En la sede del candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, el domingo de noche, cuando se conocieron los primeros resultados de las elecciones, todo fue alegría. Pero al pasar las horas, cuando bajó la efervescencia, en filas blancas empezó el análisis frío de los resultados, mirando para adentro, teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas interna cambió.

El sector más votado fue Alianza País (logró cuatro senadores), seguido por Aire Fresco (tres senadores), El Futuro es D Centro (un senador) y, en cuarto lugar, con 84.672 votos, Unidad Nacional, la alianza entre el herrerismo y Todo por el Pueblo, el grupo del empresario Juan Sartori. Por esta alianza fue electo senador Luis Alberto Heber, que comenzará a su noveno período parlamentario (fue electo legislador en todas los comicios desde la restauración democrática). Sartori, que era el segundo titular de la lista, no fue reelecto. En algunos departamentos, como Montevideo, ambos sectores comparecieron con listas separadas a diputados (la 71, del herrerismo, y la 880, de Sartori), mientras que en otros lo hicieron juntos.

Martín Elgue, dirigente del grupo de Sartori, subrayó en diálogo con la diaria que si no hubiera sido por esa alianza, Heber no hubiera entrado al Parlamento, y señaló que en los departamentos que se presentaron con lista en común “es difícil de medir” cuántos son los votos de uno o de otro. Elgue reconoció que pensaba que iban a votar mejor y sostuvo que “hay mil factores” que pueden haber incidido en la escasa adhesión, aunque, por ejemplo, piensa que quizás una de las causas fue la ausencia de Sartori en gran parte de la campaña.

A su vez, Alem García, dirigente de Todo por el Pueblo, señaló a la diaria que, analizando departamento por departamento, calcula que, de los 84.672 votos, “la mitad los aportó el herrerismo y la otra mitad Todo por el Pueblo”, por lo tanto, también subrayó que si no hubieran hecho la alianza, “el grupo herrerista no habría tenido representación en el Senado”. Agregó que, “por supuesto”, él tenía otra expectativa y que pensaba que iban a sacar dos bancas –es decir, que Sartori también sería senador–.

Así las cosas, García subrayó que la banca que ocupará Heber en el Senado “se logró de manera compartida”, por lo tanto, “Sartori va a entrar” a la cámara alta “cuando tenga necesidad de entrar o cuando quiera entrar, porque así está establecido en el acuerdo”. En la lista al Senado compartida por ambos sectores, con el sistema respectivo de suplentes, en la línea de Heber le siguen Rodrigo Blás –que fue electo diputado por Maldonado– y Alexandra Inzaurralde. Si Heber y sus dos suplentes se ausentan, Sartori es el suplente que le sigue, por ser el titular de la segunda línea.

Consultado sobre los motivos para que Sartori entre al Senado, García dijo que “para tratar algún proyecto de los tantos que presentó”, ya que “algunos de ellos debieron ser aprobados y no lo fueron”. Cabe recordar que los proyectos que naufragan en un período legislativo sólo pueden volver a tratarse en el siguiente si se presentan nuevamente.

“Puede ser que se dé la situación de darle impulso parlamentario a alguno de un proyecto o a alguno de los que quedaron encajonados en comisiones: se vuelven a presentar y viene con informe de la comisión respectiva, entonces, por supuesto, el autor del proyecto debería estar en esa sesión”, dijo. Además, García subrayó que Sartori no sólo entraría al Senado por esos proyectos, sino también por la situación hipotética de que haya un “episodio político equis en sobre que tenga interés en marcar una posición”.

En cuanto a los motivos por los que cree que Unidad Nacional no logró la votación que esperaban sus dirigentes, García sostuvo que “es cierto que Sartori no ha estado viviendo permanentemente en Uruguay, porque él tiene su trabajo privado, como empresario, y tiene su actividad laboral fundamental en Europa”. Por lo tanto, coincide con su correligionario en que la ausencia de Sartori en gran parte de la campaña “pudo ser un factor, porque la gente quiere la presencia del líder principal de un grupo”.

Agregó que otro factor es que “la gente no valoró” lo que hizo Sartori en el Parlamento, quien, destacó, “aun sin estar con la asistencia normal, fue el legislador que presentó más proyectos de las dos cámaras”. También piensa que otro motivo pudo ser que el empresario “dejó de ser un outsider” y pasó a ser “uno más”.

Por último, García señaló como cuarto factor posible de la magra votación que el sector no haya presentado a Sartori como candidato en la interna. “Ese fue un factor fundamental, más que las ausencias. Después, hay otros factores, de menor cuantía, pero todo suma”, finalizó.

A todo esto, una fuente del herrerismo confirmó a la diaria que hubo una charla previa a la elección del domingo en la que se habló de que si Sartori no resultaba electo senador, “y quisiera entrar en algún momento, obvio que no iba a haber problema”. Pero, en realidad, “queda un poco a voluntad de la línea de arriba” de la lista, aunque la fuente aclaró que no cree que ni Heber ni Blás “hagan problema con eso”.