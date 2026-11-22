La iniciativa fue rechazada por la oposición en comisión, pero el oficialismo pretende votarla de todos modos en el plenario antes de fin de año.

“A las personas que acaban de procesar por el caso [de Pablo] Leiva les dieron dos años y medio, y tenían 17 kilos de droga en la casa. Nosotros le estamos dando cuatro años a una mujer con dos gramos de marihuana”, expresó el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Zavala, la semana pasada, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, un rato antes de que la oposición no votara el proyecto de ley presentado por el oficialismo que busca subsanar el impacto que provocó el artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC) en la cantidad de mujeres encarceladas por microtráfico.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, antes de Zavala y para fundamentar el voto negativo, el diputado colorado Juan Martín Jorge aseguró que el proyecto “reduce la severidad penal”, puesto que “elimina el mínimo de cuatro años de penitenciaría para delitos agravados, como narcotráfico, y no solo el ingreso de drogas a cárceles”, por lo que “abre la puerta a penas fuera de prisión”. Señaló que la iniciativa “modifica una solución que ya existe desde 2023, ya que la legislación [actual] permite al juez contemplar situaciones especiales de tentativa de ingreso de drogas a cárceles, pero el proyecto convierte esta facultad en una obligación”. “Se pretende resolver un problema puntual de vulnerabilidad, pero se termina flexibilizando el régimen penal del narcotráfico en general”, afirmó.

Sin embargo, Zavala sostuvo que “lo que trataron de arreglar en la Rendición de Cuentas de 2023 salió mal”, ya que “lo dejaron como una potestad del juez y lo que termina sucediendo, porque se hacen acuerdos abreviados, es que cuando llega el juez solo puede convalidar el acuerdo abreviado, y los acuerdos abreviados, por lo general, no incluyen la posibilidad de que el juez haya reducido la pena”; por lo tanto, “no existe esa opción en la práctica”.

Zavala aclaró que lo que propone el FA es “bajar la pena de dos agravantes que fueron aumentados en la LUC, y un agravante que no existía, que era la venta en el hogar”. Señaló que la ley de estupefacientes “establece que todos los delitos de narcotráfico y microtráfico tienen mínimas de dos años”, y una vez aprobada la LUC, “vino la inflación y multiplicaron por dos”. “Nosotros estamos proponiendo bajar a lo que existía antes de la LUC”, resaltó.

El artículo 36 de la ley de estupefacientes dispone la aplicación de cuatro a 15 años de penitenciaría “cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales, o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público”. Esto fue restablecido a través del artículo 74 de la LUC, que, a su vez, fue ratificado por la ciudadanía en el referéndum de 2022. En su momento, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay informó que 95% de las formalizaciones por microtráfico por este artículo recayeron sobre mujeres.

Zavala aclaró que el proyecto no plantea eliminar el agravante, por lo que vender drogas en las inmediaciones de una escuela o en una cárcel seguiría constituyendo un agravante. “Lo que sucede es que el agravante pasaría de cuatro a dos años”, explicó. En ese sentido, el diputado del FA expresó que le “cuesta creer” que se vuelva a “foja cero” y se retorne a la “posición anterior, que implica, básicamente, que siga todo como está”. De ese modo, “seguiríamos con 62 niñas en la cárcel, con 1.400 mujeres presas y procesando 78 mujeres por año por este agravante”.

Zavala dijo que le “resulta difícil de entender” la postura de la oposición de no acompañar el proyecto, dado que, tras una discusión de varios meses, a su parecer había unanimidad en el “razonamiento de que en este caso había un exceso y se les había ido la mano con el aumento de las penas”.

En diálogo con la diaria, Zavala dijo que la voluntad del FA es votar el proyecto en el plenario de la Cámara de Diputados antes de fin de año. En ese sentido, dada la falta de mayoría del oficialismo en la cámara baja, la expectativa es “convencer a los legisladores que no están en comisión”. Apuntó que los dos diputados colorados que integran la comisión son del sector Vamos Uruguay (Jorge y Paula de Armas), pero hay cuatro diputados del sector Unir para Crecer que no saben “lo que piensan”. También comentó que en el Partido Nacional “son heterogéneos”. “Nosotros no lo damos por perdido hasta que se vote en el plenario”, afirmó.

En el caso de Cabildo Abierto, Zavala consideró que “claramente no es el perfil de proyectos” que lo acercan al FA. Si bien el diputado cabildante Álvaro Perrone no se ha expresado sobre el contenido del proyecto, Zavala dijo que la tendencia es que “no va a ser de los que estén dispuestos a acompañar”.

El diputado frenteamplista dijo que le “sorprendió un poco” que los legisladores no hayan presentado una contrapropuesta. Consultado sobre si estarían dispuestos a cambiar aspectos del proyecto para que se apruebe, contestó que primero tendrían que “ver los textos que ellos presenten”, en referencia a la oposición, ya que “es difícil conciliar sin una contrapropuesta”.

“Nosotros hemos estado abiertos desde el principio. Nosotros cualquier cosa que mejore la situación actual, nos guste más o nos guste menos, la vamos a acompañar, obviamente. Si nos parece que es poco, lo vamos a decir, pero no vamos a dejar de mejorar algo porque se mejora poco”, expresó, y subrayó que el objetivo es “cambiar la realidad”. “Ellos hoy, en la posición en que están, básicamente consolidan la situación actual”.

Las personas con sentencia firme “no tienen posibilidad de salir liberadas”

Otro punto que se discutió la semana pasada en la comisión es la eventual retroactividad de la norma. Sobre este punto, Jorge dijo que “la norma penal más beneficiosa es retroactiva”, lo cual generaría que “muchísima gente va a salir de la cárcel”. “El mensaje que estamos dando al narcotráfico es que vamos a liberar mujeres y hombres que hayan cometido este delito”, advirtió. Tanto el argumento de Jorge como el del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle es que, en caso de aprobarse la norma, todas aquellas personas que ya hayan cumplido la pena mínima que se prevé aplicar podrían pedir que se revise su condena.

No obstante, Zavala sostuvo que, cuando acudieron a la comisión, los defensores públicos transmitieron que “las personas que tengan sentencia firme, como es cosa juzgada, no tienen posibilidad de salir liberadas porque la norma sea modificada”. “En todo caso, podrán salir las que todavía tengan capacidad de apelar, pero las que no tienen capacidad de apelar y tienen sentencia firme, no; eso está resuelto”, aseguró.