El gerente de Transformación Energética de la empresa pública destacó que el país escandinavo tiene “el fondo soberano más importante del mundo con un capital acumulado que hoy en día supera los dos trillones de dólares”.

La semana pasada, al término de una histórica reunión en Shenzhen, Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump dejaron plasmado en una declaración conjunta que China, Rusia y Estados Unidos tienen planificado “aumentar la producción y suministro de productos refinados del petróleo en beneficio de todas las naciones”.

Prácticamente en paralelo, el gerente de Transformación Energética de Ancap, Santiago Ferro, señalaba en el Parlamento que para 2050 se prevé que el consumo mundial de petróleo sea “bastante similar al que tenemos hoy en día”, esto es, “unos 100 millones de barriles por día”. “Lo que hemos consensuado –porque así lo hemos entendido– es que más allá del concepto de transición, quizás sea más pertinente utilizar el concepto de adición, pues se están adicionando energías renovables a un consumo de energéticos fósiles que no está disminuyendo”, añadió.

Junto con otros miembros de Ancap, Ferro compareció el miércoles ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado para informar sobre el estado de situación de la búsqueda de petróleo en las costas uruguayas. La comisión tiene en carpeta dos proyectos de ley –uno presentado por el colorado Pedro Bordaberry y otro por el frenteamplista Felipe Carballo– que plantean crear un fondo intergeneracional para administrar los ingresos que obtendría el Estado uruguayo en caso de que se encuentre un yacimiento.

Durante su exposición, Ferro hizo mención al caso de Noruega, que “es líder mundial en transición energética”, pero, al mismo tiempo, “produce cuatro millones de barriles por día de petróleo”. “No hay ningún conflicto entre producir petróleo y estar liderando la transición energética. Ese es nuestro norte”, manifestó.

Tanto el proyecto de Bordaberry como el de Carballo incluyen aspectos del modelo noruego, que también ha sido destacado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Ferro señaló que el año pasado Noruega “perforó 49 pozos exploratorios e hizo 21 descubrimientos”. “¿A qué voy con esto? A que sigue explorando. ¿Por qué? Porque estos cuatro millones de barriles por día son una fuente importantísima de ingresos para el país, que, justamente, les ha permitido crear el fondo soberano más importante del mundo con un capital acumulado que hoy en día supera los dos trillones de dólares”, resaltó. Mencionó que Noruega tiene además “muchos intereses de ese fondo, que son retornos financieros de distintas áreas, empresas y rubros de la economía que invierten a nivel global”. “Ahí también hay un ejemplo a seguir”, manifestó.

“Nosotros estábamos al ladito de Namibia”

Por otra parte, Ferro se refirió a los descubrimientos que hubo en 2022 en las costas de Namibia, un acontecimiento que “ha renovado el interés” por la búsqueda en el Atlántico sur. En el proyecto de Bordaberry se define a la cuenca de Orange, frente a Namibia, como “la contracara” de la plataforma uruguaya, ya que “se formó por la misma separación continental que dio origen al margen atlántico sudamericano hace unos 130 millones de años, cuando África y América del Sur eran un solo continente”.

“Nosotros estábamos al ladito de Namibia”, subrayó Ferro, por su parte. El jerarca de Ancap dijo que “lo lógico es que esa roca generadora que se depositó y alimentó los descubrimientos de Namibia” también “haya expulsado petróleo en todas las direcciones”. En definitiva, sostuvo que lo ocurrió en Namibia “mejora la probabilidad de éxito”.

Con todo, Ferro hizo algunas aclaraciones. Puntualizó que tras un descubrimiento se procede a evaluar las características del yacimiento para determinar, entre otras cosas, “si el petróleo fluye fácilmente”, así como “cuál es la porosidad” y “cuál es la permeabilidad”, elementos que pueden generar que “un descubrimiento no sea comercialmente explotable”. “Puede suceder que haya un descubrimiento en esta etapa, que se analice, se haga la evaluación y se concluya que, lamentablemente, no es comercialmente explotable, pero si somos optimistas y concluimos que la evaluación es positiva, se pasa a la siguiente etapa, que es la del desarrollo”, apuntó.

En ese sentido, el gerente de Transformación Energética de Ancap explicó que la producción petrolera se dividiría en tres porciones. Por un lado, una parte que es “para recuperar los costos” asumidos por la empresa privada responsable del hallazgo; por otro, “la ganancia del contratista”, y por último, “la ganancia del Estado uruguayo”. Mencionó que, “en promedio, los siete contratos reales firmados tienen una participación en las ganancias del Estado uruguayo de aproximadamente 60%”.

Ferro informó en la comisión que la etapa de “perforación exploratoria” se está programando para finales de 2027, en un espacio denominado “Chaleco”. “Para este prospecto ʻChalecoʼ nosotros hacemos todo el análisis técnico-económico de la explotación de ese yacimiento y obtenemos números de este orden, obviamente, con la incertidumbre que tenemos en este análisis. De todas formas, sirven para tener alguna idea como referencia”, expresó. Y agregó: “Considerando el precio del barril a 80 dólares, los ingresos de este yacimiento podrían representar 140.000 millones de dólares a lo largo de los 25 años de explotación”.

Ferro apuntó que podría darse una producción de entre 300.000 y 400.000 barriles por día. Señaló que el consumo de Uruguay se sitúa en apenas unos 50.000 barriles por día, por ende, “sí o sí un yacimiento de este tamaño implicaría exportación”. “Los costos a lo largo de toda la vida del yacimiento serían de 46.000 [millones de dólares], lo cual implicaría ganancias del orden de 100.000 millones de dólares, que con el reparto serían 41.000 para el contratista, 10.000 para Ancap y 46.000 para el Estado”, comentó.