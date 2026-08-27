Oddone dijo que el gobierno está trabajando en un fondo para gestionar los recursos en caso de que aparezca petróleo

El diputado colorado Walter Verri consideró que es “prematuro” discutir sobre eso cuando aún no hay nada certero; el nacionalista Álvaro Dastugue cree que no es necesario esperar una confirmación para empezar a debatir.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteó un “tema polémico” –tal como él mismo lo definió– en su primera oratoria en el Día del Comité de Base del Frente Amplio (FA), el martes. “Uruguay, como ustedes saben, está haciendo exploración petrolera y puede llegar a tener que gestionar la explotación del petróleo”, señaló, y apuntó que se trata de “una decisión que soberanamente, al gobierno que le toque, lo va a terminar haciendo”.

En línea con eso, el ministro anunció que el gobierno “ya está trabajando” en un fondo para gestionar “esos recursos”, en caso de que efectivamente aparezca petróleo a partir de las prospecciones sísmicas. Oddone dijo que la explotación de este tipo de recursos “genera un conjunto de dinero cuyos efectos colaterales son muy adversos, lo que en la jerga de economía se llama una enfermedad holandesa: cuando uno encuentra un recurso natural superabundante, tiene un efecto de riqueza instantáneo que, a su vez, tiene un efecto sobre la distribución del ingreso muy negativo, y para eso hay que estar preparado”.

Oddone comentó que los “maestros” en “haber hecho una gestión muy cuidadosa y proactiva” de estos recursos son los noruegos. Con base en esto, el ministro dijo que el gobierno está trabajando en un “acercamiento” con Noruega para “poder aprender cómo armamos ese fondo, si es que efectivamente un día aparece y el gobierno que esté decide explotar el recurso”.

En 1969, en las costas de Noruega se descubrió uno de los yacimientos petrolíferos marinos más grandes del mundo, lo que significó una gran abundancia de petróleo para vender, y gracias a eso la economía del país creció. De acuerdo con el Norges Bank Investment Management, una sección del Banco Central de Noruega, cuando se encontró el petróleo se decidió que los ingresos que generara, así como el gas, debían ser utilizados con cautela para evitar desequilibrios en la economía.

Por esa razón, en 1990 el Parlamento noruego aprobó una ley que creó el Fondo de Pensiones Global del Gobierno, que gestiona el Norges Bank, para garantizar que el uso de ese dinero se haga de “forma responsable, pensando a largo plazo, para, de este modo, salvaguardar el futuro de la economía noruega”. La función del fondo también es “garantizar” que la riqueza del país “perdure el mayor tiempo posible”.

Daniel Caggiani, senador del FA y presidente de la Comisión de Industria de la cámara alta, dijo a la diaria que ya se está trabajando con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) sobre el tema, aunque apuntó que “hay fechas que tienen que ver con todo el procedimiento que se está haciendo de las prospecciones sísmicas, y también por la posible perforación de una de las plataformas del mar territorial uruguayo”.

Caggiani apuntó que recién en octubre o noviembre del año que viene “va a haber una posibilidad de perforar a 2.500 metros bajo agua”. “Después de que eso sucede hay también un conjunto de procedimientos para poder saber si hay un reservorio o un yacimiento petrolero, saber qué entidad tiene y si, además, después es factible que eso pueda ser explotado y rentabilizado”, señaló.

Caggiani sostuvo que “se precisa un proyecto de ley” para abordar este tema. Mencionó que “hay diferentes modelos” para seguir, si bien, al igual que Oddone, destacó el caso de Noruega como el “más exitoso”. De todas formas, no se apresuró y dijo que “todo eso tiene un proceso y recién se está comenzando a conversar”.

“Hay algunos que se han presentado, pero nosotros en la bancada seguramente después vayamos a convocar a la ministra de Industria [Fernanda Cardona] y a las autoridades de Ancap, para, después de que se apruebe la Rendición [de Cuentas], también abordar esa temática con mayor nitidez”, adelantó el senador del FA.

Días atrás, Búsqueda informó que el senador frenteamplista Felipe Carballo presentó un proyecto de ley para crear el Fondo Soberano Intergeneracional de los Recursos Hidrocarburíferos del Uruguay como “patrimonio de afectación independiente destinado a administrar, invertir y preservar los ingresos extraordinarios provenientes de la eventual exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos ubicados en territorio nacional, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental de la República”. De todas formas, de acuerdo con el semanario, Carballo presentó la iniciativa únicamente a la bancada del FA y todavía no lo ingresó formalmente a la Cámara de Senadores.

A juicio de Caggiani, el tema “todavía tiene un proceso más largo porque, hasta que no se haga realmente la prospección y se encuentre un yacimiento, hablar de un posible fondo de algo que todavía no sabés cómo lo vas a capitalizar es todavía muy primario”.

Entre lo “prematuro” y tener con antelación “un manual de procedimiento”

El diputado colorado y exsubsecretario del MIEM Walter Verri coincidió con Caggiani en cuanto a que aún es “prematuro” considerar la posibilidad de un fondo “sin tener claro si vamos a encontrar petróleo”. De todos modos, en diálogo con la diaria, dijo que la iniciativa de Oddone es “buena” porque “es la forma de administrar mejor recursos que son finitos y que no nos corresponden solo a nosotros, sino que también les deben corresponder a las generaciones futuras”. A su vez, señaló que también “es la forma de evitar problemas que han tenido otros países que tienen petróleo”.

Consultado sobre si estaría dispuesto a considerar una propuesta legislativa como la de Carballo, Verri dijo que prefiere “escuchar” primero al Poder Ejecutivo, en lugar de analizar la propuesta de un legislador. “Creo que es el Ejecutivo, sea este o el que venga, el que tendría que analizar el tema con criterios técnicos y no políticos”, subrayó.

Por el contrario, el diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Industria de la cámara baja, Álvaro Dastugue, dijo a la diaria que, si bien no ha analizado el tema, cree que “está bien” que se empiece a planificar de antemano. “No me parece bien que haya que esperar a ver si tenemos petróleo para, después que tengamos petróleo empecemos a discutir el tema. Al contrario, me parece bien una anticipación para que, según lo que suceda, estén encaminados los controles y todo lo que dijo el ministro”, valoró.

Aun así, Dastugue destacó que “seguramente” en los primeros días del mes, cuando comiencen las reuniones de las bancadas parlamentarias, pondrá el tema en agenda, “porque es algo que el ministro puso”. “Me parece importante y sano que lo discutamos y lo analicemos; más allá de que aparezca o no aparezca, por lo menos, tener un manual de procedimiento”, expresó.