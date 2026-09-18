ANV lanzó llamado para la compra de viviendas reacondicionadas en ocho departamentos

La cartera dispone 36 viviendas de hasta cuatro dormitorios en la capital y el interior del país, que pueden ser adquiridas a través de las modalidades de compra o canje.

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) lanzó esta semana un llamado a personas interesadas en adquirir viviendas reacondicionadas en la capital y el interior del país a través de las modalidades de compra o canje.

La convocatoria se enmarca en el programa de comercialización de viviendas de la cartera, vigente desde el año 2009. En esta oportunidad son 36 viviendas de hasta cuatro dormitorios en los departamentos de Artigas, Canelones, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, cuyos detalles están listados en el portal web de la ANV. En la capital, la cartera coloca 21 viviendas, ubicadas en los barrios Belvedere, Colón, Conciliación, La Teja y Malvín Norte.

Según informó la ANV, el llamado, que ya se encuentra abierto y correrá hasta el viernes 25 de setiembre a las 16.00, no impone mayores requisitos: los postulantes deberán ser ciudadanos o residentes legales mayores de edad con cédula de identidad vigente, y no podrán superar los 80 años al finalizar el plazo para el pago del crédito.

Además, “ninguno de los titulares debe estar calificado con categoría cinco en la central de riesgos del Banco Central del Uruguay”, y tendrán que demostrar una antigüedad laboral de un año como mínimo, ya sea “en el sector público, privado o como trabajador independiente”, permitiéndose “la suma de empleos consecutivos, siempre que el tiempo entre uno y otro no supere los tres meses de inactividad”.

En lo que respecta a los ingresos requeridos, el valor mínimo solicitado “dependerá de cada localidad, barrio y cantidad de dormitorios al que se inscriba el interesado”, al tiempo que los ingresos líquidos percibidos por cada núcleo familiar no podrán exceder las 80 Unidades Reajustables, cifra que a la fecha equivale a 155.261 pesos uruguayos.

Las personas podrán inscribirse de forma presencial, en la casa central de la ANV –en Montevideo deberán solicitar una cita previamente llamando al 17217– o alguna de sus dependencias en el interior, o remota, mediante un formulario web.

De acuerdo con la agencia, pueden anotarse únicamente para un barrio o localidad, así como el tipo de vivienda según la cantidad de dormitorios con los que cada una cuenta. Asimismo, de haber más de un inscripto por categoría, los y las postulantes serán sorteados y pasarán a integrar una lista de prelación.

Podrán ampararse en la modalidad de compra aquellos que no sean “propietarios ni promitentes compradores de ninguna solución habitacional en ninguna parte del territorio nacional”. De acceder a un inmueble, contarán con “una línea de crédito del 95% del precio de la vivienda en un plazo máximo de 25 años, con 80 años de edad máxima al finalizar la amortización”.

En tanto, la modalidad de canje se encuentra disponible siempre que los postulantes constituyan “promitentes compradores con o sin saldo pendiente en la ANV” y “no hayan escriturado”, lo que incluye “inmuebles pertenecientes a convenios con intendencias del interior del país, Fideicomiso I y Fideicomisos 237 BHU”. La vivienda ofrecida “deberá estar sin cuotas atrasadas”, y deberá contar con “los gastos comunes, tributos e impuestos correspondientes al día”. Dicha unidad “será tasada por la ANV en el estado actual de conservación, sin considerar el precio de venta original, amortización u otra variable”.

Aquellas personas interesadas pueden acceder a más información sobre los requisitos específicos para cada modalidad en el portal web de la ANV.