“En infraestructura siempre hay que ir por delante de la demanda”, dijo Richard von Appen, quien presentó el proyecto de una segunda terminal, con el que apuntan a capturar 985.000 TEU anuales de puertos de la región.

Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon, presentó este miércoles ante empresarios, representantes del sector y de las cámaras su proyecto, denominado Montevideo Container Terminal (MCT), para construir una segunda terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. La iniciativa fue presentada a principios de setiembre al gobierno, que destinó un equipo multidisciplinario para analizar los distintos aspectos del proyecto.

El presidente de la compañía, Richard von Appen, afirmó que, aunque “se ve bien visionario”, el proyecto “puede ser realidad muy pronto”. “Están todas las condiciones para que esto suceda y, además, creo que esto va a suceder”, sostuvo. Si el Poder Ejecutivo decide avanzar con la iniciativa, se abrirá un proceso de licitación en el que participará Neltume Ports, así como, eventualmente, otras empresas interesadas. En diálogo con la diaria, Von Appen consideró que “seguramente va a haber mucho interés, porque es un proyecto muy atractivo, dada su ubicación y las oportunidades que tiene Uruguay”. No obstante, confía en la capacidad técnica y financiera de Neltume “para poder ganar la licitación”.

Concretamente, la empresa de origen chileno, que tiene como accionistas a Ultramar y ATCO, propone una inversión cercana a 900 millones de dólares a desarrollarse en dos fases. MCT contempla la construcción de 38 hectáreas adicionales a la capacidad actual del puerto y 920 metros de línea de atraque, entre 800 metros de muelle oceánico y 120 metros destinados a barcazas. Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de la empresa, explicó en la presentación que el puerto de Montevideo tiene las “condiciones históricas, físicas y naturales para poder llegar con barcazas desde el interior de Argentina, de Paraguay, y poder hacer las transferencias para los usuarios actuales y futuros del puerto”.

La primera fase insumiría dos años de estudios y tramitaciones ambientales y tres de construcción. Neltume estima que la inversión generaría 1.800 oportunidades de empleo durante su construcción y alrededor de 600 para la operación de la primera fase.

MCT no busca “repartirse lo que hay actualmente”

Von Appen puntualizó que, en el último tiempo, se han perdido 300.000 TEU –1 TEU equivale a un contenedor estándar de 20 pies– en el puerto, porque las navieras “consideran que no se les puede prestar un buen servicio”. Uno de los cuestionamientos al proyecto, planteado, por ejemplo, por el director de la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, es que no sería necesaria una nueva terminal, dado que la actual cuenta con capacidad ociosa. El presidente de la compañía señaló que Neltume no pretende “repartirse lo que hay actualmente”, sino “recuperar esos 300.000” y hasta “triplicar la carga que hay hoy día”. Al mismo tiempo, defendió que “en infraestructura siempre hay que ir por delante de la demanda”.

La compañía apuesta a que las navieras “vean que acá hay certeza de que pueden atracar sus buques en tiempo y forma”, cuando “están muy restringidas las ventanas (franjas de tiempo para coordinar operaciones logísticas) en otros puertos, como es el caso de Santos, como son las terminales en Estados Unidos, en Oriente y en Europa”. El objetivo de Neltume es llegar a 2035 con un puerto capaz de mover 1,4 millones de TEU por año y que sea un “hub regional”. MCT apunta a capturar 985.000 TEU por año, de los cuales 500.000 provendrían de Brasil, 300.000 de Paraguay, 150.000 de Argentina y 35.000 de Bolivia.

Asimismo, a raíz del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Von Appen sostuvo que también esperan “un desarrollo de la capacidad productiva y que estos productos no solamente vayan a los mercados argentinos y brasileños, que son los mercados naturales, sino también con exportaciones a Asia, Europa y Estados Unidos”.

En Estados Unidos ven nuevas oportunidades a partir del interés de la administración de Donald Trump, especialmente del secretario de Estado, Marco Rubio, que “ve que tiene que haber una complementariedad y esta alianza estratégica” con la región, puntualizó Von Appen. “Veo que no solamente están viendo con muy buenos ojos a América Central –eso está ocurriendo hoy día en México y también en Guatemala, Honduras, El Salvador–, sino que creo que esto va a cascadear también hacia América Latina, en donde mucha capacidad futura ya no se va a construir ni en China ni en el sudeste asiático, sino que una parte muy relevante se va a construir en América Latina”, señaló.

“Es muy importante que la terminal sea abierta para todos” El proyecto ha sido señalado por el vínculo de la compañía con Mediterranean Shipping Company (MSC), la naviera más grande del mundo. En el Terminal Pacífico Sur Valparaíso, en Chile, Neltume Ports posee el 60,01% de las acciones y ConTug Terminals, una filial de MSC, el 39,99% restante. Von Appen aseguró que la empresa tiene “un compromiso no solamente legal, sino en cómo nosotros actuamos también, de tratar a todos los clientes en igualdad de condiciones de acuerdo con sus volúmenes”. En el caso de Valparaíso, afirmó que “cualquiera tiene acceso a condiciones competitivas para llegar al puerto”. “No va a ser la excepción tampoco en MCT, y, a pesar de que pudiera haber socios, una línea [naviera], o no, la verdad es que eso no lo vamos a transar porque es muy importante que la terminal sea abierta para todos”, afirmó.

El contexto jurídico y conflictivo del puerto

El proyecto tiene el trasfondo jurídico derivado del acuerdo que la administración de Luis Lacalle Pou firmó con Katoen Natie para extender la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081. En setiembre, Neltume desistió del arbitraje por 600 millones de dólares iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en abril de 2024. Consultado sobre el porqué de la decisión, Von Appen respondió que “solamente hemos pedido la oportunidad de poder competir, y eso lo ratificó el TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo]”.

En febrero, el TCA anuló la cláusula 3.5.4 del Decreto 114 de 2021, que impedía el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para la instalación de una segunda terminal durante el plazo de concesión de TCP. Es sobre este fallo que Neltume defiende que, “efectivamente, hay libre competencia y se puede construir otra terminal especializada”, afirmó el presidente.

Sin embargo, el contrato vigente entre el Estado uruguayo y Katoen Natie contiene una cláusula que establece que, hasta que TCP no opere al 85% de su capacidad durante dos años seguidos, no podría sumarse una segunda terminal. Desde la empresa belga se ha advertido que, de aceptarse la iniciativa, responderán con una notificación al Ciadi por la existencia de un diferendo.

Por otro lado, la propuesta de MCT también surgió en un año marcado por dificultades operativas en TCP, derivadas del conflicto en la terminal ante la falta de acuerdo para alcanzar un convenio colectivo. Consultado al respecto, Von Appen prefirió no opinar sobre “la relación que tiene la otra terminal con su sindicato”, pero señaló que la experiencia con el sindicato de Montecon, que es parte del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, es de un “muy buen diálogo”.

“MCT no debería ser algo distinto. La forma de hacer empresa es tener un contacto fluido con los sindicatos, trabajar juntos. A mi manera de ver, siempre hay que anticiparse, y esto solamente se logra con el diálogo [para] no escalar algún conflicto, como lamentablemente ocurrió, con las consecuencias [que tuvo] no solamente para el puerto sino para el país”, sostuvo.