“Oportuno” y “muy bueno”: FA y PN valoraron el proyecto de Bordaberry para crear un fondo ante un eventual hallazgo de petróleo

El senador colorado señaló que la posibilidad de que haya petróleo es de 25% y 30% y resaltó que, si la iniciativa “se discute ahora, no va a existir la presión que tendría si el dinero está ya a la vuelta de la esquina”.

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó la semana pasada ante la Comisión de Industria de la cámara alta su proyecto de ley que busca crear un Fondo Intergeneracional de Inversión de la Renta Petrolera. La iniciativa ingresó en setiembre, unos días después de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, pusiera sobre la mesa el tema en lo que fue su primera oratoria en el Día del Comité de Base del Frente Amplio (FA). En esa instancia, Oddone anunció que el gobierno “ya está trabajando” en un fondo para gestionar los recursos económicos que obtendrá el país en caso de que efectivamente aparezca petróleo en el mar uruguayo, a partir de las prospecciones sísmicas.

En la comisión, Bordaberry dio tres argumentos a favor de su proyecto. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, el senador colorado planteó en primer lugar que lo que cambió en el panorama mundial es que en la Cuenca Orange de Namibia, en África, se encontró petróleo. “Uno podría decir que África está muy lejos de nosotros, pero cuando era todo uno África y América del Sur –se llamaba Pangea en aquel entonces–, nuestro territorio calzaba justo ahí, en la cuenca del Orange, en Namibia. Se separaron, pero las condiciones geológicas son similares. Al haber encontrado petróleo en condiciones geológicas similares, se abre una mayor posibilidad para Uruguay”, señaló.

En segundo lugar, Bordaberry apuntó que “por primera vez Uruguay tiene todos sus bloques concesionados”, es decir que hay contratos firmados con empresas privadas para explorar los siete bloques. En tercer lugar, y en línea con ese último punto, señaló que quienes obtuvieron la concesión son empresas “de primer nivel mundial; son jugadores que juegan en primera, realmente”. “Eso torna más probable –los expertos dicen que entre 25% y 30%– que exista petróleo”, expresó, si bien puntualizó que “no alcanza con que exista”, sino que “tiene que existir y su explotación tiene que ser rentable”, lo cual “a veces eso depende de circunstancias del propio valor del petróleo”.

Cuando se refirió al tema, Oddone dijo que los “maestros” en “haber hecho una gestión muy cuidada y proactiva” de los recursos son los noruegos. Con esa base, dijo que el gobierno está trabajando en un “acercamiento” con Noruega para “aprender cómo armamos ese fondo, si es que efectivamente un día aparece y el gobierno que esté decide explotar el recurso”.

Bordaberry dijo que “obviamente” su proyecto sigue el ejemplo noruego de crear un fondo intergeneracional con todas las rentas que se obtengan del petróleo. En el proyecto, el senador colorado definió lo que entiende por “renta petrolera”, que incluye, entre otras cosas, “la totalidad del profit oil”, el impuesto a las rentas de las actividades económicas y “todo otro tributo” que afecte a los titulares de “áreas de exploración”, así como también “las utilidades, dividendos, regalías o cualquier otro excedente económico” que le corresponda a Ancap por “cualquier otra forma de involucramiento patrimonial” en los consorcios titulares de la explotación.

Bordaberry explicó que el fondo “se nutre”, y apuntó que, en lugar de dejarlo en la órbita de Ancap, quedaría a cargo del Banco Central del Uruguay, donde “se pone un auditor y se establece que el 25% se puede invertir en el presupuesto nacional”. Agregó que dicho porcentaje “se gasta en el presupuesto con un fin determinado”, como infraestructura, educación o ciencia. “El resto va a un fondo que se invierte”, señaló. “De ese fondo es que los países gastan; sigue creciendo el fondo, se reinvierte, y de eso se va gastando”, subrayó.

Para Bordaberry, si la iniciativa “se discute ahora no va a existir la presión que tendría si el dinero está ya a la vuelta de la esquina, porque ahí va a haber 200 tirándose en paloma sobre él”.

El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy –quien fue director de Ancap entre 2010 y 2013– dijo en la comisión que considera el proyecto de Bordaberry como “oportuno e inteligente” y que coincide con la oportunidad de anticiparse, para “tener previamente definidas las reglas ante una eventual existencia de petróleo”.

Camy estimó que “sería oportuno” que se pueda “encontrar el respaldo a la idea y al proyecto que le dé un sentido nacional, que debe tenerlo”. “El concepto de esto debe ser, a mi entender, a partir de una política de Estado”, subrayó.

Desde el oficialismo, el senador y presidente de la comisión, Daniel Caggiani, opinó que el proyecto “es muy bueno”, y recordó que los senadores Sebastián da Silva (PN) y Felipe Carballo (FA) también anunciaron proyectos en la misma línea, aunque hasta ahora ninguno de ellos tiene estado parlamentario.

Caggiani informó que desde el oficialismo mantuvieron una reunión con las autoridades de Ancap y “quedó pendiente realizar un trabajo en conjunto entre las comisiones de Industria” de ambas cámaras para que se informe “acerca de cuál es el avance y el estado de situación del proceso de exploración”, lo cual consideró como un “insumo interesante” en el marco de la discusión del proyecto.

Por su parte, el senador nacionalista y exministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero dijo que se trata de una iniciativa que “debería tener un estudio no muy largo”, debido a que la “situación” actual amerita “tomar definiciones políticas”. “Es preferible tomar la decisión ahora que hay una incertidumbre pendiente”, resaltó.