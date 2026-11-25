El diputado Casaretto subrayó que la ministra “tuvo la oportunidad de demostrar que no había mentido y se calló”; Lustemberg reconoció que “aquella primera resolución pudo no haber sido lo suficientemente fundamentada”.

Como ha venido siendo la regla en las interpelaciones de este período de gobierno, en la de este martes, del diputado nacionalista Federico Casaretto a la titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, por el caso de la anestesista Inés Miralles, la moción del oficialismo estuvo pronta y redactada mucho antes que la de la oposición.

Mientras en la coalición seguían tratando de articular con Cabildo Abierto (CA) e Identidad Soberana para ponerse de acuerdo en un texto, el Frente Amplio (FA) redactó una moción en la que, en primer término, manifestó su “solidaridad con la familia de la pediatra fallecida en 2024 por el caso de mala praxis en cuestión de 2023”. “A su vez, se entiende que se han realizado las actuaciones correspondientes, en estricto respeto y cumplimiento del orden jurídico. Como parte de un proceso complejo y de largo aliento, la adopción fundada de decisiones sucesivas, a la luz de nuevas evidencias, forma parte del desarrollo posible de las actuaciones”, agregó la moción.

Al final del texto el FA sostuvo que las explicaciones brindadas por las autoridades del MSP son satisfactorias y que Lustemberg “ofrece las garantías que requiere el ejercicio de su cargo”. Además, reconoció, “en el marco de la delicadeza y la sensibilidad que caracterizan este asunto, que el accionar del Poder Ejecutivo en cada una de las etapas ha estado debidamente fundamentado y ajustado a derecho, en una situación que exige el máximo apego a las garantías procesales y a las normas jurídicas”.

“Quiero comenzar por Soledad y por su familia: lo que pasó es terrible. A su familia le debemos respeto, escucha y respuesta; nada de lo que expliqué hoy busca disminuir ese dolor ni relativizar las responsabilidades. Quienes trabajamos en salud sabemos que detrás de cada expediente hay una vida y una familia que sigue buscando respuestas”, señaló Lustemberg en conferencia de prensa, con la bancada de diputados del FA detrás, en un cuarto intermedio de la sesión.

“Lo segundo que quiero decir con total claridad, mirando a todos los ciudadanos y ciudadanas: yo no miento, siempre puse la ética por encima de lo político”, agregó la ministra. Señaló que actuó así “aunque eso tuviera costos”, y que “este proceso fue difícil” y le dejó “aprendizajes”. Afirmó que “una autoridad y un gobierno tiene que poder explicar lo que hizo, reconocer lo que pudo hacerse mejor y actuar en consecuencia”.

“La responsabilidad de la doctora Miralles nunca estuvo en duda, en todas las instancias se mantuvo su inhabilitación. Lo que se revisó fue el plazo, y reconozco que aquella primera resolución pudo no haber sido lo suficientemente fundamentada”, sostuvo. Subrayó que después de octubre de 2025 “llegaron hechos que antes no existían”, como “la condena penal por homicidio culposo, el acuerdo en la justicia civil y la investigación de la mutualista”. “Con estos elementos, desde este ministerio propusimos volver a los cinco años, y el 10 de noviembre el presidente [Yamandú Orsi] lo resolvió en acuerdo conmigo”, finalizó.

“Notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias”

Un rato después, la coalición presentó su moción, que contó con la firma del diputado cabildante Álvaro Perrone y del líder de Identidad Soberana, el representante Gustavo Salle, transformándose así en la moción de toda la oposición. En el texto también empezaron subrayando “la solidaridad y empatía con la familia de Soledad Barrera, víctima fatal de una profesional de la salud en el desarrollo de su labor”.

En el segundo punto la oposición calificó de “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones ensayadas por la ministra”. Además, rechazó “la decisión oportunamente adoptada por Lustemberg, por la que disminuyó de cinco a tres años la sanción de inhabilitación impuesta a la anestesista condenada por homicidio culposo”. “Subraya la acertada decisión posterior adoptada por el Poder Ejecutivo, en mérito del informe elaborado por la División Jurídica de la Presidencia de la República, en cuanto a la revocación de la resolución dictada por el MSP por arbitraria”, agregaron.

“Hicimos 34 preguntas, ninguna fue respondida. Sigue sin decir cuál es el real motivo por el que rebajó la sanción a la anestesista”, dijo el diputado Casaretto en la conferencia de prensa de la Coalición, luego de que habló la ministra. El diputado blanco dijo que no mentir “no es un título”, ya que “hay que demostrarlo”, y en la sesión la jerarca “tuvo la oportunidad de demostrar que no había mentido y se calló”.

Casaretto subrayó que la ministra había señalado que los argumentos para rebajar la sanción habían salido de “análisis de otros casos similares”, pero en mayo “el propio ministerio vino y dijo que no habían hecho ningún tipo de análisis de absolutamente ningún caso anterior”. Además, el diputado resaltó que Lustemberg “nunca llamó a la madre” de la víctima: “La ministra no tuvo empatía”.

“Sigue insistiendo con que hubo elementos nuevos, pero no hubo ningún elemento nuevo. No lo decimos solo nosotros, sino también el informe de Jurídica de Presidencia”, señaló. Por último, el diputado dijo que “esta es una de las últimas comparecencias de la ministra de Salud” porque “ha perdido credibilidad y apoyo político”.

Pedido de censura y propuesta de Cabildo para el Ejecutivo

En paralelo a las mociones sobre las explicaciones de Lustemberg, Salle fue el primero que presentó una moción de censura contra la ministra. En la tarde, con la firma de representantes de los tres partidos de la coalición y de Salle, se presentó una moción en ese sentido, bajo el amparo de los artículos 147 y 148 de la Constitución.

El artículo 147 de la carta magna establece que “cualquiera de las Cámaras podrá juzgar la gestión de los ministros de Estado, proponiendo que la Asamblea General, en sesión de ambas Cámaras, declare que se censuran sus actos de administración o de gobierno”. “Cuando se presenten mociones en tal sentido, la Cámara en la cual se formulen será especialmente convocada, con un término no inferior a cuarenta y ocho horas, para resolver sobre su curso”, agrega el artículo.

A su vez, Perrone subrayó en rueda de prensa que le preocupa el futuro “de los controles del MSP en cuanto al consumo de sustancias por parte del personal de la salud, que es directamente lo que pasó con el caso Miralles”. También resaltó que le preocupa que un caso de homicidio culposo, como este, “no termine con una condena de prisión efectiva”, porque la anestesista tuvo una condena “de prisión nocturna y prisión domiciliaria”. Por eso, recordó que en las últimas horas presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal, aumentando la pena mínima de homicidio culpable, porque “eso evita que la persona no pueda hacerse de semejante beneficio”.

A su vez, Perrone señaló que al gobierno le hizo llegar una propuesta de decretos. Uno tiene como objetivo que el MSP “envíe anualmente al Parlamento la información de todas las suspensiones o modificaciones de este tipo de situaciones en profesionales de la salud”. La otra propuesta es para que el MSP “implemente un plan de control aleatorio, con todas las garantías, de consumo de drogas y sustancias por el personal de la salud en todo el sistema de salud”. En cuanto a la moción de censura, que no contó con la firma de Perrone, el diputado cabildante dijo que “si la ministra se va, no se puede hacer cargo”, y en CA quieren “que se haga cargo”, y por eso le entregó esas propuestas.

Ya entrada la noche del martes, en la sesión de Diputados se seguía debatiendo sobre el tema. Aún no se habían votado las mociones, pero la de la coalición contaba con la firma de todos los partidos de la oposición –que juntos son mayoría–, por lo que el escenario estaba servido para que, al igual que en la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a principios de noviembre, la cámara aprobara como “no satisfactorias” las explicaciones de Lustemberg.