Luego de reunirse con el Secretariado del Frente Amplio, el intendente de Montevideo destacó los “niveles de 85% y 90%” de satisfacción en aquellos barrios en los que ya se implementó el nuevo sistema de limpieza.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, asistió el lunes al Secretariado del Frente Amplio (FA) para brindar detalles de su gestión, sobre todo en el área de la limpieza. El jefe departamental apuntó en una rueda de prensa que este tema “tomó buena parte de la reunión”, en la que se profundizó en “cuestiones circunstanciales” que “generaron un rezago en la recolección” de residuos en la capital, en el marco de un escenario de “avance de la transformación sustantiva del sistema”.

Por su parte, el presidente del FA, Fernando Pereira, respaldó la gestión de la comuna y afirmó que en los barrios en los que ya se han repartido contenedores intradomiciliarios se ha “resuelto el problema”. Pereira sostuvo que se trata del “camino correcto” y llamó a “evaluarlo cerca de terminar el período”. “Creo que estamos en un buen gobierno que va a ser bien evaluado; tenemos un proyecto de inversiones que está pensado a cinco años”, remarcó.

Bergara informó que los contenedores “intradomiciliarios” e “intraprediales” ya se han entregado en 60.000 hogares; antes de fin de año se espera llegar a 80.000. En 2027, en tanto, se cubrirían unos 300.000 hogares, y al finalizar el período, “medio millón”. El intendente señaló que en este proceso ya se “han retirado más de 1.300 contenedores de la vía pública”, y apuntó que se tiene previsto “retirar alrededor de 9.000 contenedores” para el final del período.

En cuanto al vaciado de los contenedores en la vía pública, Bergara apuntó que, en promedio, “un contenedor se recoge cada dos días y pico”. Mencionó que la comuna cuenta con 46 camiones para dicha tarea.

“El nuevo sistema claramente está siendo parte de la solución. Así lo indican las encuestas en los barrios donde efectivamente el sistema cambió y tenemos niveles de 85% y 90% de satisfacción”, subrayó Bergara.

El vínculo con Adeom

Al término de la reunión con Bergara, Pereira fue consultado sobre la relación del gobierno departamental con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), luego de que el sindicato presentara una denuncia por persecución sindical ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Pereira sostuvo que, si bien “hay que buscar el mejor vínculo”, está “primero siempre la gente”.

Bergara, por su parte, mencionó que hubo dificultades generadas en el área de la limpieza a partir de algunas medidas adoptadas por Adeom, como “asambleas” y la decisión de “no realizar horas extras”. Además, el intendente apuntó que, si bien el funcionamiento ya volvió a la normalidad y por el momento “no está explícito un conflicto”, en “algún área se ha planteado algún tipo de preconflicto”.

Bergara se refirió a la denuncia presentada ante el MTSS como “algo que es totalmente inadmisible”, dado que actualmente se cuenta con un “convenio acordado, que se cumple”. Agregó que la comuna tomó conocimiento de la situación cuando la denuncia ya estaba presentada.

Por otra parte, con respecto a los reclamos de privatización del servicio de recolección de residuos por parte de la oposición, Bergara señaló que “hoy ni por asomo” el sector privado “tiene la capacidad de infraestructura y equipamiento como para abordar el sistema en su conjunto”. Apuntó que el sector privado solo podría “recoger la cuarta parte de la basura que se recoge todos los días”.

“Lo veo más como un eslogan que como una propuesta seria”, expresó el intendente. Señaló que la contratación de servicios privados se podría utilizar eventualmente a futuro, pero bajo determinadas circunstancias y “no para sustituir el sistema”.