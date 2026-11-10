Adeom denunció a la IM por persecución sindical ante la Inspección General del Trabajo

Desde el sindicato acusan de traslados arbitrarios, impagos y pérdidas salariales de 11 funcionarios del Servicio Fúnebre y Necrópolis y de la división de Limpieza del gobierno departamental.

Este lunes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunció a la Intendencia de Montevideo (IM) ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por situaciones de persecución sindical a 11 funcionarios que realizan tareas en el Servicio Fúnebre y Necrópolis, así como en la división de Limpieza del gobierno departamental.

En una rueda de prensa, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, consideró que el caso “no es casualidad”, ya que en esos sectores hay “un mayor nivel de conflictividad”, vinculado a la denuncia de “condiciones y medioambiente de trabajo”, además de reclamos de los delegados en esas áreas por el “uso de elementos de protección personal”. También se refirió a otras exigencias surgidas del intercambio bipartito, que se relacionan “con el tema de privatizaciones y tercerizaciones”. “Hemos entendido que en todas estas situaciones ha habido un grupo de represalias hacia ellos”, resumió.

Tejera apuntó a discrecionalidades en el traslado de personal que efectúa las denuncias, poco tiempo después de que estas son realizadas. Sumó a lo anterior “situaciones de compañeros y compañeras que han venido a hacer tareas gremiales en el sindicato, trabajan en la noche y la intendencia unilateralmente les quitó el pago de la nocturnidad”, así como demoras en “el ingreso de las licencias gremiales”, algo que “implica, obviamente, una pérdida salarial”.

“Entendemos que hay directores en omisión, que en principio serían los primeros implicados”, denunció Tejera, aunque no brindó nombres. Igualmente, notó que con la gestión iniciada ante la IGTSS, la oficina “se va a dedicar, justamente, a investigar ese tipo de situaciones” y permitirá “ver quién es el responsable” de lo denunciado.

Por su parte, consultado al respecto, el presidente de Adeom, Julio Cameto, dijo que la situación comenzó con la administración de Mario Bergara, y remarcó que las situaciones “se deben solucionar de forma inmediata”. En esa línea, apuntó a que, “por lo pronto, se resuelvan” los traslados denunciados, así como “la omisión en algunos departamentos ante las denuncias”. Recordó que el sindicato participó en instancias bipartitas en el pasado, pero no fue posible encontrar una solución a esa situación. “No tuvimos otro remedio que llegar al ámbito del MTSS”, lamentó.

“Estamos un poco estancados”; con estas palabras caracterizó Tejera el vínculo entre el sindicato y el gobierno departamental. “No estamos teniendo participación en las divisiones políticas en las distintas reuniones que estamos teniendo, lo que no quita que sigamos apostando a la negociación colectiva y al diálogo continuo”, resumió. Por eso, la denuncia del lunes “no inhibe de seguir teniendo los ámbitos bipartitos”.

Limpieza: la IM “está dejando a las personas más vulnerables en una situación de falta”

Por otra parte, luego de que se les pidiera una valoración sobre la gestión de la limpieza en la capital, Cameto notó que, si bien la actual administración sostiene que hay “una transformación por la cual se cambia el modelo de gestión”, en realidad hay retrasos.

Entre otras cosas, dijo que mientras que el plan dispone la sustitución de 15.000 contenedores laterales, unos 8.000 “siguen estando instalados”. Añadió que los trabajadores denuncian “continua y constantemente la falta de equipamiento y la falta de camiones” y que, tan solo esta semana, “de 25 camiones que salieron a trabajar, solo tres pudieron completar su turno”. También recordó que es necesario el ingreso de más personal, una “promesa” que “en los hechos se ha cumplido en forma marginal”.

El presidente de Adeom advirtió que el cambio propuesto en la recolección de residuos “es poco probable” si no se cuenta con suficiente equipamiento”. Agregó que el sindicato lleva adelante “un proceso de recorridas” en el marco de una “mesa de limpieza” para evaluar “cómo los diferentes sectores” de la IM llevan adelante el plan, y “sobre todo” para señalar “las deficiencias” en el territorio. “Probablemente, a posteriori de esta mesa de limpieza vamos a generar un encuadre de todas las definiciones que tenemos”, finalizó.

Asimismo, Tejera acusó de una atención diferencial con los diferentes municipios. Notó que existen zonas que “tienen prioridad” de la IM y mencionó el municipio CH, que “está teniendo un servicio casi diario”, mientras que en la periferia –enumeró a los municipios A, D, F y G como “las zonas que están más complejas”– “los contenedores están que explotan”. “Acá la preocupación es que se está dejando a las personas más vulnerables en una situación de falta de limpieza”, lamentó.