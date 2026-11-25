Transporte de urnas destinados a circuitos electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre, el 24 de noviembre, en Santiago de Compostela.

La votación se realiza en el Consulado General de España en Montevideo hasta este jueves; los comicios se celebrarán el próximo domingo.

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Según los datos del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aproximadamente unos 70.000 ciudadanos españoles residentes en Uruguay están habilitados para votar en las elecciones generales de España, previstas para el domingo 29 de noviembre.

A nivel nacional, la votación presencial se encuentra habilitada desde el sábado 21 y se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre en el Consulado General de España en Montevideo. El horario de atención establecido para votar es de 9.00 a 16.00.

Para poder emitir el voto, es necesario presentar alguno de los siguientes documentos españoles: DNI, en formato físico o digital a través de la aplicación oficial MiDNI, pasaporte español o libreta de conducir española.

Los votantes pueden llevar sus propias papeletas o solicitarlas en el consulado. El procedimiento contempla dos sobres: uno de color sepia para la elección del Senado y otro blanco para el Congreso.

Una vez seleccionadas las papeletas, los sobres de votación y uno de los certificados correspondientes deben introducirse en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial, que deberá cerrarse antes de presentarlo en el consulado.

Al momento de votar, el elector debe identificarse ante el funcionario consular, quien firma y sella el sobre antes de que sea depositado en la urna.

La cantidad de electores habilitados a votar a nivel nacional en Uruguay representa un 5,4% del total, mientras que a nivel global son más de 2.700.000 que residen en el exterior y están en condiciones de sufragar.