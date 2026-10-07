Lucía Etcheverry sobre propuesta de segunda terminal de contenedores: “El gobierno no va a tomar decisiones sobre presiones”

La ministra de Transporte y Obras Públicas dijo que tras la reforma del transporte “todas las empresas van a estar integradas” al nuevo sistema y “en la misma proporción en que hoy participan”

Tras varios meses de conflicto, está previsto que en la tarde de este miércoles se firme el nuevo convenio colectivo que pondrá fin al conflicto entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. En ese marco, La mañana de la diaria recibió a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien llamó a “tomar un tiempo prudencial” para repasar el desarrollo del proceso y para “evitar que esto vuelva a repetirse”.

Para Etcheverry, el conflicto “evidenció situaciones que hacen a la realidad de la terminal especializada en contenedores, pero que también hacen a toda la realidad y el funcionamiento del sistema portuario”. Etcheverry remarcó la importancia del sistema portuario para la economía nacional y, entre los aspectos a tratar, mencionó la “eficiencia” como “componente sustantivo de la competitividad” y asociado a la “incorporación de tecnologías” o el establecimiento de “algunas condiciones” para que, “en la eventualidad de que se den otras situaciones de desencuentro, no terminen generando un impacto a nivel general”. El convenio incluye una cláusula de paz y lo anterior “está garantizado”, pero indicó que es preciso “establecer un funcionamiento que le permita previsibilidad al puerto de Montevideo por un interés del país”.

Consultada respecto de si el hecho de que TCP sea la única terminal especializada en contenedores explica una parte del problema, señaló que es un elemento que “hay que considerar” y “sin duda tiene incidencia”: “Si tenés una empresa que tiene una posición que se fortalece, por supuesto que su sindicato también adquiere las mismas fortalezas, y en ese marco creo que hay que poder establecer algunos acuerdos a los efectos de que esas posiciones no generen impactos a terceros en la magnitud en que sucedió”, acotó.

La propuesta millonaria de Neltume Ports y otras discusiones en el puerto

La accionista mayoritaria de Montecon, Neltume Ports, presentó una propuesta para construir una segunda terminal especializada y defiende su viabilidad jurídica. Etcheverry aseguró que el gobierno va a tomar una decisión que será posterior a “un análisis de extrema rigurosidad y seriedad” de aspectos que van desde el esquema de negocios hasta los jurídicos –sobre todo porque en este último punto hay “interpretaciones que van a tener que analizarse”–, a cargo de un equipo multidisciplinario.

Indicó que, aunque los actores “legítimamente tienen su interés” y lo transmiten públicamente, la ley que regula la presentación de las iniciativas privadas establece que, “mientras se estudie, hay confidencialidad porque hay aspectos comerciales en juego”. “El gobierno no va a tomar decisiones sobre presiones. Nosotros tenemos una responsabilidad que es con el país. El puerto es un activo del país, desde nuestros orígenes, y por lo tanto vamos a tomar la decisión que sea mejor para el país”, dijo.

Por otro lado, el MTOP autorizó a Colonia Express a operar la ruta entre Montevideo y Buenos Aires, pero la empresa tiene diferencias con Buquebus sobre la utilización de la infraestructura necesaria para ponerla en funcionamiento. La jerarca dijo que Colonia Express presentó una alternativa y debe acreditar su funcionamiento, pero en virtud de esa evaluación posteriormente deberá determinar “cuál sería la operativa y después los horarios de los servicios” –esta última, una decisión que compete al MTOP–, ya que en el puerto conviven pasajeros y carga, al tiempo que si coinciden los tiempos se genera saturación.

Si la propuesta prospera, las empresas compartirán terminal; Etcheverry agregó que la factibilidad de incorporar otro servicio deriva de “un estudio económico de demanda” tanto actual como futura, que concluyó que “hay lugar para otro servicio”. Sobre los reparos de Buquebus, señaló: “Los problemas que tengan las empresas entre sí no los va a laudar el Estado. Lo que nosotros tratamos de hacer es dar garantías y que las cosas funcionen como corresponde y de la mejor manera”.

Reforma del sistema de transporte metropolitano: “Todas las empresas van a estar integradas”

Otro proyecto importante en la órbita del MTOP es la reforma del transporte metropolitano. Etcheverry dijo que las conversaciones entre las autoridades de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM) y las empresas de transporte progresan positivamente y “han estado desde el inicio”, tanto con el empresariado como con los trabajadores.

“El sistema requiere un cambio en la operación. Las obras de infraestructura devienen posteriormente de estos cambios con esta mirada sistémica”, afirmó Etcheverry, en función de que los vehículos que circulen por los troncales serán propiedad de la agencia pero operados por las empresas. La ministra confirmó que “todas las empresas van a estar integradas” y será “en la misma proporción en que hoy participan”, por lo que “ninguna gana ni pierde” con respecto a su situación actual.

La jerarca recordó que el rédito económico de las empresas no estará atado a la cantidad de boletos vendidos, sino al cumplimiento de “los tiempos que cada una de las frecuencias tiene que garantizar”. Para ello, desde la ASTM se controlará una serie de indicadores “sistemáticamente y con mucha rigurosidad”, y actualmente se está “afinando, ajustando, trasladando certezas e incorporando las dudas” de las empresas en lo que respecta a la modificación en la forma de remuneración, que regirá para todo el sistema.