“Mientras en el Frente Amplio [FA] están viviendo un torbellino de definiciones, por los ministros y el armado del gobierno, nosotros estamos en el torbellino del caos, la bronca, la desilusión, la amargura y el duelo”. Así habló a la diaria un dirigente del sector Aire Fresco, del Partido Nacional (PN), sobre cómo están procesando en la interna del grupo la derrota en el balotaje a manos de Yamandú Orsi.

El excandidato único nacionalista, Álvaro Delgado -de Aire Fresco-, todavía no participó de actos públicos luego de la derrota. Pero eso cambiará este sábado, porque está previsto que Delgado marque presencia en la despedida de año del novel sector D Centro en la chacra San Francisco. El grupo se creó hace un año y medio, para apoyar la precandidatura de Delgado, y tiene entre sus filas, por ejemplo, a su compañera de fórmula, Valeria Ripoll.

El dirigente de Aire Fresco señaló que en la interna blanca tienen “tantos frentes abiertos” que se les hace difícil “reorganizar la tropa” rápidamente, y ahondó en la situación interna con una analogía muy gráfica: “Hay tantos heridos que van a quedar sin trabajo, que van a un hospital donde no hay enfermera, no hay medicamentos, no hay luz, no hay agua, no hay nada: van para morir”. Agregó que se refiere a que “no hay solución para más de 200 o 300 personas que se quedan sin trabajo, asesores de ministros, adscriptos, secretarios, choferes”, etcétera.

Agregó que los nacionalistas con determinadas responsabilidades deben tener “muy claro” que deberán hacer una defensa del gobierno de coalición, porque el FA los va “salir a atacar por todos lados”. “Ahora estamos en una luna de miel, está todo muy lindo con la transición, pero en algún momento va a aparecer alguna comisión investigadora y la revisión de algunos temas; nos van a atacar”, insistió.

Delgado asumirá su banca en el Senado -figuró como segundo titular, y el sector logró tres bancas en la cámara alta- y allí tendrá “un rol muy importante de articulación”, porque si el presidente Luis Lacalle Pou decide asumir como senador, no lo ve “a tiempo completo”, sino ingresando “para algún tema puntual”, dejando que su suplente, Martín Lema, tenga más protagonismo, reflexionó el dirigente. Además, sostuvo que “todos” ya saben que Delgado no competirá nuevamente a nivel nacional, porque, en 2029, “si desea serlo”, el candidato del sector será Lacalle Pou.

A su vez, la fuente catalogó como lógico que la primera aparición en un evento político del excandidato sea en un acto de D Centro, porque es un sector formado por él, mientras que Aire Fresco lo fundó Lacalle Pou y fue el movimiento que lo llevó a la presidencia. “Él [Delgado] se va a refugiar un poco en ese movimiento. No va a prescindir de Aire Fresco, pero todos sabemos muy bien que cuando Luis baje a la arena política, se va a refugiar en Aire Fresco”, señaló, y agregó que Delgado, “en el único lugar que es primero, es en D Centro”.

En tanto, otro dirigente de Aire Fresco subrayó a la diaria que Delgado “el primer examen que va a pasar, y muy duro, todavía no lo pasó en forma privada” con algunos de los dirigentes de su sector, ya que quieren concretar una reunión de la mesa chica para empezar a hablar sobre los motivos de la derrota, aunque aún no hay fecha para el encuentro. El dirigente agregó que la molestia que hay en el sector con el excandidato es por algunos errores de la campaña y porque, además, “no consultó a nadie”.

Olivera: Delgado “sigue teniendo las mismas capacidades”

Por su parte, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que fue electo senador por el sector D Centro, subrayó a la diaria que luego de la primera vuelta, en octubre, tuvieron un “buen bautismo”, porque lograron “una muy buena representatividad de un sector incipiente”, con un senador y cuatro diputados. “Va a ser la primera vez que después de este bautismo nos reencontremos entre nosotros y a su vez también con quien fuera nuestro candidato. También habla de futuro, de consolidar un espacio”, señaló, sobre el evento de este sábado.

Además, el intendente subrayó que si hasta el domingo del balotaje entendían que Delgado era “el mejor candidato”, el día después no les “cambia nada”. Agregó que los resultados fueron adversos pero Delgado “sigue teniendo las mismas capacidades, sigue siendo un hombre que está a la altura de cualquier desafío”, y ahora le tocará estar del lado de la oposición. Destacó que “fue el que el que recabó 75% de las adhesiones partidarias en la última elección interna, eso no es menor”. Olivera insistió con que “por supuesto” que a Delgado no lo van a “desconocer” luego del balotaje y destacó que el excandidato estará “al frente de mucha acción política”.

En cuanto a la autocrítica, Olivera dijo que “puertas adentro” puede hacerse antes de las elecciones departamentales de mayo, pero ahora “no es momento para andar despiojándose”, ya que “hay que cerrar filas”, además, la autocrítica que pueden hacer “es pensando en un proceso nacional”. “¿Qué nos puede sumar a nosotros ahora? Porque tenemos que por qué perdimos, cuando en realidad es un proceso con el que nos vamos a encontrar dentro de cinco años. Por supuesto que hay que prepararse mucho antes para eso, pero si hoy el país tiene 15 intendencias gobernadas por el PN, rumbo a mayo no hay que hacer tanta autocrítica, hay que trabajar”, señaló.

Por último, Olivera dijo que en el proceso de autocrítica siempre se termina “en lo mismo”, con “mesías autoproclamados o gente que parece que por tener algún cargo nacional o algún lugar de relevancia parece que conoce y sabe cuál es el destino” del PN. Pero, en definitiva, “desde el interior y desde las intendencias” se le cambia “la vida a la gente todos los días”, por lo tanto, para Olivera, después de mayo deberá tener “mucho más peso específico el rol de los intendentes”.