De a poco, luego de la derrota en el balotaje contra Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA), los sectores del Partido Nacional (PN) empiezan a mantener reuniones políticas y a hacer actos políticos. Este miércoles de noche en el club Asturiano tuvo lugar el encuentro de fin de año del sector Alianza País (Alianza Nacional, Espacio 40 y Mejor País), el más votado en octubre dentro de las filas blancas, al que no asistió el excandidato único del PN Álvaro Delgado (según supo la diaria por fuentes de Alianza País, no fue invitado por la simple razón de que no es su sector, pertenece a Aire Fresco).

“Hoy no nos juntamos a lamentar una derrota electoral”, dijo en el evento la exprecandidata blanca Laura Raffo. Subrayó que se juntaron para “agradecer, reflexionar y mirar el futuro con optimismo”. Agregó que el resultado del balotaje les deja “un aprendizaje”, y sostuvo que la política “no se trata de victorias electorales sino de conexiones humanas y de crear comunidades basadas en valores y en principios”.

Raffo dijo que Alianza País “se convirtió en el corazón de esta campaña del PN, se puso al hombro la campaña en todo el país”, gracias a lo “diverso, plural y grande” que es el grupo. Destacó “la enorme juventud” que hay en el sector, así como “la cantidad de mujeres con ovarios bien puestos” que tienen.

“Podemos tener mucha culpa en el resultado electoral. Ahora, mirándonos a los ojos, hay una sola culpa que no vamos a tolerar: Alianza País dejó el alma y el cuerpo en la cancha”, empezó diciendo el senador electo Sebastián da Silva. Agregó que el PN “necesita que el tractor amarillo sea la primera fuerza en Montevideo”, y que “dejó de ser ese partido de avenida Italia al sur”, ya que ahora es “el de todos y cada uno de los barrios donde hay gente de trabajo”:

Da Silva dijo que es momento de hacer un análisis “detallado” de las circunstancias por las que hoy no están festejando, “pero con realismo, pragmatismo y mucha sinceridad”. “La autocrítica tiene que ser fraterna pero muy sincera. No hay que medir costos políticos para hacerla, la vamos a hacer y el primero que se pone adelante de la mesa para que lo critiquen por algunos excesos voy a ser yo, pero el resto de los compañeros también”, sostuvo.

Por último, el senador y exministro de Defensa Javier García, líder de Espacio 40, destacó que se trataba del primer acto después del 24 de noviembre que hace el PN (aunque, en realidad, el primero fue el de D Centro de hace pocos días), y sostuvo que “no podía ser de otra manera”. “En la historia política perder una elección nos ha pasado a muchos, hemos perdido más que las ganadas. Lo que nunca se puede perder, y no perdimos, es la dignidad, y acá estamos, con el alma intacta y con la dignidad a flor de piel. No hubo nada de lo que hicimos en la elección de lo que hoy nos tengamos que arrepentir, absolutamente nada”, insistió.

Más adelante, García dijo que harán “una oposición firme” al gobierno del FA y, entre otras cosas, van a defender y a ser “muy rigurosos” con que “se respete” la separación de poderes. “El Poder Ejecutivo está en manos del FA, pero las mayorías parlamentarias no. Así que en el Parlamento daremos la discusiones y defenderemos los valores, y no vamos a quedar callados si se quieren llevar al Parlamento y también la independencia del Poder Judicial”, finalizó.

Olivera: a Da Silva “le gusta un poco el vedetismo, las marquesinas”

En tanto, también este miércoles, pero al mediodía y en el Palacio Legislativo, se reunió la cúpula del novel sector blanco D Centro. Finalizada la reunión, en rueda de prensa, el intendente de Paysandú y senador electo Nicolás Olivera subrayó que en la elección de octubre el sector tuvo “un gran éxito” porque “casi 100.000 uruguayos” confiaron en el grupo, poniéndolo como el tercero a nivel de votos dentro del PN. Resaltó la despedida de año del sector, que se hará el sábado, porque será la primera aparición pública de Delgado, algo que Olivera destacó como “una señal importante”.

Luego le preguntaron si habló con el senador Da Silva luego de mantener un ida y vuelta de declaraciones tras la derrota en el balotaje. Contestó que no habló con él y que ya se cruzarán en algún momento. “Son picoteos del momento. A él le gusta el show, le gusta un poco el vedetismo, las marquesinas. Está bien, es su estilo”, señaló, y subrayó que no se lo tomó personal, ya que su “única preocupación” como intendente es ver qué puede hacer por su gente. “Nosotros no estamos para las marquesinas y los cabildeos. La política para nosotros es cambiarle la vida a la gente”, insistió.

La compañera de fórmula de Delgado, Valeria Ripoll, también estuvo en la reunión, ya que pertenece a D Centro, y la prensa le preguntó cuándo hablará públicamente, porque luego del balotaje no lo hizo. Contestó que en el evento de este sábado, “por una cuestión de respeto”, cuando Delgado salga públicamente, ella también lo hará.