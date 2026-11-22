En agosto de 2025, el senador del Partido Nacional (PN) Martín Lema anunció que se iba a desprender del sector Aire Fresco para formar una nueva agrupación, de la que sería el líder; de esta forma se materializaría su alejamiento de Álvaro Delgado. Hace pocos días se oficializó que su nueva agrupación se llama Activar, y el sábado se reunió por primera vez la agrupación de gobierno del sector. Entre otros dirigentes, en el encuentro estuvieron el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, los diputados José Luis Satdjian, Juan José Olaizola y Fabricio Núñez y el exministro del Interior Nicolás Martinelli.

Al finalizar la reunión, Lema dijo en una conferencia de prensa que buscan “realizar aportes, construir y resolver”. Resaltó que están “permanentemente recorriendo los diferentes departamentos, barrios y localidades”, y lo que las personas les exigen son respuestas, “poder resolver los problemas cotidianos”. “Entonces, queríamos formar esta reunión para buscar activar aspectos que nos parece que son claves para el país, y por eso en esta primera instancia vamos a presentar una agenda de aplicación inmediata, porque las personas necesitan que se pongan en marcha políticas desde ya”, insistió.

En un documento que compartió el sector se consigna una serie de planteos. El primero está relacionado con “Activar la seguridad”. Lema sostuvo que Uruguay “cuenta con herramientas y con potencial para darles paz a los uruguayos”. En el documento se señala que “la seguridad de cercanía necesita responsables claros, conocimiento del territorio y resultados que se puedan evaluar”. “Por eso proponemos devolver protagonismo a las comisarías y a sus comisarios en la conducción, planificación y despliegue policial de cada jurisdicción”, se agrega.

Esto implicaría tres puntos. El primero, “devolver la capacidad de conducción, planificación y despliegue operativo a quienes conocen los barrios, sus vecinos, comercios y centros educativos y coordinan las unidades que actúan en su jurisdicción”. El segundo, “dotar con personal, vehículos, recursos logísticos y autonomía operativa a cada jurisdicción para actuar frente a los problemas de seguridad”. El tercero es “establecer metas e indicadores claros, evaluar el desempeño y vincular incentivos a los resultados obtenidos”.

Otro capítulo de las propuestas está relacionado con la movilidad. En la conferencia, Lema subrayó que “la movilidad es nada más ni nada menos que calidad de vida”, porque “lo que las personas demoran en trasladarse es tiempo que no tienen con sus seres queridos, que no tienen para actividades recreativas y deportivas, que no cuentan para hacer rendir más la actividad laboral”. “Si bien a nivel país todavía hay desafíos en materia de movilidad, en la zona metropolitana hay un colapso y una crisis de tránsito, y nosotros estamos incentivando que se presente un plan de agilidad que permita ahorrar los tiempos de espera, llegar antes a destino y con eso recuperar calidad de vida”, expresó el excandidato a la Intendencia de Montevideo.

En el documento se señala que “la movilidad no puede pensarse únicamente como la transformación de dos grandes corredores”, por lo tanto, “necesitamos un plan de agilidad completo, que también contemple a los barrios y a las localidades que hoy tienen mayores dificultades de conexión”. Entre las propuestas se incluye “mejorar servicios, frecuencias, tiempos de espera y conectividad”, “crear mejores condiciones para peatones y ciclistas” y “facilitar la circulación y las conexiones entre modos de transporte”.

Hay ”buena sintonía” con el Herrerismo

En paralelo, la novel agrupación liderada por Lema dialoga con el Herrerismo para armar una alianza. El sector comandado por el exsenador Luis Alberto Heber ha perdido caudal de votos; en la elección de octubre de 2024 quedó cuarto dentro del PN. En diálogo con la diaria, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez señaló que en su sector siempre vieron con “muy buenos ojos la emancipación de Lema de Aire Fresco”, y no duda de que en el clásico evento del Herrerismo en La Paloma, en enero del año que viene, tanto Lema como parte de sus compañeros de Activar “participen como invitados”.

“La afinidad entre el Herrerismo y lo que hoy se conoce como Activar existe”, resaltó Rodríguez. El legislador recordó que ya en el congreso de la lista 71, en abril, se habló de “aunar esfuerzos para construir un espacio superador que se transforme en la nueva mayoría partidaria”, y ese “sigue siendo el espíritu”. “Activar y el Herrerismo serían dos patas de ese paraguas, y aspiramos a que tenga otras vías de crecimiento. Hay buena sintonía para realizar todos los esfuerzos que contribuyan a la creación de un espacio superador que se transforme en la nueva mayoría partidaria”, finalizó.