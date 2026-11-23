Tras la derrota del PIT-CNT, el diputado del FA Bruno Giometti consideró que “quizá lo que faltó fue haber tomado conciencia de la importancia estratégica” de la votación.

Este martes, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunirá para comenzar a analizar los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). Por primera vez, la central sindical fue desplazada de la dirección social por el orden de los trabajadores. En su lugar quedará la candidata de Hay Otro Camino (lista 15), Lorena Roqueta, quien fue la más votada este domingo. Unos días después, el 10 de diciembre, se reunirá la Mesa Representativa del PIT-CNT para realizar una “síntesis colectiva” sobre el proceso electoral, según informó a la diaria el responsable de comunicación y propaganda de la central sindical, Sergio Sommaruga.

Si bien aclaró que no se pronunciará sobre el fondo del asunto, “por un tema ético”, hasta que no se pronuncie primero el Secretariado Ejecutivo, Sommaruga sí comentó que “la derrota genera dolor” y consideró que el resultado “va a tener consecuencias prácticas en la política de asesoramiento y acompañamiento”.

Sobre el análisis que se hará a la interna de la central sindical, Sommaruga dijo que es necesario “entender la morfología de la derrota” y señalar lo que “es adjudicable a la autocrítica”. También adelantó que otro de los puntos que estarán sobre la mesa será la “composición del trabajo” en cuanto a los “trabajadores que no están sindicalizados”. En ese sentido, se evaluará “cómo llegar a esos sectores”.

En cuanto a si pudieron haber incidido las reivindicaciones del plebiscito de la seguridad social, Sommaruga sostuvo que “no hay ni puede haber temas tabú”. Afirmó que, “si hay elementos que puedan servir para explicar, hay que abrirse a escucharlos”. De todas formas, señaló que los temas del plebiscito fueron resueltos por el congreso del PIT-CNT, por lo que “son parte de la defensa de los trabajadores”.

Por su parte, Estela Ovelar, candidata para representar a los pasivos por la lista 1 de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), se refirió este lunes, en el programa Arriba gente de Canal 10, a los vínculos de la política partidaria con algunos de los candidatos que participaron en la elección. Dijo que antes “no se había visto” que “haya tanto peso político partidario”, y cuestionó el “manoseo de la representación social”.

El candidato que presentó el PIT-CNT, Carlos Clavijo, afirmó en una entrevista con la diaria que desde la central sindical deben “hacer la autocrítica” para “ver qué es lo que está sucediendo en materia social, ver dónde están los errores y seguir tratando de empujar, porque acá no se termina todo”. Clavijo, que actualmente representa a los trabajadores en el BPS, dijo que este análisis “da una perspectiva de cómo hay que manejarse hacia adelante para poder seguir conquistando derechos”.

Bruno Giometti: “La derecha vio que partidizando esta elección le podía dar alguna ventaja”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reveló en la tarde del domingo, antes de que se abrieran las urnas, que su voto fue para Clavijo, y manifestó que “es fundamental que los trabajadores organizados tengan voz en las decisiones sobre el presente y futuro”.

Este lunes, consultado sobre los resultados, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo en rueda de prensa que a él no le corresponde “analizar quién ganó o quién perdió”. Según Castillo, exdirigente sindical, “lo que importa es que cuando se convoca al elector es el soberano el que toma las decisiones”, y “luego cada una de las partes tendrá que ver si está satisfecho o si tiene que corregir”. Acerca de si los resultados se pueden tomar como un antecedente para las elecciones nacionales de 2029, el ministro manifestó: “No, no tengo ninguna forma de relacionar la elección social del directorio del BPS con las elecciones nacionales, que falta mucho, además”.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, opinó en rueda de prensa que “no es una buena noticia” lo que mostraron los resultados de los comicios. “Yo creo, desde siempre, que la representación genuina de los jubilados es Onajpu, la representación genuina de los trabajadores es el PIT-CNT y la organización genuina de los empresarios son las cámaras empresariales”, expresó.

Pereira consideró que “obviamente los blancos y el Partido Colorado partidizaron la campaña”. “Hay que ver las declaraciones de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, cuando debería haber sido una elección de organizaciones sociales; esto hay que tenerlo en cuenta para futuras campañas”, señaló.

El diputado del FA Bruno Giometti dijo a la diaria que “hay que hacer un análisis en todo el campo popular”. Su primera valoración de la votación del domingo es que “hay que tener presente que la lista 15 era una opción que fue promovida inicialmente por el actual representante de los empresarios en el directorio del BPS”, en referencia a José Pereyra, quien en la elección anterior obtuvo el cargo con el respaldo de Un Solo Uruguay, y en esta oportunidad organizó el esquema de las listas 5, 15 y 25.

Además, Giometti –exintegrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT– resaltó que la candidatura de Roqueta fue “una opción promovida también por jerarcas políticos del segundo nivel de gobierno en el interior del país, por dirigentes políticos, legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado”.

El diputado del FA sostuvo que “era una opción claramente que tenía un contenido de carácter político”, algo que justamente “muchas veces se achaca a las opciones que promueve el PIT-CNT”. “Queda bastante claro que esa dicotomía que se quiso expresar de que el PIT-CNT no sería la voz genuina de los trabajadores y que había otra opción que sí, [ahora] queda claro que no es así”, afirmó.

Giometti señaló que, si bien “la derecha vio que partidizando esta elección le podía dar alguna ventaja”, a su modo de ver tampoco es que los militantes frenteamplistas “se hayan escondido”. “Quizá lo que faltó fue haber tomado conciencia de la importancia estratégica que tiene esta elección; no porque sea una elección que defina PIT-CNT sí o no, sino porque es una elección realmente importante”, expresó.

Por su parte, en declaraciones a Canal 5, el senador del FA Gustavo González valoró el resultado electoral como una derrota. A su entender, “para la izquierda tiene que ser un momento de reflexión y de análisis profundo, [pero] tranquilos, no a 24 horas”.

Nicolás Marrero: hay una disputa contra “las formas colectivas”

En diálogo con la diaria, Nicolás Marrero, magíster en Sociología e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales en el grupo sobre Trabajo y Procesos Productivos, comentó que le resultó “sorpresiva” la derrota del PIT-CNT. Señaló que el hecho de que la central sindical “pierda por primera vez no parece ser un accidente en campaña”, sino “un proceso que revela algo de más largo aliento entre las formas organizativas de los sindicatos que hoy se dan y lo que sucede en términos de la composición real del mundo del trabajo de Uruguay”.

Marrero dijo que se verá en el futuro si este resultado “está preanunciando un giro a la derecha”. De todos modos, consideró que “es claro que un sector de la sociedad no ve al PIT-CNT y al sindicalismo como algo propio”. El sociólogo dijo que “hay un sector importante de la sociedad al que el discurso y la violencia que se ejerce contra la construcción de lo colectivo y el sindicalismo en general le hacen mella y efecto”. “Entonces, esta elección creo que muestra un poco eso, lo que también debería generar un examen autocrítico del propio PIT-CNT en torno a esto”, apuntó.

Asimismo, Marrero consideró que “hay una disputa” contra “las formas colectivas, las formas de desencuentro, de sociabilidad, de solidaridad, de bien común, de construcción común”.