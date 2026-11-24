Al cierre de 2026, Antel proyecta que su recinto de espectáculos genere ingresos netos por aproximadamente dos millones de dólares y un ahorro de unos 800.000 dólares en gastos de gerenciamiento. Desde enero de este año, la gestión del Antel Arena está a cargo de ITC, una de las subsidiarias de la empresa estatal, que prevé cerrar su primer año de gestión con un incremento del 30% en el resultado operativo del recinto.

Ante el presidente Yamandú Orsi; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el directorio de Antel, el equipo del Antel Arena y el presidente de la estatal, Alejandro Paz, presentaron este martes el reporte del año. En términos de actividad, el recinto cerrará 2026 con 500.000 visitantes y 360.000 entradas vendidas, un 10% más que en 2025.

A su vez, la actividad del complejo generó 20 millones de dólares anuales para el sector, además del “efecto derrame sobre la economía local en rubros como gastronomía, transporte, hotelería, comercios barriales y cientos de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a cada espectáculo”, señaló Antel.

En una rueda de prensa, Paz adjudicó el balance positivo a una mayor “cantidad de espectáculos”, a un “cuidado de todos los costos y los gastos de Antel –que los hemos reducido–” y al nuevo modelo de gestión. El cambio en el gerenciamiento se produjo al finalizar el contrato entre Antel y ASM Global, la empresa que estuvo a cargo de la gestión desde la apertura del complejo, en 2017. Según pudo saber la diaria, el ahorro se explica porque, bajo el modelo anterior, ASM Global percibía el 55% de los ingresos operativos netos.

Por otro lado, el gerente de la unidad de negocios del Antel Arena de ITC, Nicolás Fervenza, señaló que “el éxito de esta gestión” es que se mantuvo al equipo. “Con esta presentación esperamos haber dejado claro que fue un acierto la gestión local”, afirmó Fervenza. Si bien reconoció que el recinto, “desde la salida de la pandemia, venía creciendo”, señaló que la nueva gestión es “más cercana” y eso “potencia el negocio y, sobre todo, potencia la escena nacional”.

Fervenza, quien aseguró que el resultado seguirá “dando positivo el año que viene”, destacó también la mejora cualitativa del Antel Arena. En ese sentido, señaló que en 2026 se triplicó la cantidad de shows de artistas uruguayos (15 en total) y valoró que presentarse en el recinto constituye una herramienta “fundamental” para el plan de exportación de los artistas locales. Los nuevos “tipos de armado con diferentes capacidades” para espectáculos favorecieron que “artistas que, hasta hace muy poco, no tenían en el radar tratar de hacer una arena, lo pudieron hacer este año”, sostuvo Fervenza.

De cara a 2027, el Antel Arena ya lleva vendidas 50.000 entradas y tiene 30 conciertos programados. Las autoridades adelantaron algunos formatos que llegarán por primera vez al recinto, como un espectáculo de teatro, en el marco de la celebración de los 80 años de la Comedia Nacional, y un minicampeonato de tenis indoor. Además, “se prevé continuar las mejoras sustanciales en acústica, pantallas, iluminación, oferta gastronómica y la optimización del canal de venta Tickantel”, señaló la empresa. “Tenemos cosas para mejorar, tenemos nuevos proveedores, estamos haciendo nuevos convenios, más publicidad, pero también queremos llegar a más público”, dijo Paz.

Raffo cuestiona los resultados presentados

La elección de ITC fue cuestionada por la directora en representación de la oposición, la nacionalista Laura Raffo, quien reafirmó este martes que “estaría mejor dejar en manos de terceros la administración”. En una rueda de prensa, la directora señaló que el reporte presentado es, “simplemente, los resultados de cuántos tickets más se vendieron de espectáculos y cuánto costó hacer esos espectáculos”, pero “no es la cuenta de cuánto le cuesta el Antel Arena a Antel”.

“Para conocer la cuenta completa lo que necesitamos es agregar rubros, como, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios de Antel que se dedican en su actividad al Antel Arena, otros gastos operativos de mantenimiento y reparaciones, y las depreciaciones del edificio y las instalaciones, que es la pérdida de valor que tiene el edificio”, sostuvo. Raffo puntualizó que cuando se presentaron las proyecciones de 2025 al directorio “se pasaba de una ganancia de 740.000 dólares a la que, si se le restaban todos estos rubros que hoy no se han presentado, se convertía en una pérdida de 4,7 millones de dólares”.

Fervenza señaló que, si se tienen en cuenta “los gastos que son laterales al plan operativo”, como las “inversiones adicionales para el mantenimiento”, también deben considerarse otros ingresos, como los correspondientes a la “comisión de la tiquetera que le toca a Antel” y al naming right –o derechos de denominación–, que “se paga fortunas en todas las arenas del mundo”. Con todo, afirmó que “si uno hace esa suma, sigue dando positivo, sin lugar a dudas”. Desde la estatal, señalaron a la diaria que el resultado operativo contempla todos los salarios, los subcontratados y los servicios.

Por otro lado, Raffo consideró que sería mejor que ITC, que se dedica a la integración de tecnología, “estuviera concentrada y tuviera el foco en eso, en la tecnología, porque Antel hoy está en un contexto competitivo muy fuerte”.