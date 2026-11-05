Jorge Gandini sobre el caso Leiva: “Tengo que asumir la carga de estas casualidades”

El director por la oposición de la ANP se refirió al accionar de Castillo en el conflicto en el puerto de Montevideo y dijo que “hubo varias afirmaciones” del ministro “que alentaron a seguir” el diferendo.

El director por la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, se refirió al funcionamiento del puerto de Montevideo, la propuesta de Neltume Ports para instalar una segunda terminal de contenedores y las repercusiones del caso de Pablo Leiva, exasesor de un edil nacionalista de su lista que fue condenado en el marco de la Operación Trazador. En diálogo con Panorama Informativo de la diaria Radio, insistió en que no conoce a Pablo Leiva, así como su esposa, y apuntó que la forma en que se trató el tema fue un “operativo muy de prensa”.

Consultado sobre las peculiaridades de la condena a Leiva, quien se desempeñó como asesor del edil Gonzalo Gómez y que se constató que efectuaba pagos en un local de cobranzas que figura a nombre de la esposa de Gandini, el exsenador señaló que aportó toda la información disponible y que pusieron a disposición las cámaras del local.

En esa línea, Gandini expresó que aún “no ha recibido a nadie” que esté interesado en acceder al material de video de las cámaras y que no tenía conocimiento de la existencia de Leiva, de quien señaló que “lo incorporó Gonzalo sin que nosotros lo conociéramos”. El jerarca aseguró que, como consecuencia de ello, ahora tiene que “asumir la carga de estas casualidades”, y afirmó, respecto de los pagos en el local de cobranzas, que su encargada sí conocía a Leiva y que las cajeras “lo llamaban para pedirle cambio”.

Sobre la denuncia anónima presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en su contra, dijo que por el momento no ha accedido a su contenido y que tampoco ha tenido la posibilidad de responder, y afirmó que no ha recibido llamadas ni de la Fiscalía ni de la Policía en tanto, aclaró, no tiene “condición procesal”.

“Curiosa” presentación de la propuesta de Neltume Ports

Con relación a la propuesta presentada por Neltume Ports, accionista mayoritaria de Montecon, para incorporar una segunda terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, Gandini consideró que le resulta “curiosa” la rapidez con la que la propuesta llegó a la ANP y aclaró que su contenido es reservado y aún no ha sido estudiado, por lo que no puede tomarse como “un hecho consumado”.

Por otra parte, Gandini insistió en su postura en el sentido de que se necesita un informe jurídico para evaluar si es posible el análisis de una segunda terminal de contenedores sin que incumpla lo acordado con Katoen Natie, accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata, y personalmente consideró que no es necesaria otra terminal en el puerto cuando la que se tiene actualmente cuenta con capacidad ociosa. En su opinión, lo que se requiere para mejorar el servicio es una inversión para poder atender una mayor cantidad de buques.

Conflicto en el puerto: “afirmaciones” de Castillo “alentaron a seguir el conflicto”

Consultado sobre su valoración del accionar del ministro de Trabajo, Juan Castillo, frente al conflicto ocurrido en los últimos meses en el puerto entre Katoen Natie y el sindicato, dijo que “hubo varias afirmaciones que alentaron a seguir el conflicto”, aunque valoró que finalmente el gobierno logró un acercamiento entre las partes.

En ese sentido, Gandini remarcó que el puerto debe ser competitivo en la región y que “si en los últimos ocho meses tuvimos distorsiones laborales”, eso nos quita del circuito, en tanto “no somos imprescindibles para las navieras”.