo más de incentivo al cumplimiento, porque siempre estamos castigando al que no paga”. Por otro lado, también buscará que exista “algún tipo de protección y cobertura empresarial”, un punto vinculado a “buscar instrumentos para que se contemplen las contingencias que pueden afectar a los empresarios”, como las situaciones climáticas adversas. Respecto de la informalidad, priorizará que “tenga un enfoque no únicamente represivo”, sino que vaya de la mano con “una educación en seguridad social”.

Bernardo Aldabalde, lista 27: “El BPS es inaccesible, está muy lejos y no es amigable para el empresario pequeño o mediano”

Bernardo Aldabalde, un empresario “de toda la vida” que estuvo 12 años trabajando en España, está a la cabeza de la lista 27 para representar a los empresarios junto con Mariela Moura Izquierdo, Néstor Ignacio Fornaro Iriarte, Karina Yon Larrañaga, Matías Fierro Peñagaricano y Nelson de León Pepelescov, un espectro de suplentes que abarca multiplicidad de sectores a través de emprendimientos que van desde “unipersonales hasta sociedades anónimas de primera índole”.

La Cámara de Comercio Industrial de Lavalleja presentó su candidatura ante la Corte Electoral, pero dijo a este medio que también cuenta con el respaldo que recogió en la campaña por parte de “las empresas pequeñas, medianas, el emprendedor, el kiosquero y el almacenero” porque, “en definitiva, es el que no tiene representación de un gremio, de un sindicato o de alguien de peso y es el que sufre las consecuencias”. Si bien tenía previsto encabezar la lista de “Hay otro camino” que promueve el actual director del BPS José Pereyra, quien llegó al cargo con el respaldo de USU, le comunicaron que “no podía ser candidato porque no cumplía con los requisitos” y que sería suplente en una lista –que no prosperó– con Patricia Pertman como titular, algo que no aceptó y decidió impulsar su propia candidatura, en la que trabajarán juntos. Pertman también tuvo vínculos con USU.

Aldabalde contó a la diaria que salió a recorrer el interior “mucho tiempo antes de empezar a hacer campaña” y se percató de que ciertas empresas quedan “fuera del circuito de trabajo”. Dijo que el BPS “insiste” con el cobro de deudas perimidas y “los que pueden empiezan una acción judicial” y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo les da la razón, pero advirtió que las empresas con capacidad para hacer lo anterior son las que cuentan con un estudio jurídico: “El almacenero, el delivery, el que está en el Uber, ese tipo está para trabajar y no tiene tiempo ni recursos para poner una demanda o para atender un reclamo que es injusto”, señaló.

El candidato pidió que le sigan haciendo llegar las demandas, reclamos y sugerencias de mejora. En su diagnóstico, afirmó que el BPS “es inaccesible”, “está muy lejos” y “no es amigable” para el empresario pequeño o mediano. Por otro lado, en lo vinculado a las multas y recargos, señaló que es “inhumano condenar a una persona porque no pueda honrar el 100% de sus haberes en el BPS” y también pidió tener “mayor respeto por el contribuyente” para no terminar oficiando como su “depredador económico”, lo que genera “una deuda que es impagable y eso luego me convierte en un trabajador informal”.

Finalmente, consultado sobre la sostenibilidad del sistema a futuro, indicó que excede el rol del director, pero es necesario “tomar una medida importante hoy para que dentro de 30 años haya una primera generación de personas que se puedan jubilar con un ahorro propio”. “Un formato AFAP –y no estoy hablando a favor o en contra de las AFAP–, un formato de ahorro individual. Es decir, yo estoy poniendo dinero en una alcancía todos los meses y ese dinero va generando intereses, y al cabo de 30 o 40 años yo voy a tener un capital al que voy a tener acceso”, indicó.

Jorge Fernández Pereyro, lista 25: “No son soluciones mágicas, sino brindar el teléfono, dejarlo abierto, que puedan llamar, que sepan que tienen un oído y que nosotros vamos a estar del lado de la gente”

Jorge Fernández Pereyro, residente de la ciudad canaria de San José de Carrasco, vocal de Cutcsa –propietario desde 2002–, asesor de la Cámara de Transporte del Uruguay y fiscal del consejo directivo de la Asociación Española, es el candidato para representar a los empresarios a través de la lista 25 del movimiento “Hay otro camino”, que presentó candidaturas a todos los órdenes y es articulado por el actual director del BPS, José Pereyra. “La propuesta fue de él, se acercó y me planteó la posibilidad de buscar una renovación con gente joven vinculada al ambiente empresarial”, contó.

Lo acompañarán distintos perfiles del equipo de Pereyra, quien conformó la lista: Silvia Inés Arimón Fernández, Pablo Raúl Martínez Machín, Gonzalo Gabriel Brum Berninzoni, Mirella Osano Pereira y Daniel Alberto López de los Santos. La lista cambió de titular dos veces: primero la iba a encabezar Bernardo Aldabalde –quien se postuló de manera independiente con la lista 27 para conformar su propio equipo, aunque “en muy buenos términos”– y luego Patricia Pertman, quien bajó su candidatura y trabajará con Aldabalde.

“Queremos buscar los votos de todos, absolutamente de todos los empresarios del país. El mejor respaldo, desde mi punto de vista y lo que creemos en el equipo, es la gestión comprobada que tiene “Hay otro camino” por parte de José Pereyra, que realmente ha recorrido pueblo a pueblo y ciudad a ciudad en varias oportunidades todo el interior del país y por supuesto que Montevideo”, afirmó.

“Grandes titulares y propuestas que realmente suenan bien, pero que sabemos perfectamente que son imposibles de llevar adelante, no es mi forma de trabajo”, afirmó con relación a sus propuestas. Indicó que priorizará “cuando hay una deuda, ponerse del lado del empresario”, porque conoce el peso de los recargos y las moras; no dejar que existan “cambios de reglas sin aviso” porque a veces los empresarios más chicos no se terminan enterando –por lo que procurarán que “queden por escrito”– y “votar en contra de todos los cargos que se den a dedo” para promover que se otorguen “por concurso y capacidades”.

“Lo más importante es llevar al directorio los problemas del interior del país. Recorrer el interior, mantener esa cercanía con la gente, escuchar, ser el representante de ellos, que tengan una voz en el directorio del BPS… Eso es lo que a nosotros realmente nos parece importante: no desaparecer. Nosotros no tenemos compromiso con ningún sector ni ninguna situación particular de ningún lado, nosotros estamos comprometidos con todos”, reafirmó.