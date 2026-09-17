Delgado volvió a reclamar por la esencialidad en el puerto: “Hay momentos en los que a uno no le tiene que temblar el pulso”

El dirigente nacionalista sostuvo que el gobierno “está entrampado en problemas ideológicos” y dijo que la medida de servicios mínimos es “insuficiente”, cuando “están todas las causales dadas” para “declarar la esencialidad”.

El presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, consideró que el gobierno “está entrampado en problemas ideológicos” y exhortó una vez más al gobierno a que declare la esencialidad en Terminal Cuenca del Plata, en el marco del conflicto entre los trabajadores y la empresa.

En una rueda de prensa luego de reunirse con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) durante la Expo Prado 2026, el dirigente nacionalista dijo que, si bien la producción ganadera atraviesa “un buen momento”, también “tiene que funcionar toda la cadena” para que el negocio “tenga un flujo”.

Esto, ahondó, involucra a los productores, la industria frigorífica, los costos de producción y el fomento de la competitividad, así como “salir a buscar más mercados”. “Nosotros vamos a reclamar una política más ofensiva del gobierno”, sostuvo, con el objetivo de que el país llegue a “más mercados a nivel cárnico”.

Para el líder nacionalista, el conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP) constituye un “cuello de botella”. Delgado acusó que la situación en la terminal especializada se enmarca en “una embestida sindical que afecta a “todo el país” y “en casi todos los rubros, con empresas que se van, entre otras cosas, por este tipo de causas”.

“En la industria frigorífica está pasando y en el puerto lo estamos viendo todos los días: estamos hoy con servicios mínimos con un puerto que tendría que funcionar con servicios máximos”, afirmó, bajo el argumento de que “gran parte de la vida exportadora del Uruguay productivo sale del puerto de Montevideo”.

Es así que consideró que la medida impuesta por el gobierno la semana pasada ante la falta de avances en las negociaciones por un nuevo convenio colectivo es “insuficiente”, y reiteró la postura del PN con respecto a que “el gobierno tiene que asegurar que el puerto no funcione mínimamente, que funcione máximamente”. “Yo creo que se agotaron ya todas las instancias, y hay momentos en los que a uno no le tiene que temblar el pulso: cuando toca gobernar, uno no hace lo que quiere o lo que puede, hace lo que debe”, reflexionó.

“Creo que están todas las causales dadas para que un servicio que en principio no era esencial —por la prolongación del conflicto, por el perjuicio al país– para declarar la esencialidad”, concluyó.

El impacto de El Niño en las proyecciones económicas

Durante el intercambio con la prensa, el nacionalista también expresó su preocupación por los posibles efectos de El Niño, fenómeno meteorológico que comenzará a afectar al país durante este mes y se espera perdure hacia abril o mayo del año próximo.

“Si es así como se pronostica, estamos en un problema grande, que afecta a la economía”, consideró, y evaluó que “si hoy la excusa o la explicación para la baja del crecimiento del PIB y la baja de la proyección del crecimiento económico” obedece al bajo rendimiento de los cultivos de soja durante el último verano, “una situación con lluvias abundantes” como la que se baraja también terminaría por afectar a la producción. “Imagínense cómo va a impactar en la economía nacional y en todas las proyecciones”, afirmó.

También reclamó por mayores acciones de parte del gobierno para el combate a la garrapata bovina, ya que “el gobierno no está siendo efectivo en su planificación” y de no actuar con velocidad, la situación podría desembocar en una “pandemia en términos sanitarios y veterinarios”. “Ojalá el gobierno contrate una serie de técnicos que ayuden a planificar y zonificar el país y actuar en consecuencia, porque este tema, si no lo abordamos rápido, se nos viene y después va a ser muy difícil”, aseveró.