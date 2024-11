Tras el triunfo de Yamandú Orsi en el balotaje, la futura oposición hace sus balances. A raíz de la pérdida de votos de la coalición republicana, principalmente en el interior del país, el senador electo por el Partido Nacional (PN) Sebastián da Silva hizo este martes algunos cuestionamientos.

El legislador de la lista 40 mencionó los “enojos departamentales” como “situaciones particulares” que dificultaron “traccionar el voto para el balotaje” y apuntó que “hay gente que quedó herida después de la campaña”. El senador también afirmó en diálogo con la prensa que fueron “pocos” los que defendieron “a cara descubierta” al gobierno de Luis Lacalle Pou, “y fueron muchos los que se cuidaron al defenderlo”.

El domingo, al conocerse los resultados, el senador nacionalista abandonó la sede de Álvaro Delgado y dijo ante quienes estaban que no quería ser la cara de la derrota. Sobre esto, el senador afirmó: “Yo no soy amigo de los búnkeres [...] Y en los búnkeres hay mucha gente de estas que yo te digo que no defendió el gobierno, que estaba ahí entre los canapés”.

Entrevistado por el programa radial 12 PM de Azul FM, el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, fue consultado por los dichos de Da Silva y calificó de “cobarde” la actitud del senador al irse del comando de campaña.

Olivera manifestó no sentirse representado por “casi nada” de lo que dice Da Silva y criticó: “Un hombre que se va un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, se va de un comando diciendo ‘yo no voy a ser la cara de la derrota’, le diría que es una actitud cobarde”.

El intendente cuestionó que Da Silva hable de “dar la cara” cuando “no tiene ni idea de lo que es dar la cara”, e ironizó: “Es fácil sentarse o pararse ante un micrófono y decir cualquier barbaridad”.

“Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, eso es dar la cara. Cuando usted gobierna tiene que dar respuesta a la gente que espera su respuesta”, afirmó el intendente.

El senador no tardó en hacer llegar su respuesta y expresó en su cuenta de X: “Cobarde es estar comiendo canapé viendo cómo te ganan en Paysandú. La cara de la derrota es la del intendente que pierde en su comarca”.

En el departamento de Paysandú, entre octubre y noviembre, los partidos de la coalición tuvieron una caída de más de 6.000 votos, mientras que el Frente Amplio (FA) registró un aumento similar en su caudal de adhesiones.

Para Olivera, el actual fue “un gran gobierno” y Lacalle Pou “un gran presidente”. Opinó que en su departamento y en todo el país “se hicieron cosas que capaz que se esperaban hace décadas que se hicieran”. Sin embargo, “evidentemente la gente encontró o necesitaba otra sintonía, otro mensaje u otras prioridades”, reconoció el intendente.

“Los puntos en común son bastantes” con Orsi

El intendente consideró que “vivimos en un país bendito” porque “la enorme mayoría de Uruguay no siente que sucedió una catástrofe o vamos rumbo a una catástrofe” con el cambio de gobierno.

Sobre su relación con el presidente electo, Olivera dijo que se lleva “muy bien” con Orsi y valoró que es “un tipo cercano” sobre el cual “no puedo decir nada malo”.

“Lo vamos a ayudar a gobernar bien y le vamos a marcar las cosas que haga mal”, dijo el intendente sobre la actitud que piensa sostener con el gobierno de Orsi. Para Olivera, “ahora que se disipó un poco el humo de la balacera” en la campaña, “los puntos en común son bastantes” al hablar de los grandes problemas que tiene el país, y preguntó si “alguien duda que hay que mejorar la seguridad, la educación, los salarios, las jubilaciones, bajar impuestos, bajar el IVA, bajar un montón de cosas que se dijeron que se podían hacer. Y vamos a estar ahí ayudando para que este hombre lo pueda hacer, ¿no?”.