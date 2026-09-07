Trabajadores de TCP presentaron una contrapropuesta de convenio colectivo a Katoen Natie

El secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, sostuvo que la propuesta busca dar “una salida bastante elegante para las dos partes y terminar con una conflictividad que se ha hecho muy extensa”.

La asamblea de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) presentó una contraoferta a la propuesta de convenio colectivo conformada por la multinacional belga Katoen Natie, propietaria de la empresa que opera la terminal especializada de contenedores. El último borrador había sido presentado en términos definitivos por la empresa hace dos semanas y contenía mejoras en diferentes puntos que eran reclamados por el sindicato, pero no llegó a ser aceptado tal cual estaba planteado en una asamblea anterior.

En diálogo con la diaria, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, dijo que luego de intercambiar sobre la evolución del conflicto, los trabajadores formularon “una contrapropuesta” que busca “tratar de hacer un convenio más corto en el tiempo”, y que no supere los dos años.

El dirigente sindical, que reveló que la contraoferta ya fue remitida tanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como a la empresa, dijo que esto obedece al supuesto de que “con lo atrasadas que vienen” las obras que Katoen Natie proyecta en el puerto de Montevideo, “van a estar prácticamente demorando [entre] un año [y] un año y pico más en quedar terminadas”. “Era una forma para nosotros de salir de esta conflictividad que se nos viene haciendo muy larga, mucho más de lo que estábamos esperando, y bueno, los beneficios que la empresa había puesto sobre la mesa hoy en día, tratar de cerrarlos con un convenio más corto en el tiempo”, sintetizó.

Reinaldo adelantó que la propuesta delineada por los trabajadores no implica mayores modificaciones, más allá de un cambio que determina “que la cláusula de paz sea la cláusula de paz establecida en los consejos de salarios” de los que la empresa ya es firmante. “Entendemos que no debería generar inconveniente tampoco en que sea aplicada para el convenio colectivo”, añadió.

De igual forma, el secretario general del Supra precisó que, dado que la propuesta de convenio tiene una menor duración, los trabajadores accedieron a tres “manos aseguradas” los días domingo, igual a la cantidad vigente al día de hoy, cuando en la propuesta a cinco años “eran en más cantidad”. También destacó que el sindicato “puso sobre la mesa” el mecanismo de “guardias gremiales”, de manera de que, más allá de ser “más corto”, “puedan estar vigentes en este convenio, en caso de que la empresa lo acepte”. “Creemos que es una salida bastante elegante para las dos partes y terminar con una conflictividad que se ha hecho muy extensa”, valoró.

En ese sentido, consultado acerca de cuándo retomarán la actividad los trabajadores, Reinaldo destacó la herramienta: “Hoy empezamos a poner en práctica este formato [...] y está trabajando la terminal con esa guardia gremial”, afirmó. Y acotó: “En este momento, no hay una hora definida para que vuelva a la normalidad, pero sí [está] el compromiso de que esa guardia gremial esté funcionando las 24 horas”.

Si bien explicó que aún no hay una fecha establecida para una nueva instancia tripartita, Reinaldo dijo esperar que la “novedad” presentada por los trabajadores resulte en una nueva convocatoria. “Por ahora no tenemos nada agendado”, sostuvo de todas formas. Y concluyó: “Calculo yo que en el correr de las próximas horas tendremos alguna comunicación, ya sea de la empresa o del ministerio”.

TCP no solicitará la esencialidad y analiza acciones legales por “daños y perjuicios”

A pesar de lo expresado por Reinaldo con respecto a las guardias gremiales, la aplicación de la medida este lunes fue criticada por Katoen Natie, que la calificó como “insuficiente para garantizar la continuidad operativa de la terminal” en un comunicado en redes sociales. Desde la empresa acusan que la modalidad “continúa generando importantes daños y perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y toda la cadena logística”, y afirman que una “guardia mínima” como la definida por el sindicato “no garantiza la adecuada continuidad de los servicios portuarios”.

Igualmente, precisaron que ante “la nueva comunicación sindical en la que se manifiesta una aceptación condicionada de la propuesta, mientras se mantiene el paro por tiempo indeterminado, TCP ha resuelto no presentar, por el momento, una solicitud de declaración de esencialidad”. “Sin perjuicio de ello, ratifica que, si las circunstancias lo requieren, adoptará por vía administrativa las medidas necesarias para proteger la correcta prestación de los servicios portuarios en la terminal especializada”, acota el comunicado.

“TCP analizará las acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades por los perjuicios ocasionados como consecuencia de medidas deliberadas que han afectado la operativa de la terminal”, concluye la misiva.

Castillo dijo que el MTSS evalúa convocar a una nueva instancia de negociación

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, remarcó que Uruguay no cuenta con “una norma propia” que articule la esencialidad, sino que “a lo que se hace referencia siempre [es] a lo que ha establecido la OIT [Organización Internacional del Trabajo], y allí se habla de la salud, la seguridad y la vida por sobre todas las cuestiones”.

En una rueda de prensa, el ministro evaluó que en este caso los recursos de esencialidad “son cosas que después hay que ir valorando, por su extensión [y] por su implicancia”, al tiempo que recordó que “además de la oposición política, la empresa propiamente dicha nunca lo ha colocado” sobre la mesa. “Al contrario, en las declaraciones públicas que han hecho algunos de sus dirigentes desestiman esa posibilidad”, subrayó.

Castillo señaló que “la aspiración lógica” del Ministerio de Trabajo “es tener ya resuelto el conflicto en el puerto y que no afecte al resto de la producción del país”, y que en función de las condiciones de la contrapropuesta del sindicato –a la que entonces aún no había accedido–, las autoridades iban a evaluar si las condiciones permiten convocar a una nueva instancia de negociación dentro de las próximas horas.

“Es cierto: hay perjuicios económicos de la misma forma que se perjudican también los salarios de los trabajadores y las trabajadoras cuando están en huelga”, consideró el ministro, si bien reconoció que este caso “tiene especial preponderancia”. “Es el presidente de la República quien tomará la decisión, o el Consejo de Ministros actuando en funciones el que tomará la decisión”, sentenció.

Javier García reclamó la esencialidad

Previamente al intercambio entre la empresa y el sindicato, el senador del Partido Nacional Javier García se manifestó en contra de la paralización de las actividades en el puerto. Sostuvo que se trata de un problema “grave para Uruguay”, pero que el gobierno “no ha tomado la real gravedad que tiene”. También aseguró que, según le consta, algunas empresas navieras manejan la posibilidad de “irse de Uruguay”.

En una rueda de prensa que consignó Telenoche, el nacionalista reparó en que hubo un mes “entero” de paro en la terminal especializada, y que “el daño reputacional, de imagen, de competitividad, de salarios directos e indirectos [y] de empleo de los uruguayos que se han perdido por los paros del sindicato son de una gravedad muy seria”. Así, dijo que las medidas tomadas por la organización sindical ponen “en jaque” al país, en el marco de un “boicot”.

Consultado acerca de si solicitará la esencialidad en el puerto, dijo que “sin duda ninguna”, debido a que “no hay nada que sostenga” el no declararla. García acotó que el gobierno “no puede estar ausente” y afirmó que debe “darse cuenta de la gravedad que está teniendo el conflicto”.

Sánchez: hay “altas posibilidades de concretarse” un acuerdo

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también abordó el tema y dijo que la esencialidad que se reclama desde la oposición es una “cosa que no nos pide la empresa”. En una rueda de prensa luego de comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que trató el inciso de la Rendición de Cuentas correspondiente a la Presidencia, Sánchez subrayó que se venía trabajando “muy bien” y que “hacía 23 días no había ningún tipo de interrupción”. Así, llamó a “reencauzar el camino” y expresó que se está “cerca de que se firme un acuerdo”. “Diría que se está avanzando bastante en ese acuerdo y que tiene altas posibilidades de concretarse en el corto plazo”, afirmó.

“El puerto de Montevideo no está parado ni estuvo parado en todo este tiempo. Lo que tenemos es un problema entre un sindicato y una empresa privada que tiene la terminal de contenedores. El resto de las actividades portuarias están funcionando correctamente”, destacó el prosecretario.

Además, aseguró que se está trabajando para que el puerto de Montevideo “tenga competitividad”, para lo que se están realizando inversiones en el sistema portuario, y reiteró que la tarea del gobierno es “oficiar de mediadores” desde los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Transporte y Obras Públicas para intentar “encauzar el diálogo y que haya un acuerdo” en situaciones de conflictividad.