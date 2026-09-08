Directorio blanco pide la esencialidad en el puerto y para diputado del FA “es lavarse las manos de manera notoria”

“El origen de todo este problema es la concesión que hizo el gobierno anterior a una sola empresa, lo cual nos refuerza que no previeron que todas estas cosas podían suceder”, dijo Valdomir; TCP también pidió la esencialidad.

Este martes se reunió el directorio del Partido Nacional (PN), que tuvo como tema principal en el orden del día el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo. Luego de la sesión, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, dio una conferencia de prensa en la que anunció que redactaron un comunicado sobre el tema luego de hablar con Jorge Gandini, representante de la oposición en el directorio de la Administración Nacional de Puertos.

El directorio blanco señaló en el comunicado que el conflicto que afecta a TCP “ya dejó de ser un problema sectorial para transformarse en un problema nacional”. “No se puede naturalizar que durante tanto tiempo el funcionamiento de uno de los principales motores de nuestra economía permanezca paralizado. Mientras pasan los días aumentan los prejuicios [sic] y se afecta la economía, el comercio exterior, la producción, el empleo, la competitividad y la reputación de nuestro país”, agregaron los nacionalistas.

Para el directorio blanco, el gobierno y las autoridades competentes “tienen la responsabilidad de tomar decisiones y de garantizar el funcionamiento de los servicios y las infraestructuras estratégicas para el país, haciendo cumplir cabalmente la Ley de Puertos”.

El PN subrayó que “las reiteradas interrupciones provocadas por el sindicato de TCP continúan afectando el normal funcionamiento de un sector de actividad, justificando y aconsejando exigir la adopción de una medida como la declaración de esencialidad”.

A todo esto, mientras se hacía la conferencia, la empresa belga Katoen Natie –que tiene la concesión de TCP– emitió un comunicado en el que señaló que “las reiteradas paralizaciones y la insuficiencia de la guardia gremial dispuesta durante las últimas horas han afectado severamente la operativa, generando importantes perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y toda la cadena logística”.

Por lo tanto, “ante estos antecedentes, TCP ha dado instrucciones para solicitar formalmente a las autoridades competentes la declaración de esencialidad de los servicios portuarios vinculados a la carga contenerizada”. “La adopción, oportunidad y alcance de esta medida quedarán exclusivamente a criterio de dichas autoridades, de acuerdo con la evolución de la situación”, se agrega en el comunicado.

De todas maneras, Delgado subrayó que la declaración de esencialidad “no se hace a solicitud de parte, es una decisión del gobierno”. Señaló, además, que “el gobierno ya acordó”, entonces, “termina siendo un paro contra el gobierno”. “Por ende, el gobierno llegó a un límite en donde tiene que asegurar el servicio en forma permanente. Está todo Uruguay paralizado con este tema, por eso pedimos que asuman la responsabilidad de dar la operatividad al puerto en forma constante”, finalizó Delgado.

A su vez, ante el pedido de Katoen Natie, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió en su cuenta de X: “Ineptitud, incapacidad, inoperancia o peor aún, falta de voluntad política o sesgo político a favor del sindicato. En cualquier hipótesis, estrepitoso fracaso del gobierno en un asunto crucial para la vida productiva, laboral y comercial de nuestro país”.

“Se colocaron todos los huevos en una canasta y hoy los trabajadores están ejerciendo ese factor de presión”

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir subrayó a la diaria que a los integrantes del oficialismo los deja “muy preocupados que no se encuentre una solución a la vista en esta negociación que está en la órbita de la empresa y el sindicato”, y por eso se están tratando de ocupar del tema.

“Ahora, que el principal partido de la oposición, que fue gobierno y fue el impulsor de la concesión del puerto por no sé cuántas décadas, que le otorgó a una sola empresa y, por ende, al sindicato de esa empresa, un poder de negociación desmedido, salga a pedir la esencialidad me parece que es lavarse las manos de manera notoria”, sostuvo el diputado.

Valdomir aseguró que este conflicto obedece a que “se colocaron todos los huevos en una canasta y hoy los trabajadores están ejerciendo ese factor de presión”. “El origen de todo este problema se ubica en la concesión que hizo el gobierno anterior, por una cantidad de años absolutamente desproporcionada, a una sola empresa, lo cual nos refuerza que no previeron que todas estas cosas podían suceder. Nosotros tratamos de hacernos cargo, pero esto no se va a resolver de la noche a la mañana solamente por decretar la esencialidad”, señaló.

Por último, Valdomir insistió con que en el oficialismo están “preocupados porque la principal arteria por la cual se mueve el comercio exterior uruguayo está paralizada”, por lo tanto, “se tiene que regularizar y normalizar lo antes posible”.