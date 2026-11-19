La jerarca dijo que “no hay evidencia de que se haya afectado a la pesca” y subrayó que se preocupan por “lograr el desarrollo con todo el cuidado del ambiente”

Este miércoles, la Comisión de Industria de la cámara alta recibió a la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, para que expusiera “sobre el estado actual y perspectivas en materia de exploración de hidrocarburos offshore en Uruguay”, según consignaba el orden del día. Luego de la sesión, la jerarca señaló en una rueda de prensa que la invitaron específicamente para tener un conocimiento más cercano de las actividades relacionadas con la “exploración de petróleo” que está desarrollando Ancap, “que tiene un cronograma ya prefijado, asociado a los contratos de exploración y producción que tiene firmado el ente”.

San Román señaló que en la comisión brindó información, “sobre todo, para desmitificar algunas afirmaciones que hay en relación con el ambiente”. “Porque el desarrollo no implica dañar el ambiente, no están contrapuestos: debemos lograr el desarrollo con todo el cuidado del ambiente, y de eso nos hemos preocupado. Aun cuando no existía regulación en materia ambiental para el desarrollo de esta actividad, Ancap aplicaba los mejores estándares internacionales, y así se desarrolló toda actividad sísmica entre 2012 y 2017, sin haber tenido ningún impacto en Uruguay”, aseguró.

La jerarca señaló que ahora “aún más”, con el Ministerio de Ambiente, “que ha aplicado una regulación más potente y más restrictiva”, pero con un objetivo “muy loable”. Agregó que, “además de basarse en regulación internacional, se ha pretendido corroborar si en Uruguay se cumplen las mismas condiciones”. Dijo que, “afortunadamente, los primeros estudios que se han realizado en la sísmica, entre marzo y abril”, también confirmaron que están trabajando “de la forma correcta y con los cuidados necesarios”.

En cuanto a las críticas que se han realizado desde diversos colectivos sobre los posibles efectos negativos de la prospección sísmica, la jerarca contestó que, por ejemplo, “no hay evidencia de que se haya afectado a la pesca”. “No la había internacionalmente, pero de todas formas estaba bien que se hiciera el cuidado uruguayo, porque tenemos especies diferentes”, señaló.

También se refirió al “posible daño a mamíferos”. Dijo que, “cuando aparecen varados en las costas uruguayas, se hace todo un análisis posterior de esos animales, y se demostró que no han sido provocados por la actividad sísmica, sino que sus muertes o sus varamientos han respondido a enfermedades naturales o biológicas, infecciones, que no tienen nada que ver con la exploración sísmica”.

San Román dijo que también analizaron el impacto sonoro, en particular, para ver “cuándo se supera un umbral de sonido que pueda afectar a la fauna o a la diversidad”. Señaló que pudieron confirmar que, en ese aspecto, se manejan “las distancias que también se trabajan a nivel internacional”.

Sobre el estado actual de los trabajos, la jerarca dijo que la prospección sísmica está habilitada entre noviembre y abril, por lo tanto, las tareas que quedaron interrumpidas porque terminó la temporada en abril de este año se retomarán a principios de diciembre y se extenderán hasta el 30 de abril.

Carballo presentó proyecto para crear fondo ante eventual hallazgo de petróleo

En esa comisión el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para crear un fondo ante un eventual hallazgo de petróleo, que fue visto con buenos ojos tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional. Este martes el senador del oficialismo Felipe Carballo presentó una iniciativa que va en esa línea.

El primer artículo del proyecto de Carballo crea el “Fondo Soberano Intergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos del Uruguay, como patrimonio de afectación independiente destinado a administrar, invertir y preservar los ingresos extraordinarios provenientes de la eventual exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos, ubicados en territorio nacional, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental de la República”.

En el segundo artículo del proyecto se establece que el fondo tendrá por finalidad, entre otros aspectos, “transformar recursos naturales no renovables en activos financieros permanentes”, así como “garantizar beneficios para las generaciones presentes y futuras”. En el tercer artículo se indica que los ingresos netos percibidos por el Estado por todo concepto vinculado a la explotación de hidrocarburos serán distribuidos de la siguiente forma: 15% para Rentas Generales, 25% para el Fondo Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y 60% para el fondo que crea el proyecto.