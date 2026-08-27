Katoen Natie presentó cambios “definitivos” a algunos puntos solicitados por el sindicato para destrabar el conflicto portuario

El gremio entiende que la empresa se retiró de las negociaciones “de manera unilateral”, se declaró en “asamblea permanente” y definirá en los próximos días si toma algún tipo de medidas.

Este miércoles, la empresa Katoen Natie, en una reunión tripartita con el sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo, comunicó que realizará mejoras en tres de los seis puntos que solicitan los trabajadores, y que esa propuesta “será la última”, con el fin de destrabar el conflicto en el puerto de Montevideo. Las modificaciones fueron presentadas de manera verbal y refieren a cantidad de jornales y a las categorías de logística y de aduana, según pudo saber la diaria.

Luego de la reunión, el sindicato se reunió en su comité de base e informó mediante un comunicado que la decisión de la empresa fue “retirarse de las negociaciones de manera unilateral”, y que lamenta “profundamente este desenlace”. Señala que desde el sindicato hicieron “un esfuerzo sin precedentes para concretar un convenio colectivo histórico para el sector portuario”, dado su alcance y el compromiso en materia de guardias gremiales, respaldando el 100% de los planteos de la empresa.

El sindicato enfatizó que, sin embargo, el nivel de voluntad y compromiso “no tuvo reciprocidad” y que la empresa “se negó a abordar los reclamos fundamentales de los trabajadores”. Informó también que se declara en estado de “asamblea permanente”, como consecuencia del “agotamiento de las instancias de diálogo y la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa”.

Durante la semana pasada habían tenido lugar varias instancias de negociación y desde el sindicato de TCP se consideró que si bien habían existido algunos avances en el diálogo entre las partes, aún no podían considerarse suficientes.

El dirigente de TCP Álvaro Reinaldo dijo a la diaria que desconocen por qué la empresa se retiró de las negociaciones y transmitió que “no está dispuesta a mover más nada de lo ya conversado” en el diálogo tripartito.

Dijo que el sindicato había presentado una propuesta, para “acceder a todos los pedidos de la empresa”, y agregó que “era más favorable claramente para nosotros, pero fue desestimada por completo”.

Reinaldo comentó que el sindicato, durante la negociación, “dejó muchas cosas por el camino”, entre ellas, la discusión para acordar una reducción de la jornada laboral, y que eso sucedió porque “se consideraron otros temas en los que el gremio tenía la necesidad de avanzar”.

Con referencia a la cantidad de jornales de trabajo, explicó que “el número de días y el proceso de cómo acceder son un tema complejo. Señaló que la última propuesta de la empresa era de 22 días de trabajo para los trabajadores, pero que el problema radicó en el proceso que exige para llegar a cumplir con algunos requisitos y así acceder a esa cantidad de jornales.

El dirigente sostuvo que tras la reunión del comité de base, uno de los próximos pasos es fijar una asamblea de trabajadores, en fecha a definir, en la que se definirá si se toman medidas y cuál sería su alcance. “Siempre tendremos la esperanza de que alguien en el gobierno tenga la posibilidad de gestionar algo que pueda cambiar el rumbo de todo esto. En el conflicto, al sindicato ya no le pueden pedir más nada”, afirmó.

En tanto, TCP emitió un comunicado en el que expresa que el viernes “presentó una propuesta de convenio cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores insistiendo en algunos planteos”. “Si bien esos planteos ya habían sido analizados en diferentes instancias, este miércoles la empresa realizó un nuevo esfuerzo y presentó mejoras adicionales en tres de los puntos reclamados. TCP informó en el día de hoy que, luego de incorporar nuevas mejoras, la propuesta quedó formulada en términos definitivos, como resultado de un análisis integral y responsable de los planteos recibidos. Sin perjuicio de ello, la empresa mantiene su disposición a explicar y aclarar todos los aspectos necesarios para facilitar la comprensión y eventual concreción del acuerdo”, dice el mensaje de la empresa.

TCP también “rechaza las afirmaciones difundidas por el sindicato que no se corresponden con el contenido ni con el desarrollo efectivo de la negociación” y “lamenta que se hayan incorporado valoraciones y expresiones ajenas a los temas que se encuentran sobre la mesa y que no contribuyen a generar las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo”.