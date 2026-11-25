Algunas semanas después de asumir, el gobierno instaló un grupo liderado por el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, para revisar el Código del Proceso Penal (CPP). El trabajo concluyó en una propuesta de reforma que se le presentó al presidente de la República, Yamandú Orsi, en marzo de este año. Finalmente, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley con los cambios propuestos, que es tratado desde abril en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Díaz informó a los senadores que se trataba de una iniciativa que proponía la modificación de 183 artículos del CPP, y que obtuvo, en ese total de cambios, una unanimidad cercana al 90% en un grupo de trabajo que estuvo integrado –entre otros– por representantes de la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados del Uruguay, y por Gabriel Valentín, experto grado 5 de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En el transcurso de estos meses la comisión parlamentaria recibió a los actores que participaron en la propuesta de reforma, y también a otros, como la Asociación de Abogados Penalistas, la Asociación de Magistrados Fiscales y la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh.

Con el proyecto en conocimiento público se generaron algunos cuestionamientos que derivaron en la decisión del oficialismo de retirar parte de la iniciativa que establecía modificaciones en el régimen que habilita el pedido de libertad anticipada por parte de las personas privadas de libertad con sentencia firme. El elemento central de los cuestionamientos tuvo que ver con la habilitación del pedido de libertad anticipada para condenados por delitos de lesa humanidad.

Culminado el período de recepción de delegaciones, la Comisión de Constitución aprobó la conformación de una subcomisión de trabajo para avanzar en el tratamiento de la reforma del CPP. El grupo integrado por la nacionalista Graciela Bianchi, el colorado Andrés Ojeda y las frenteamplistas Patricia Kramer y Constanza Moreira no logró su objetivo. Según informó la semana pasada la propia Bianchi a la comisión que preside, “la subcomisión nunca se reunió”, dado que, “como era previsible”, la Rendición de Cuentas hizo que los legisladores involucrados no tuvieran “tiempo”.

Este martes la Comisión de Constitución se volvió a reunir con la reforma del CPP en agenda. Según informó Bianchi a la diaria, en la instancia se resolvió “pasar para el año que viene” el tratamiento de la iniciativa del Poder Ejecutivo, quedando ahora sí “abierta la negociación para ambas coaliciones”. Desde el oficialismo la senadora Moreira señaló a la diaria que lo que se propuso es, en todo caso, “avanzar informalmente” en lo que resta del año. Asimismo, la comisión decidió priorizar antes del receso parlamentario –restan dos sesiones– la aprobación de la modificación de los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobada por unanimidad en Diputados.

¿Dónde está la negociación?

Bianchi detalló que está “abierta la negociación” y, en ese sentido, la oposición ha puesto sobre la mesa sus primeros lineamientos. Si bien la presidenta de la Comisión de Constitución puntualizó que este martes se habló de negociar “en general” y no se acordó comenzar por ninguna parte del CPP, la versión taquigráfica de la reunión de la semana pasada deja claro dónde se para el bloque opositor.

Ojeda fue quien puso sobre la mesa la necesidad de “comenzar por los puntos más difíciles de acordar”. En ese sentido, planteó tratar “el rol que va a tener el juez” a partir de una eventual reforma del CPP. Si bien el senador reconoció que el “grupo asesor” que impulsa la reforma fue “muy enfático en que el rol del juez debería mantenerse tal cual”, subrayó que entiende que el modelo acusatorio tal como está en Uruguay hace que el juez “no solo no investiga, sino que no accede a ninguna prueba hasta que llega a una instancia de juicio oral”.

Agregó que “menos del 1% de los casos” terminan en juicios orales, cuando lo deseable –según reconoció, en coincidencia con Díaz– es una cifra cercana al 7%. Partiendo de que se formaliza la investigación “sin que el juez vea ni una sola prueba”, el senador llamó también a buscar “estrategias para tratar de equilibrar” el peso de los procesos abreviados y así abrir paso a una mayor participación de los jueces.

“Capaz que no era el anterior, ni tampoco el actual; el tema es dónde, en la escala de grises, lo queremos colocar”, afirmó Ojeda sobre el rol de los jueces, dejándole la pregunta planteada a la bancada del Frente Amplio (FA) de si “está dispuesta a evaluar cambios” en este punto. El senador colorado sumó que desde los partidos de la coalición, sin cambios en este sentido, será “muy difícil que puedan acompañar una reforma”. “Si no se amplía la facultad de los jueces, no votamos el código; eso es absolutamente innegociable”, apuntó Bianchi desde el Partido Nacional.

Desde el FA, en tanto, se señaló que las principales propuestas sobre la mesa tienen que ver con el rol de las víctimas. Moreira reconoció tiempo atrás que “se les va a dar una atención especial” a los planteos sobre las víctimas realizados por organizaciones de la sociedad civil que comparecieron al ámbito parlamentario. Finalmente, Ojeda también mencionó otros elementos que entiende que forman parte del “núcleo” del asunto, y por tanto, deben ser priorizados: la prisión preventiva y la libertad anticipada.

Sobre esto último, el propio Díaz reconoció que espera que se encuentre una solución para resolver los problemas que se dan en la práctica y mencionó, a modo de ejemplo, el caso de las “mujeres que ingresan 50 gramos de marihuana a la cárcel”, que “no solamente son penadas con una pena de cuatro años, sino que, además, no se les permite redimir pena por estudio o trabajo y, además, no se les permite la libertad anticipada”.