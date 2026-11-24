El plazo para brindar una razón fundada a la Corte Electoral es de 60 días, y las personas que no puedan justificar su ausencia serán multadas según el orden al que pertenezcan.

A partir de esta semana, y hasta el 21 de enero del próximo año, se encuentra abierto el plazo para justificar el no voto en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) ante la Corte Electoral.

El voto, de carácter obligatorio, debía efectuarse para cada uno de los órdenes –trabajadores activos, pasivos y empresarios– que integraban las personas incluidas en el padrón definitivo conformado por la Corte Electoral. A esos efectos, aún es posible verificar si uno integra la nómina vía web.

De estar en el listado y no haber asistido al acto eleccionario del pasado domingo, deberán brindar una razón fundada o, en su defecto, les corresponderá una multa. Sin embargo, cabe recordar que existe una excepción para aquellas personas con 75 años cumplidos o más al momento de las elecciones, que no deben hacer ningún trámite.

¿Cómo se tramita la justificación del no voto y cuáles son las causales admitidas?

No haber votado el fin de semana no necesariamente implica una multa, ya que hay múltiples causales que se admiten como justificación, según explica una publicación en el sitio web de la Corte Electoral.

Quienes sufran de una “enfermedad, invalidez o imposibilidad física que les impida concurrir a votar” deberán presentar un certificado médico válido. Si este fue emitido en una institución privada, deberá estar acompañado de un timbre profesional.

En tanto, las personas que se encontraban internadas podrán entregar un certificado emitido por el centro de salud en el que se encontraban. Por su parte, aquellas que no pudieron asistir al acto eleccionario por “razones de fuerza mayor” deberán “establecer con precisión en qué consisten y acreditarlas mediante prueba documental”.

También podrán justificar el no voto quienes estaban fuera del país en el día de las elecciones, siempre y cuando puedan proporcionar documentos que incluyan “la fecha de salida y entrada”. En ese caso, contarán con un plazo excepcional de 60 días desde su retorno para realizar el trámite.

Además, las personas que residen en un departamento diferente a aquel en el que se encontraba el circuito que les correspondía están obligadas a “probar con documentación fehaciente su domicilio real”. Sin embargo, y según se aclara, aquellas que fueron designadas en representación de una empresa no pueden ampararse en dicha justificación.

Finalmente, quienes no vivan en el país al momento de la elección deberán acudir a la oficina consular más próxima a donde residen, de forma de “acreditar que se encuentran en el exterior”, en un plazo no mayor a veinte días desde las elecciones.

Para cualquiera de los casos mencionados, podrán presentar la documentación requerida a través del portal de trámites de la Corte Electoral, utilizando su ID Uruguay. De lo contrario, pueden asistir a alguna de las oficinas departamentales del organismo, —está disponible un listado en su sitio web—.

¿Cuál es la multa si no es posible justificar el no voto y cómo se paga?

Las personas que no cuenten con una razón fundada para justificar el no voto deberán pagar multas de montos variables, en función del orden al que pertenezcan. Además, y según aclaró la Corte Electoral, “quienes estén habilitados para votar en más de un orden deberán pagar la multa correspondiente a cada orden por separado en cada caso”.

En el caso de los afiliados activos y pasivos, la sanción será de 1.900 pesos uruguayos. Sin embargo, la cifra se duplica en el caso de que los infractores sean funcionarios públicos o profesionales egresados de la Universidad de la República, que deberán pagar 3.800 pesos.

Para las empresas contribuyentes, la multa a pagar varía según el número de trabajadores que tienen registrados ante el BPS: es de 11.400 pesos en el caso de empresas con hasta diez trabajadores inclusive; 22.800 pesos para aquellas con entre 11 y 50, y 38.000 pesos si cuentan con más de dicha cifra. También deberán abonar multa las empresas que no integren el padrón por “no haber designado mandatarios en el plazo reglamentario”.

Cabe recordar que, según establece el reglamento electoral, “los empleadores serán solidariamente responsables del pago de la multa en caso de incumplimiento”, por lo que en el caso de los afiliados activos, el adeudo puede ser retenido de su salario.

Por su parte, y para los pasivos y empresarios, la normativa dispone un período de verificación de tres meses a partir de febrero, durante el que deberán presentar ya sea una constancia de voto, un justificativo, o el comprobante del pago de la multa. De no hacerlo, los pasivos no podrán cobrar sus haberes, mientras que las empresas no podrán realizar trámites ante el BPS o la Dirección General Impositiva. Recuadro1.